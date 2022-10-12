Эксперты раскрыли, как должны действовать представители военкоматов при выдаче повесток. Фото: Алексей ФОКИН

После начала частичной мобилизации в России в соцсетях хлынули потоки всевозможных фейков. Например, что на вокзалах и аэропортах разворачивают всех мужчин, выезжающих за границу. Или что повестки начали рассылать прямо в личные кабинеты на портале Госуслуг. И много чего еще.

Странные сообщения в соцсетях и сейчас возникают. Мы решили разобрать с экспертами самые дикие истории.

1. В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

У военкомата в Тверском районе Москвы журналисты пообщались с мобилизованным, который сообщил, что военкомат прислал ему повестку… в мессенджер. Сам парень, к слову, бегать от мобилизации и не думал. Поэтому сразу пришел в военкомат. Но повестка - в мессенджер?!

- Тут одно из двух: либо это очевидная глупость исполнителя, который должен был вручить повестку человеку лично, либо молодого человека кто-то решил разыграть, - комментирует KP.RU юрист Иван Самарин. - Третьего не дано. Потому что закон предусматривает вручение повестки только лично, под роспись.

- При этом есть случаи, когда к человеку приходят с повесткой, а он отказывается ее подписывать.

- Если сотрудник военкомата застал человека дома, видел его, сообщил ему о повестке, я бы не советовал не подписывать. Если человек отказался, представитель военкомата может составить на месте акт. И в таком случае, если в военкомат адресат повестки так и не явится, для него могут наступить последствия. Тяжесть зависит от того, зачем его вызывали. Если речь шла об уточнении личных данных, будет административка (штраф до 3 тысяч рублей). Если же человек попадает под частичную мобилизацию, - могут возбудить уголовное дело за уклонение (лишение свободы на срок до 2 лет, - Авт.).

2. ЗВОНОК «ДРУГУ»

Еще одна история из Москвы. Участковый помогал сотруднику военкомата разносить повестки, а когда не застал одного из мужчин дома, просто позвонил ему по видеосвязи. Когда человек ответил на звонок, полицейский якобы показал ему повестку с ФИО абонента и торжественно объявил, что он получил официальное уведомление и если не явится в военкомат, будет хуже…

Эксперты объясняют, что подобные рассказы из соцсетей могут быть либо выдуманы от начала до конца, либо сильно преувеличены.

- Но при этом я не исключаю, что какие-то люди на местах действительно могли додуматься сделать такое, - заявил KP.RU генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Это говорит - во-первых - о лени некоторых наших военкомов. А во-вторых, об их желании как можно быстрее щелкнуть каблучками и отчитаться о проделанной работе. Но я бы по всем подобным случаям проводил проверки: кто решил действовать вот так через мессенджеры, кто приказал… Как вы знаете, российское законодательство не допускает использование иностранных мессенджеров для решения государственных задач. За такое и с должности слететь можно.

Санкт-Петербург. Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3. ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ДВОРНИКИ ПОВЕСТКИ НЕ РАЗДАЮТ

Помимо этого в соцсетях есть сообщения о якобы рейдах полицейских по МФЦ, ресторанам и хостелам, патрулях на улицах и людях из управляющих компаний, забрасывающих повестки в почтовые ящики. Рассказывают даже об облавах в башнях Москва-Сити, где перепуганным хипстерам из офисов разных компаний вручают повестки прямо у рабочих компьютеров.

Эксперты называют подобные сообщения фейками.

- Повестку имеет право вручать только сотрудник военкомата, - говорит Иван Самарин. - Но при этом с ним, конечно, могут присутствовать и полицейские, и сотрудники каких-либо других служб. А вот проверять на улице документы у людей, к которым есть вопросы по уклонению от частичной мобилизации, сотрудники полиции могут. У военкоматов ведь есть полномочия отправлять запросы в структуры МВД по поводу помощи в поиске уклонистов. Думаю, есть определенные списки. (Часть бегунков уже удалось найти благодаря системе распознавания лиц, которая действует в Москве, - Авт.).

При этом никто не отрицает, что ошибки при частичной мобилизации тоже случались. Президент Владимир Путин ранее потребовал: «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка».

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в мобилизационные комиссии были включены и сотрудники прокуратуры - чтобы оперативно реагировать на просчеты военкомов.

«Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида; в Махачкале - мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей; на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», - заявил Краснов в интервью РИА Новости.

При этом генпрокурор отметил, что в интернете существует большое количество ресурсов, которые выдумывают и распространяют самые нелепые фейки о частичной мобилизации в России, чтобы запутать россиян. Все эти сайты и телеграм-каналы курируются с Украины.