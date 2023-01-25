Что смотреть в наступившем году: топ десять главных отечественных новинок наступившего года

Фильм "Чебурашка" стал рекордсменом по посещаемости Фото: кадр из фильма.

Кассовый сбор фильма "Чебурашка" наглядно показал, что наши киношники тоже могут ответить Западу так, что коллективная западная Вандербильдиха умрет от зависти. Причем, не "Чебурашкой" единым. В 2023 году российские режиссёры предлагают широкий ассортимент фильмов всех жанров, включая комедии, драмы, фантастические блокбастеры и картины о Великой Отечественной войне».

Топ-10 самых долгожданных новинок, составленных на основании рекомендаций крупнейших киносетей и рейтингов ожиданий зрителей, представил вниманию зрителей киноканал «Русский Бестселлер».

«Праведник», реж. Сергей Урсуляк. В кино с 16 февраля

"Праведник" Фото: кадр из фильма

Историческая драма рассказывает о подвиге 29-летнего офицера Красной армии Николая Киселева. В 1942 году Николай вывел более двухсот советских евреев из немецкой оккупации за линию фронта. Вместе с истощенными голодом и страхом женщинами, стариками, детьми Киселев пешком преодолел полторы тысячи километров. Уже в наше время Международный институт по изучению Холокоста присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира». Картину снимали в Белоруссии, в местах, где происходили описываемые события. В ролях Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, а главную роль сыграл Александр Яценко.

«Нюрнберг», реж. Николай Лебедев. В кино с 23 февраля

"Нюрнберг" Фото: кадр из фильма

Ко Дню защитников отечества на экраны выйдет фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», основанный на книге правоведа и историка Александра Звягинцева «На веки вечные». Фильм рассказывает о международном военном трибунале над нацистскими преступниками. Главный герой – Игорь Волгин – прибывает в Нюрнберг в качестве переводчика в составе советской делегации. В городе он познакомится с девушкой Леной, но зарождающемуся чувству молодых людей предстоит пройти множество испытаний.

«Бешенство», реж. Дмитрий Дьяченко, 23 февраля

"Бешенство" Фото: кадр из фильма.

Режиссер Дмитрий Дьяченко – тот человек, что создал невероятно успешного «Чебурашку». Хоррор "Бешенство" основан на реальных событиях, происходивших в Амурской области, когда в одном из сёл произошла вспышка бешенства среди волков. По сюжету отец, пытаясь вылечить сына от наркозависимости, увезет его в отдаленный охотничий домик. Но именно там, в тайге, и начинается эпидемия, а зараженные животные становятся все опаснее.

«Здоровый человек», реж. Петр Тодоровский, 2 марта

"Здоровый человек" Фото: кадр из фильма

Встретившись со смертью лицом к лицу, спортивный телеведущий Егор Тихонов круто меняет свою жизнь. Он становится волонтером в детской онкологической больнице и начинает помогать фонду «Лиза Алерт». Однако благородный поступок Егора встречает полное неприятие его друзей и привычного окружения. Картина с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях получила главный приз конкурса «Русские премьеры» на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).

«Снегирь», реж. Борис Хлебников, 16 марта

"Снегирь" - название рыболовецкого судна, на которое устраиваются поработать главные герои-видеоблогеры. Молодые люди планируют собрать уникальный контент для блога, но быстро понимают, что реальность далека от морской романтики, которую они себе представляли. По словам продюсера Сергея Сельянова, ведутся переговоры об участии картины в Каннском кинофестивале.

«Вызов», реж. Клим Шипенко, 12 апреля

"Вызов" Фото: кадр из фильма.

Наверное, нет в нашей стране человека, не слышавшем о фильме "Вызов". Это то самое кино, ради съемок которого актриса Юлия Пересильд летала в космос на 12 дней. По сюжету героиня Юлии – кардиохирург Женя – должна провести операцию космонавту прямо на борту космической станции, поскольку он может не перенести возвращения на Землю. Чтобы подготовиться к полету, у героини есть всего месяц.

«Свободное падение», реж. Олег Уразайкин, 8 июня

"Свободное падение" Фото: кадр из фильма

Ещё одна долгожданная картина, действие которой происходит в космосе, правда, уже в ближайшем будущем. Российский космонавт Максим Бортников оказывается отрезанным от космической станции «Дельта». Диспетчер Анна пытается помочь ему добраться до станции, но девушке и самой нужна помощь. Судьба фильма была под вопросом после отказа международных партнеров работать с российскими фильмами. Однако благодаря поддержке Министерства культуры картину удалось закончить. Рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» составляет 99%.

«Самая большая луна», реж. Алексей Попогребский, 16 ноября

"Самая большая Луна" Фото: кадр из фильма.

Сценарий картины был написан режиссёром в соавторстве с Еленой Ваниной в стиле подростковой фантастики. Это история первой любви в вымышленном мире, населенным эмерами – сверхлюдьми, которые могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Для создания обитателей фантастического мира впервые в кино использовалась технология внутрикадровой проекции – 3D-mapping, позволяющая проецировать различные изображения и видео на любые неровные поверхности.

«Холоп 2», реж. Клим Шипенко, 21 декабря

"Холоп-2" Фото: кадр из фильма.

Еще одна попытка сорвать новогоднюю кассу. Первый "Холоп" в свое время собрал в прокате рекордные 3 млрд руб. В новой части «Холопа» уже исправившийся Гриша (Милош Бикович) возьмется за перевоспитание мажорки Кати (Аглая Тарасова). В фильме также появятся актёры из первой части: Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев.

«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко, 28 декабря

Подарок для поклонников "Гостьи из будущего", Алисы и миелофона. Новый фантастический фильм снят по мотивам той же повести Кира Булычева. В новой версии главный герой Коля Герасимов увлекается видеоиграми и пишет рэп, а Алиса занимается инопланетной фауной, боевыми искусствами и изучает историю галактики. Вместе герои будут противостоять космическим пиратам и спасать Вселенную.

Роль Коли исполнил Марк Эйдельштейн, а вот имя актрисы, сыгравшей Алису, пока держится в тайне. Родителей Алисы сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова.

Бонус: «Воланд», реж. Михаил Локшин, конец 2023 года

"Воланд" Фото: кадр из фильма.

В конце 2023 года обещают выход нового фильма по булгаковскому «Мастеру и Маргарите». Главные роли в картине Евгения Локшина сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а роль Воланда досталась немецкому актёру Аугусту Дилю. Фильм создавался в непростых условиях, на этапе постпродакшна закончились деньги, а «Фонд кино», куда продюсеры обратились за дополнительным финансированием, отказал в поддержке. Тем не менее создатели обещают выпустить картину в конце года.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Захарова, директор по репертуарному планированию Сети кинтеатров "Синема Парк" и "Формула кино".

Несомненно самый ожидаемый фильм года – «Вызов». Это первый в мире фильм, снятый в космосе, наша национальная гордость. Однако мы ожидаем успех и других фильмов. Например, это «Холоп- 2», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные в деревне». У этих франшиз уже сформировались внушительные армии фанатов.

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