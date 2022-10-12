Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям в ускоренном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин в городском Центре поддержки семей мобилизованных. Фото: АГН Москва

После начала частичной мобилизации правительство Москвы приняло решение о дополнительных выплатах семьям мобилизованных в размере 50 тысяч рублей в месяц. На организацию этих выплат потребуется некоторое время, поэтому мэр столицы Сергей Собянин принял еще одно решение: близкие военнослужащих смогут получить деньги в ускоренном порядке. Родственники бойцов могут обратиться в городской Центр поддержки семей мобилизованных, где им выдадут адресную социальную помощь.

«От военнослужащих и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат. Для проведения платежей правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных, - рассказал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. - Понятно, что этот процесс займет некоторое время, а многим семьям деньги нужны уже сегодня. Поэтому мы приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи».

Мэр Москвы пообещал, что столичные власти оперативно решат вопрос с начислением материальной помощи.

«Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные Силы по мобилизации», - уточнил глава города.

Центр поддержки родственников мобилизованных граждан открылся в Москве 1 октября. Сюда родственники призванных на службу горожан могут обращаться со всеми своими проблемами и вопросам.

«Семьи мобилизованных должны знать и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям», - ранее подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что близкие призванных на службу москвичей попали в ситуацию, когда привычный уклад их жизни меняется. Специалисты будут не только психологически поддерживать родных бойцов, но и решать вместе с ними возникающие насущные вопросы. Сотрудники центра готовы помочь устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить пожилых родственников в учреждения социального обслуживания или обеспечить им уход и помощь на дому. Городские власти также готовы помочь родственникам военнослужащих с оплатой детских садов и кружков, если у семьи появится в этом необходимость.

«Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки, и так далее. Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем», - подчеркнул глава московского правительства.

ВАЖНО

Центр поддержки родственников мобилизованных граждан находится по адресу: улица Сергия Радонежского, д.1, стр.1 (на территории городского центра занятости «Моя карьера»). Он работает без выходных с 9 до 20 часов. Связаться с Центром можно по телефону +7 (495) 870-44-44.