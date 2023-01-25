Смотровые площадки, катки, пиццетты: скидки и бесплатные акции ко Дню студента в Москве

День студента, он же Татьянин день, отмечается в России 25 января. Фото: Shutterstock

Самый любимый праздник всех учащихся ВУЗов, колледжей, техникумов в России — это Татьянин день. Отмечается он традиционно 25 января. В этот день принято отложить учебники в сторону, собраться дружной компанией и повеселиться. Рассказываем, какие подарки и скидки могут получить студенты и девушки с именем Татьяна в праздничный день.

Канатная дорога: бесплатный проезд

Бесплатный проезд 25 января получат все студенты. Для получения подарка нужно только показать студенческий билет.

- В ставший традиционным праздничный день для студентов, при предъявлении студенческого билета в кассах канатной дороги можно получить бесплатный билет, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Оформить бесплатный билет можно - от станций «Лужники» или «Воробьевы горы». Разрешено брать проезд в одну сторону или туда и обратно (но только один раз).

Где: улица Косыгина. Ст. метро «Воробьевы горы».

Когда: 25 января с 11.00 до 22.00.

Канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы и Лужники. Фото: Алиса ТИТКО

ВДНХ: акции для студентов и Татьян

Бесплатные тематические экскурсии запланированы в павильоне «Космос», в музее славянской письменности «Слово» и экоцентре «Пчеловодство», скидки и праздничные фотозоны на «Том самом катке».

- Девушки с именем Татьяна и студенты любых форм обучения 25 января смогут купить билет на каток на сеанс с 17.00 до 23.00 по специальной цене — 250 рублей, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Где: проспект Мира, 119. Ст. метро «ВДНХ».

Когда: 25 января с 13.00.

«Солнце Москвы»: скидка на весь январь

Посетить крупнейшее в Европе колесо обозрения по сниженной цене смогут студенты всех форм обучения. Специальное предложение приготовило «Солнце Москвы» возле ВДНХ.

- Весь январь по будним дням при предъявлении студенческого билета можно посетить колесо обозрения по цене 950 рублей. По одному студенческому билету можно купить только один стандартный билет на аттракцион, - рассказали в пресс-службе «Солнце Москвы».

Приобрести билет и подняться на высоту 140 метров, чтобы насладиться зимними видами Москвы, можно только в кассах «Солнца Москвы». Акция не суммируется с другими льготами и предложениями.

Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также на фудкорте с 18.00 до 21.00 пройдет DJ-сет в рамках гастромузыкального проекта «Зима на Солнце» (вход свободный).

Где: 2-я Останкинская улица, 3. Ст. метро «ВДНХ».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00, до 31 января.

Транспортная экскурсия: прогулка по палубе

Бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале проведет Музей транспорта Москвы.

- Экскурсия «Прогулка по палубе архитектурного корабля» предполагает посещение ключевых локаций Северного речного вокзала, «Комнату особого назначения» и осмотр инсталляции «Заводский настройки», - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Где: Ленинградское шоссе, 51. Ст. метро «Речной вокзал».

Когда: 25 января в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Нужна регистрация на сайте mtmuseum.com.

Музей детства: ждут студентов и Татьян

Праздничная акция в «Центральном детском магазине на Лубянке» позволит девушкам с именем Татьяна и студентам бесплатно посетить смотровую площадку и «Музей детства».

- 25 января студенты и Татьяны смогут полюбоваться видами на исторический центр Москвы - Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ, а также узнать интересные факты о коллекции ретроигрушек. Для этого учащимся необходимо предъявить студенческий билет, а Татьянам — документ, удостоверяющий личность, - рассказали в пресс-службе ЦДМ на Лубянке.

В праздничный день в «Музее детства», с 12.00 до 18.00, будет работать российский историк Михаил Коробко, стоявший у истоков создания экспозиции.

Где: Театральный проезд, 5/1. Ст. метро «Лубянка».

Когда: 25 января, с 10.00 до 22.00.

