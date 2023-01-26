За деньгами москвичей охотится всадник без головы: Липовые платежки от мошенников выдает одна деталь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы как-то привыкли доверять платежкам на которых красуется красной «печатью» герб Москвы с изображением Святого Георгия Победоносца, что пронзает копьем черного змия. А зря: оказывается Святого тоже подделывают. При этом мошенники допускают штрих, который позволяет отличить липовый герб от настоящего.

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ, ПОДОЖДИ НЕ РВИ!

А так платежка будет запечатана, внутри указаны ваши верные персональные данные, характеристика квартиры, суммы к уплате услуг, другая полезная информация. Но верить ей нельзя.

Среди вполне правдивой информации может быть строгое предупреждение о «необходимости провести метрологическую проверку вашего индивидуального прибора учета воды» с грозными упоминаниями постановления Правительства России и фонда Аршин куда и должна заноситься информация о поверке счетчиков. И тут же будет указан телефон Единого Информационного центра г.Москвы, который, как выяснится позже - ложный: 8 (495)161-18-00 (внимание мошенники!!!).

Позвонив по этому номеру, житель столицы попадает в колл-центр, диспетчер которого представится метрологической службой. Позвонившему предлагают оформить поверку на ближайшие дни. При этом у мошенников реальная база данных с домашними адресами, телефонами, лицевыми счетами горожан. Они будут ей ловко оперировать, чтобы ввести в заблуждение самого внимательного. В последующие дни гражданам начитают напоминать о поверке уже по домашнему телефону. Мошенники будут изучать платежеспособность клиента (ведь вымогают порой до 12 тысяч рублей). Звонки также поступают с номера «инкогнито», чтобы проверить реакцию владельцев квартиры на разные «раздражители».

ВСАДНИК БЕЗ ЛИЦА, А МОЖЕТ И ГОЛОВЫ

Порой атака становится настолько явной, что граждане начинают связывать события в одну цепочку и выясняется, что телефон настоящего Единого Информационного центра г. Москвы иной. А тот, что указан в платежке - мошеннический.

«Вы посмотрите на платежку, где вы взяли этот мошеннический номер. На ней такой же герб, как на настоящей платежке, но у Святого Георгия Победоносца закрыто забрало на шлеме. Видите, он как мошенник действует с закрытым шлемом, на забрале видны только щели для глаз. А может, там под шлемом ничего нет. Может всадник без головы. А вот на официальном гербе Правительства Москвы у Святого Георгия лицо открыто, можно различить глаза, нос, рот», - обратили мое внимание в полиции.

Платежка мошенников.

У шлема всадника закрыто забрало.

И вот это небольшое отличие позволяется избежать мошенникам уголовной ответственности за использование официального символа (герба) столичной власти, который имеют право использовать на корреспонденции лишь государственные организации.

Настоящая платежка.

Здесь скрывать нечего, на документе - неискаженный герб Москвы.

В полиции также настоятельно посоветовали не пользоваться контактами, что публикуются в квитанциях или дают в управляющих компаниях. Удивительно, но в действительности никто за достоверность этих данных ответственности не несет! Телефоны организаций, что имеют лицензию на поверку счетчиков можно узнать на портале Mos.ru (8- 495 - 539-53-53), а перепроверить действие лицензии компаний на сайте Росаккредитации (8-495-539-26-70).

ПРИГЛАСИВ МОШЕННИКА ДОМОЙ, ВЫ РИСКУЕТЕ

Если пригласите представителя компании, у которой закончилась лицензия, то выданные документы на поверку счетчиков у вас не примут в управляющей компании, не зарегистрируют. Если вы пригласите в свой дом мошенников, ваши счетчики могут специально повредить, сделать вид, что их поменяли и будут вымогать деньги за новые.

В комментариях можно найти рассказы жителей столицы, как при проверке счетчиков им грубили, снимали на камеру, записывали на диктофон, срывали пломбы с счетчиков и уходили, при этом у граждан исчезали личные вещи, а после посещения таких мастеров появились клопы.

И самое главное: получив деньги мошенники никогда не подадут данные в фонд Аршин, куда должна заноситься информация о проверке счетчиков жителей города. Они просто исчезают, а проверку приходится проходить повторно.

С ними у обманутых горожан исчезает и доверие к городским властям.

Мошенники, что используют в своих аферах государственную символику становятся все более изощренным. И на их уловки люди попадаются все чаще. Пора с этим что-то делать.

Может с функциями поверки счетчиков справятся городские службы без привлечения частников или сами жилищные компании?