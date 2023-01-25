Жена Юрия Башмета призналась, что муж моложе ее

Юрий Башмет во время концерта, приуроченного к своему 70-летию на IV Зимнем международном фестивале искусств. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Башмет всегда празднует день рождения на сцене. Суеверный музыкант давно заметил, что если отмечает этот праздник иначе, то потом весь год идет наперекосяк. Поэтому и семидесятилетие альтиста не стало исключением.

В КЗ Чайковского набрались бесчисленные гости. Спрашивали программу мероприятия, но никто ничего не продавал. Программу музыкант держал в тайне, пообещав сюрприз. Из-за кулис доносилась тревожная репетиционная музыка. Рассаживаясь, гости беспокоились, попадут ли они домой или будет ли как пять лет назад. Тогда, на 65-летие Башмета концерт длился бесконечное количество часов, так что метро закрылось, электрички перестали ходить, а неугомонный маэстро и не думал заканчивать.

Наконец, на сцене появились исполнители. Их было непонятное количество: больше, чем для "Солистов Москвы", но меньше, чем для "Новой России". (Возможно, семьдесят по числу лет Башмету, но я сбился со счета). По случаю праздника женщины надели нарядные платья отвлекающих цветов. Но все равно все женское великолепие не смогло затмить отсутствующую Нину Мачарадзе. Свою любимую альтистку Юрий Башмет вспоминает на каждом интервью и очень грустит, что Ниночка, с которой они вместе лет тридцать или даже больше, уехала в Грузию, похоже, навсегда.

Вышел и сам маэстро. Очень бодрый, в белой рубашке и с неизменным грузинским медальоном. На свисающих с потолка экранах замелькали фотографии именинника во всех возрастах. Пока публика умилялась снимкам микробашмета с ямочками на обеих щеках, Юрий Абрамович начал свою угадайку с квинтета Брамса.

Не музыкантам приходилось туго, угадывалось со скрипом. Но все равно было очевидно, что зарубежные произведения в концерте тоже звучали в пропорции 50 на 50. Так что кэнселлинга зарубежной музыки Башмет устраивать не стал. А зачем, если все последнее время Юрий Абрамович уверяет, что за рубежом русскую культуру не кэнселлят и все значимые концерты начинаются с русских композиторов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В отличие от 65-летия, когда выступали разные гости, на сей раз Юрий Абрамович обошелся только своими силами и разнообразно демонстрировал удивительную для семидесятилетнего человека бодрость, выступая сразу в трех ипостасях. Он и дирижировал, он и на альте играл, он и байки травил с нависающего над сценой экрана и очень похоже передразнивал Ростроповича.

В финале маэстро поздравили дети, внуки и даже жена. Обычно женщина, с которой Башмет прожил полвека, держится в тени, но по случаю дня рождения выступила с большого экрана.

- Живи долго. Ты для нас все. Что тут сказать. Ты моложе меня по духу, - сказала супруга с ноткой грусти.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Букетов маэстро нанесли видимо-невидимо. Так, что, пособирав поляну какое-то время, Юрий Абрамович вызвал подмогу. Пришел директор Дмитрий Гринченко, выбрал самые внушительные клумбы, ушел, пригибаясь к земле, но все собрать тоже не мог. И тем не менее, несмотря на количество цветов, бисов не последовало. Но зато концерт завершился раньше, чем закрылось метро, и пока усталые зрители двигались по направлению к дому, маэстро, отмахав трехчасовое действо, в ритме финального Хачатуряна ускакал отмечать именины шумным застольем. На вопрос, откуда у него столько энергии, ответил: "Из дирижирования. Взмахи руками очень способствуют хорошей работе сердца".