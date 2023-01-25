Жительница Италии ищет своего подмосковного брата по единственному черно-белому фото его матери

Анна Бугайчук сейчас живет в Милане и уже несколько лет пытается найти своего единокровного брата. Фото: Личный архив

- Папа много лет смотрел программу «Жди меня» - надеялся, что та женщина и их сын его ищут…

Анна Бугайчук сейчас живет в Милане и уже несколько лет пытается найти своего единокровного брата. Которого никогда в жизни не видела. И даже не знает его имени и как он выглядит.

Информацию о брате Анна собирала по крупицам. Ему сейчас 41-42 года, родился в Московской области. Где проживает - неизвестно. Сложность в том, что сестра и брат оказались в разных странах, которые обоюдно блокируют на своей территории чужие соцсети. В Италии еще в 2017 году заблокировали «ВКонтакте» и «Одноклассники» - за пиратские фильмы и музыку, а в 2022-м Россия закрыла на своей территории доступ к некоторым международным соцсетям, принадлежащим компании, признанной в РФ экстремистской.

- Папа уже умер. А я очень хочу найти своего брата! – говорит Анна.

Василий Бугайчук был призван в армию в 1979 или 1980 году. Фото: Личный архив

«ВМЕШАЛАСЬ МОЯ БАБУШКА»

Василий Бугайчук был призван в армию, как говорит Анна, в 1979 или 1980 году. От той поры в семье сохранилось несколько фото. На одном из снимков, подписанных сослуживцем, указан номер воинской части - в/ч 40659. Это Дмитровский район Московской области, закрытый в то время поселок Горки-25.

- Насколько я понимаю, в одном из увольнительных папа познакомился с девушкой по имени Юлия. У них начались романтические отношения, а в 1981-м или 1982-м у Юлии родился сын - тот самый брат, которого я ищу. Отец на тот момент как раз заканчивал службу. Однако жениться на Юлии папе не разрешили - вроде как вмешалась моя бабушка. Я точно не знаю, почему она была против. Но воспитание было такое, что папа ее не ослушался.

Насколько известно, Василий последний раз видел своего сына, когда тому исполнилось около двух лет. С тяжелым сердцем уехал на малую родину, за тысячу километров от места службы. Выучился на крановщика. Работал на стройках, потом учил в ПТУ молодежь. Женился. В семье родилось трое детей - мальчик и двое девочек.

Казалось бы - живи да радуйся. Но Юлию и брошенного сына Василий, как теперь уже ясно, не забыл. Терзался.

На одном из снимков, подписанных сослуживцем, указан номер воинской части - в/ч 40659. Фото: Личный архив

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Когда собственные дети подросли, Василий иногда, подвыпив на праздники, скупо рассказывал, что есть у них еще где-то в Подмосковье старший брат…

- Единственное, что у меня есть - фотография Юлии в тот период. По сути, это единственное изображение, по которому пытаюсь найти своего брата. Может, кто-то опознает эту женщину?

- Как сохранился этот снимок? Отец его где-то прятал?

- Нет, не прятал. Это фото лежало в отцовском альбоме вместе с армейскими фотографиями и черно-белыми снимками нас с братом и сестрой, когда родители были еще молодые.

- Ваша мама знала о существовании Юлии?

- Мне она об этом никогда не говорила. Но брат говорил, что она знает.

Кстати, свою старшую дочь, сестру Анны, Василий назвал Юлией - будто в честь той самой своей возлюбленной из Подмосковья.

Фото Юлии, у которой родился сын Василия Богайчука. Фото: Личный архив

ПАРЕНЬ ИЗ СТРОЙБАТА

Анна считает, что Юлия жила где-то неподалеку от воинской части в Горках-25. А потому ее может помнить кто-то из местных жителей.

Один из бывших военнослужащих в/ч 40659 конца 1970-х, который по годам службы с Василием не пересекался, вспоминает в разговоре с корреспондентом kp.ru:

- Наша часть относилась к морской пехоте ВМФ (потому товарищ Бугайчука на снимке с памятной надписью - в тельняшке и кителе с воротником, мы также публикуем это фото в надежде, что оно может стать ниточкой к Юле и ее сыну, - Авт.), но отстраивали территорию части военные строители (вероятно, Василий служил именно в стройбате - на всех снимках он в обычной форме военнослужащих Советской Армии, - Авт.). Помню, что в самоволку ребята бегали в соседнюю деревню Каменку. До нее от части было около пяти километров. Довольно большая деревня, с домом культуры и магазином. Но в увольнения солдаты могли добираться и дальше.

До райцентра, Дмитрова - около 30 километров на рейсовом автобусе, до Москвы - больше 40. Конечно, теоретически, Василий Бугайчук мог познакомиться с Юлией и где-то там. То есть территория поисков может быть расширена до довольно большого квадрата. Но если речь шла о многочисленных встречах и «романтик», логично предположить, что девушка все-таки жила недалеко от части. К слову, в ДК уже упомянутой Каменки в 1970-1980-х каждую неделю устраивали танцы (аналог более поздних дискотек, только с живым ансамблем на сцене), на которые приезжала молодежь из всех соседних поселков.

Василий Бугайчук в армии. Фото: Личный архив

ЗОВ КРОВИ И СЕРДЦА

Анна Бугайчук в Италию перебралась больше десяти лет назад, работает в миланской клининговой компании. Василий скончался в 2020-м. После этого женщина и начала искать брата.

- Зачем вы его ищете?

- Ну как… Говорят же: кровь - не вода. Это мой родной человек, которого я, к сожалению, никогда не видела. У меня этот зов сердца почти всю жизнь, с тех пор как я узнала, что где-то есть еще один брат.

По словам Анны, она много раз пыталась расспросить отца поподробнее, но тот отмахивался - тяжело ему вспоминать было.

- Знаете, я ищу брата, а сама в глубине души боюсь, что он не захочет со мной общаться. Я могу только предполагать, что он думал о своем отце, который его в детстве оставил. Но надеюсь, он понимает, что лично я здесь не причем - я родилась на десять лет позже. И мне кажется, что брат может быть похож на меня. Братик, отзовись, пожалуйста!

Фото Анны в детстве. Брат может быть похож на нее. Фото: Личный архив

P.S. Если вы узнали девушку Юлию на фотографии, знаете, как сложилась ее судьба и судьба ее сына, просим написать на нашу электронную почту moskva@kp.ru.