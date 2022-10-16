Синоптики Московского метеобюро сообщили, когда в Москве выпадет первый снег

На следующей неделе погода в столице резко изменится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресенье, 16 октября, порадует жителей Москвы и области сухой, солнечной и очень тёплой для середины октября погодой: днём +10…+12 градусов.

В начале следующей недели картина за окном резко изменится - циклон с Атлантики принесёт серую, мокрую и ветреную погоду.

В понедельник, 17 октября, ночью +3…+5 градусов, днём +8…+10. Пасмурно, ветер будет свистеть с порывами до 17 м/сек.

Во вторник, 18 октября, Гидрометцентр России обещает тёплую ночь, +6…+8 градусов, днём +9…+11. Однако облачно и сыро,

В среду, 19 октября, ещё теплее: ночью +10, днём +13 градусов. И по-прежнему серо и дождливо.

Во второй половине недели антициклон вновь изменит погоду - и теперь уже москвичей ждёт серьёзное похолодание и даже мокрый снег, предупреждают синоптики Московского метеобюро.

В четверг, 20 октября, под утро около нуля, дождь или мокрый снег. Днём +2…+7 градусов, местами возможен небольшой дождь.

В пятницу, 21 октября, в Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов, днём +4…+9 градусов, солнечно и сухо.

В субботу, 22 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +2…+7 градусов, днём +5…+10.

В воскресенье, 23 октября, пасмурно, ночью снег с дождём при температуре около нуля. Днём +3…+8 градусов.

По климатическим нормам, первый снег в наших краях выпадет в последней пятидневке октября. Однако в 2021 году это случилось 14 ноября, а в 2020 году даже 20 ноября. Судя по прогнозам, в этом году первый снег - пусть даже мокрый и смешанный с дождем - выпадет чуть раньше, чем обычно.

Устойчивый снежный покров обычно образуется в конце ноября. Но мы с вами прекрасно знаем, что бывает по-разному. В прошлом году зима со снегом и морозами пришла ровно по календарю, с 1 декабря. До этого несколько лет сугробов ждали чуть ли не до Нового года.