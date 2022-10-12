Мошенники воруют телефонные номера тех, кто им не поверил, и используют их для обзвона новых жертв

Кража чужих номеров - новый тренд. Это своеобразная месть телефонных мошенников "несговорчивым клиентам". Фото: Shutterstock

Москвичка Анна Федорова - обычный законопослушный гражданин. Работа в офисе, ни одного нарушения ПДД за последние пять лет, муж и двое детей. Но на днях женщина нежданно-негаданно узнала, что может стать фигуранткой уголовного дела. Или даже нескольких уголовных дел. Как пособница телефонных мошенников.

«ЗДРАСЬТЕ. ВЫ МНЕ ЗВОНИЛИ»

- Началось все со звонка на мой мобильник, - объясняет Анна. - Звонит женщина, называет мои личные данные, представляется капитаном полиции, «сотрудницей управления МВД по экономической безопасности». Заявляет, что я прохожу по уголовному делу как свидетель и ей нужно у меня кое-что уточнить. Конечно, я понимаю, что это какая-то афера - много читала про такие случаи. Начинаю ругаться. Открыто ей говорю: вы - мошенники, отстаньте от меня. В итоге я сбрасываю. Но звонки с того же номера продолжаются. Я через какое-то время снова поднимаю трубку.

Звонящая женщина была на взводе: «Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за отказ сотрудничать со следствием!»

- А я продолжаю с ней ругаться: если вы настоящие полицейские, у вас есть мои личные данные, присылайте повестку по почте. Это вывело женщину из себя: «Самая умная, да?» В общем, я положила трубку и потом даже забыла про эту историю. А через неделю как прорвало…

Анне начали звонить посторонние люди: «Добрый день. Вы мне сегодня звонили, я не успел ответить».

- Я сначала ничего не понимала. Я-то никому не звонила! Может, случайно какую-то комбинацию цифр нажала и не заметила? Смотрю в истории вызовов - не звонила я на эти номера. Примерно на четвертом звонке начинаю выяснять, с кем я вообще говорю. Один мужчина рассказывает: я из Кемерова, ехал в машине, не смог ответить на ваш звонок, а теперь перезваниваю. Но у меня нет знакомых на Кузбассе… Другая женщина вообще удивила: «Час назад с вашего номера звонил какой-то мужчина, сказал, что он из военкомата, назвал полное ФИО моего сына, а я не могла с ним говорить, потому что работаю учительницей и у меня шел урок. Вот и перезваниваю».

Словом, Анна крепко удивилась: со слов «перезванивающих», с ее же номера звонили и мужчина, и женщина. Он представлялся военкомом, она - сотрудницей полиции.

- Понятно, что это мошенники. Но как они украли мой номер?! (См. «Комментарий специалиста»). И еще важный вопрос. Сейчас мне звонили люди, которых еще не успели обмануть на деньги. А если я и мой номер попадет в уголовные дела по мошенничеству?!

«ПРОСТО СБРОСЬТЕ ЗВОНОК»

Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области объясняют, что кража чужих номеров - действительно новый тренд.

- Так телефонные мошенники стали мстить людям, которые в телефонном разговоре грубят им или пытаются разыграть, - объясняют в ведомстве.

Можно, конечно, посмеяться: ишь ты, какие обидчивые мошенники пошли! Но тем, у кого «угнали» номер, уж поверьте, не до шуток.

В ГУРБ Подмосковья рассказывают, чем это все может грозить абоненту, номером которого пользуются преступники.

- Разумеется, если у человека все-таки выманили деньги, он будет перезванивать и требовать вернуть деньги тому, чей номер высветился. После того, как потерпевший напишет заявление в полицию, к тем, чьи контакты используются в мошеннических схемах, возникнут вопросы и у следствия.

Чтобы доказать, что ты не имеешь никакого отношения к аферистам, придется сжечь кучу нервов, потратить много времени и сил.

Поэтому специалисты ГУРБ Московской области дают достаточно простой совет:

- Если вы поняли, что вам звонят мошенники, не вступайте с ними в разговор, не пытайтесь разыгрывать или хамить. Просто сбросьте звонок.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как они это делают

- Технически сам номер никто не ворует. Здесь используются техника подмены входящего номера - через так называемую SIP-телефонию, - объясняет «КП» заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. - Звонки идут с помощью интернет-технологии, а не классической стационарной или мобильной связи. Такая технология как правило легитимно применяется в повседневной жизни (например, для разных бизнес-разработок, - Авт.), но мошенники ей злоупотребляют. Как правило эти люди применяют SIP-телефонию, чтобы скрыть свой реальный номер или же подменить его на местный номер, соответствующий местоположению абонента. Например, для потенциальных жертв из Москвы они делают подмену на телефонные номера с московскими кодами +7 495/498/499.

Специалисты дают простой совет: "Если вы поняли, что вам звонят мошенники, не вступайте с ними в разговор, не пытайтесь разыгрывать или хамить. Просто сбросьте звонок". Фото: Shutterstock

- Как преступники получают личные данные обычных граждан?

- Базы с личными данными людей мошенники приобретают на специализированных подпольных форумах. Есть отдельные киберпреступники, которые занимаются взломами систем с персональными данными клиентов. Есть инсайдеры в самих организациях, которые похищают информацию о клиентах работодателя. И те, и другие зарабатывают на продаже данных. Ну и собственно, цель телефонных мошенников - похитить у вас деньги. Для этого применяются разные сценарии, в том числе с учетом текущей новостной повестки. Вчера это была «служба безопасности банка», которая якобы обнаружила попытки списания денежных средств, а сегодня в тренде звонки под видом сотрудников МВД или военкоматов.

КОНКРЕТНО

Что делать, если номер уже украли

1. Написать заявление через сайт МВД, объяснив ситуацию и указав свой телефонный номер, которым пользуются мошенники.

2. Эксперты Group-IB советуют: если ваш номер все-таки засветится в уголовном деле, нужно добиться, чтобы ваш оператор связи предоставил полиции информацию о том, что с вашего номера звонки жертвам не осуществлялись, а применялась технология подмены.

3. Можно на время запретить в настройках телефона или на уровне оператора входящие звонки с неизвестных номеров. Да, это неудобно. Зато позволит прекратить звонки от абонентов, кто стал получателем звонка с вашего номера. Кроме того, мошенники не будут использовать ваш номер длительное время и переключатся на другого абонента.

4. Еще более неудобный, но тоже простой вариант - купить в официальном магазине сотовой связи симку с другим номером. А старый номер заблокировать.