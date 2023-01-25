Мастер-классы, экскурсии, катание на ватрушках: чем москвичам заняться в парке «Кузьминки-Люблино»

Парк «Кузьминки-Люблино» - один из крупнейших в Москве. Фото: Александра БУДАЕВА

СЛАДКАЯ СКАЗКА

Парк «Кузьминки-Люблино» - один из крупнейших в Москве. Карты показывают исторические усадьбы, лыжные маршруты, катки, пункты проката спортоборудования.

Начать я решила с обители волшебства – Московской усадьбы Деда Мороза.

- Гуляйте, сколько хотите, и детей приводите: тут раздолье и красота. Часто бесплатные мастер-классы бывают – следите за объявлениями на сайте, - наставляют меня охранники на входе. – А еще зайдите в шоколадную лавку: там такой запах – ммм, не сможете устоять!

Конечно же, ноги сами занесли меня туда, глаза жадно объяли необъятное, а руки нахватали шоколада – темного, белого, молочного…

- Берите, берите, у нас сырье из Бельгии приходит, без сои и пальмового масла, только какао, сахар и молоко, - рассказывает продавщица.

- Хм, а как вы его из Бельгии через санкции везете? – на мгновение просыпается искра разума в моем мозгу.

- Вот тут я вам ничего не скажу, наверняка лазейки нашли. Давайте лучше горячего шоколада налью? - девушка за прилавком протягивает мне порцию чего-то сладкопахнущего, счастливая, я выпархиваю из теремка удовольствий и вновь попадаю в московскую зиму.

Погуляв немного по усадьбе, выясняю: там вовсю начинают готовиться к Масленице. Привычные платные мероприятия идут по расписанию, анонса бесплатных активностей пока нет. Зато в феврале обещают массу интересного. Точную программу озвучат чуть позже, следить за расписанием можно на сайте (см. «Что почем»).

Фото: Александра БУДАЕВА

В ПОИСКАХ ЛЫЖНИ

От усадьбы иду пешком вдоль Верхнего Кузьминского пруда. По его замерзшей поверхности, не спеша, бредет лыжница. Вторая появляется откуда-то из «Парка Двенадцати лучей». Лыжи несет в руках.

- Кататься здесь сейчас просто невозможно, все льдом покрыто, а дорожки песком посыпали. Остается только озеро – но как-то боязно, вдруг полынья? – жалуется Наталья. – В выходные с семьей, наверное, в «Волкушу» поедем – это лыжный клуб у Лыткарино, там за трассами ухаживают, так что покатаемся в удовольствие.

Фото: Александра БУДАЕВА

Судя по картам, «официальной» лыжни в этом месте как раз и нет. Лыжная трасса длиной в 2 км вроде бы проложена в другом «углу»: вокруг Лектория, музея «В Тишине», развлекательного центра «Космик» и кафешек. Дохожу до нужной точки, нахожу табличку «Старт» и, воодушевленная, бросаюсь к прокату (ул. Кузьминский парк). Но он закрыт «в связи с неблагоприятными погодными условиями». По телефону, указанному в качестве справочного, дозвониться не удалось, так что остается ждать «благоприятных условий».

Единственный работающий пункт проката нахожу за пределами парка (ул. Заречье). Часть пути к нему прошла вдоль лыжни, которая оказалась обычной дорожкой, по которой ходят люди и ездят велосипеды. Она не посыпана песком. Зато покрыта коркой льда. Хоть на коньках катись.

- Нет, коньков у нас нет, есть только прокат взрослых и детских лыж (см. «Что почем»), размеры начинаются от 35, - рассказывает сотрудница. – Туалет – на улице. Работаем с 9 до 21, но лыжи вернуть нужно до 20.00, все равно ведь трассы не освещаются.

Фото: Александра БУДАЕВА

ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ И КАТКИ-ОБМАНКИ

Что для лыжников – печаль, детям – радость. По ледяным склонам летят «ватрушки». Горки у кафе «Панорама» (там же есть прокат – см. «Что почем»), склоны - в районе кафе «Гренки» (ул. Заречье, вл. 4).

В этом же месте на Шибаевском пруду сидят рыбаки. А утки, оккупировавшие внушительную полынью, клянчат еду у прохожих.

Следующий пункт моего «листка желаний» - катки. Судя, по карте, их должно быть три, и все они – на территории Люблинской части парка. Но после истории с прокатом, понимаю, что возможен подвох. И не ошибаюсь.

Хоккейная коробка возле жилого дома на Люблинской улице завалена ледяными глыбами. Каток в 200 метрах от нее – просто заброшен. На здании проката рядом с ним висит объявление: «Ведутся пуско-наладочные работы, по техническим причинам каток закрыт».

Единственный работающий каток я обнаружила в парке Шкулева (ул. Шкулева, 4, стр. 9.). На двери с надписью «Раздевалка» есть расписание: с 10.00 до 22.00, но в понедельник, вторник и четверг лед с 20.00 до 22.00 занят под хоккей. Проката здесь нет.

Фото: Александра БУДАЕВА

А ЕЩЕ

Парфюмеры и шоколатье

- Можно прогуляться по исторической части Кузьминок. Билеты на экскурсии, судя по сайту, на ближайшие даты проданы, но посмотреть на парк, разбитый в XVIII века при князьях Голицыных, исторические постройки (многие сейчас на реконструкции) и ворота с грифонами на Церковной площади можно и без всякого сопровождения.

- В музее «В Тишине» (Парк Кузьминки-Люблино, д. 1, стр. 12) проводят экскурсии и мастер-классы, на которых нужно, к примеру, угадать аромат или пройти квест, расписание и цены опубликованы на сайте https://museuminsilence.ru/msk

- В Люблино организованы различные экспозиции в местной усадьбе: к примеру, обзорная экскурсия по дворцу Николая Дурасова - 200 руб., выставка «Три века русской парфюмерии» - 300 руб., а об истории Московского шоколада расскажут за 500 руб. Тут также часто проводят мастер-классы, вокальные вечера и другие выставки, за анонсами можно следить на сайте.

Фото: Александра БУДАЕВА

Что почем (руб.)

Московская усадьба Деда Мороза: экскурсии – от 450, мастер-классы – от 600

Прокат лыж (ул. Заречье, 7, стр.7): 200 - за первый час, 100 – за последующие, залог – 5000 наличными или документ

Прокат «ватрушек» у кафе «Панорама» (Кузьминский парк, вл. 6): 200/30 мин, 300/час, залог – 1500 наличными или документ

Экскурсии и выставки в музее-усадьбе Люблино – от 200

Музей «В тишине» — от 650