Вход разрешен: исторические ВУЗы

Ко Дню российского студенчества пройдет бесплатная серия экскурсий по учебным заведениям. Чтобы попасть на прогулку, нужно записаться через портал «Узнай Москву».

- Запланировано 11 прогулок, во время которых можно узнать об истории памятников архитектуры, где сейчас учатся студенты, а также вместе с экскурсоводом осмотреть интерьеры зданий. Попасть в туда в обычное время довольно сложно, поэтому это уникальный шанс, - рассказали в пресс-службе Департамента культурного наследия.

Куда можно попасть? В здании Российского государственного гуманитарного университета увидеть подвалы XV века, палаты Печатного двора и Синодальной типографии, в доме Дурасова осмотреть интерьеры, оформленные в стиле «классицизм», в Московском архитектурном институте изучить архитектуру комплекса зданий и т.д.

Где: запись на портале «Узнай Москву»

Когда: 24, 25 и 26 января.

Довольный студент – сытый студент

Фудмолл «Депо. Москва» объявил скидки, которые будут действовать по предъявлению студенческого билета или паспорта.

- Несколько корнеров решили поздравить студентов и девушек с именем Татьяна, предоставив им праздничные скидки, - рассказали в пресс-службе «Депо. Москва».

Какие скидки можно получить 25 января:

- Mon Bon – 15% всем Татьянам и студентам,

- Шаурму Х@чу - 15% скидка при предъявлении студенческого билета,

- Марципановый домик - 10% скидка на все по студенческому билету,

- Poke House - 10% на все поке для студентов,

- Hulu Fruits - 15% на все при предъявлении студенческого билета,

- KUMA Sushi Bar - 10% при предъявлении студенческого билета,

- Сher Burger&Doner – 50% всем студентам и Татьянам на донеры и кёфте после 19.00,

- BFL’S и TACODOR - 10% для студентов и Татьян на все меню (кроме напитков и комбо обедов/сиесты),

- Mamma Mia – акция 1+1 на пиццеты (одна бесплатно),

- Gilo - 10% при предъявление студенческого билета.

Где: Лесная улица, дом 20, строение 3. Ст. метро «Белорусская».

Когда: 25 января с 10.00 до 23.00.

Фудмолл «Депо. Москва» объявил скидки, которые будут действовать по предъявлению студенческого билета или паспорта. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КСТАТИ

Бери коньки: бесплатные катания в парках

Одновременно 28 ледовых площадок в парках станут бесплатными в праздничный день для студентов очной (дневной и вечерней) формы обучения и для посетительниц с именем Татьяна. Аренда коньков тоже будет бесплатной.

- Бесплатно можно будет покататься на катках в Парке Горького, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», Таганском, Измайловском и других столичных парках, - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Оформить бесплатный билет нужно заранее: на сайте выбранного парка, а также предъявить на входе студенческий билет или паспорт/свидетельство о рождении для Татьян.

ИНТЕРЕСНО

Какие еще мероприятия состоятся 25 января 2023:

- в 12.00 бесплатный «Унизверский квест» в Московском зоопарке. Старт от Большого пруда на Старой территории, при себе иметь карандаш и билет, оформленный на сайте,

- в 18.00 на катке в Парке Горького начнется парад студентов московских вузов – парни и девушки будут ехать по льду с флагами своих учебных заведений. Весь вечер будет проходить интерактивная программа, которая пройдет на трех основных площадках: «Быть легендой», «Мастерская диалогов», «Фабрика инсайтов»,

- в 19.00 на катке в Парке Горького пройдет официальное открытие первого молодежного портала «Молодежь Москвы», который вобрал в себя все важные сервисы для развития и творчества,

- в парке искусств «Музеон» днем откроется фотовыставка «Мечты московского студента», которая рассказывает о главных идеях студентов,

- на площадке в Парке Горького состоится SMM-марафон — соревнование по созданию контента для социальных сетей,

- в Парке Горького пройдет первый межуниверситетский хоккейный турнир 3х3, в котором будут представлены команды любителей и профессионалов.