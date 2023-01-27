Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий во время оглашения приговора в Измайловском суде. Фото: Иван МАКЕЕВ

27 января в Бабушкинском районном суде Москвы вынесли приговор бывшему настоятелю Среднеуральского женского монастыря Николаю Романову (он же – отец Сергий) и Всеволоду Могучеву, который ранее отвечал за пиар скандального священнослужителя.

Судили обоих за экстремизм – точнее, за видеоролики, на которых Романов нелицеприятно высказывался о представителях других религий. Сейчас ролики удалены, а Youtube-канал Всеволода Могучева, где они выкладывались, заблокирован, так что точное их содержание знают лишь участники процесса.

Декабрь 2020 года. Сторонники бывшего схиигумена Сергия, задержанного накануне ночью при поддержке ОМОНа, у стен Среднеуральского женского монастыря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные разбирательства начались в августе 2022 года, но от слушателей их закрыли. По слухам - после того, как кто-то из присутствующих в зале посчитал необходимым окропить представителя гособвинения святой водой.

Известно, что подсудимые вину не признали, но прокуратура посчитала обвинение вполне доказанным и просила для Романова семь лет лишения свободы, для Могучева – пять.

В итоге суд назначил 5 лет и 5 месяцев колонии общего режима отцу Сергию и пять лет колонии общего режима - Могучеву. В совокупности, с учетом предыдущего приговора, Сергий проведет в заключении 7 лет.

Кто такой схиигумен Сергий

67-летний Николай Романов стал знаменитым на всю Россию как отец Сергий – опальный, мятежный, скандальный. В религию он пришел в конце 90-х, стал настоятелем мужского монастыря в Ганиной Яме под Екатеринбургом. Вот только весьма необычным. Православная журналистка Раиса Ильина даже заподозрила его в создании секты: по ее словам, службы в монастыре проводились не по канонам, послушники признавались, что продавали все, что у них было, чтобы сделать пожертвование и жить в монастыре, но внутри находили порядки, близкие даже не к строгости, а к настоящим истязаниям.

В 2002 году Сергий начал возведение женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», сейчас он более известен как Среднеуральский женский монастырь. И снова о нем заговорили в негативном ключе: местные фермеры обвиняли настоятеля чуть ли не в рейдерском захвате земель, но церковное хозяйство примерно на 3,5 гектара все же было построено и обустроено.

Среднеуральский женский монастырь, лето 2020. Сергий возглавляет Крестный ход по случаю празднования Царских дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но и тут спокойной жизни не получилось. Во многом «благодаря» активности самого отца Сергия: он то обряды изгнания бесов проводил, то Мавзолей Ленина призывал снести, так как это «алтарь сатаны», то выступал против вакцинации от коронавируса, называя прививки «чипированием» населения, да еще и проклял тех, кто приказал закрыть церкви в период пандемии.

Монастырь привлекал к себе все больше внимания. В июне 2020 года к нему приехала Ксения Собчак со своей съемочной группой. Но отец Сергий не только не дал ей интервью, но даже на порог ее не пустил. А его «привратники» сломали руку режиссеру, который был в команде Собчак.

Падение легенды

Результатом этих и других скандалов стал разлад с церковью и государством. Когда представители церкви заинтересовались, что же такое происходит в стенах монастыря, их ждал жесткий отпор. Отца Сергия отстранили от богослужений, лишили сана, отлучили от церкви, но все решения Екатеринбургской епархии он проигнорировал и «остался у руля» монастыря.

Протоиерей Максим Миняйло и председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета во время оглашения приговора церковного суда схиигумену Сергию в Екатеринбургской митрополии РПЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2020 года представители РПЦ приехали туда провести инвентаризацию и молебен (оказалось, что из 58 построек только девять были поставлены на кадастровый учет), но на территорию их не пустили, а сам отец Сергий к ним даже не вышел. Позже в очередном видеообращении он пояснил: был на Божественной Литургии, никак не мог оторваться. Епархия ответила на это заявлением в полицию.

К концу года в отношении старца возбудили три уголовных дела - склонение к самоубийству, незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций, плюс самоуправство. Но чтобы доставить бывшего священнослужителя на допрос, его обитель пришлось брать штурмом.

К тому времени вся страна уже обсуждала его криминальное прошлое: оказывается, в 1985 году Николай Романов был судим за кражу, грабеж, ДТП со смертельным исходом и убийство: в Подмосковье с двумя товарищами монтировкой забил до смерти попутчика-пьянчужку, после чего тело утопил, привязав к бетонной плите. За это его приговорили к 13 годам лишения свободы. Как так получилось, что такой человек стал священником?

На территории Среднеуральского женского монастыря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью kp.ru экс-схиигумен Сергий ранее заявил:

- Есть покаяние для любого человека, независимо, где он находится, которое изменяет человека, его образ мыслей, поведение и предлагает Жизнь во Христе. Моисей имел непростое прошлое, однако, Бог определил быть ему Пророком…

Что касается новых обвинений в нарушении закона, то тут бывший священнослужитель считал себя невиновным, а отлучение от церкви, лишение сана и свое уголовное преследование он объяснил просто: не желал путать церковный карман со своим, вот и не тратил пожертвованные целевые деньги «на другие объекты». За то и попал в опалу.

Дела судебные

С момента официального задержания бывшего священника прошло два года, и отец Сергий (ныне уже – Николай Романов) выслушал два приговора.

Первый – 30 ноября 2021 года. Тогда его судили за склонение к суициду, самоуправство и незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций. В основе первого эпизода лежал ролик от 5 декабря 2020 года, на котором отец Сергий спрашивает послушниц, готовы ли они умереть. Адвокаты утверждали, что речь шла о духовном самопожертвовании, а не о реальном самоубийстве, но экспертиза подтвердила, что над публикой производилось так называемое манипулятивное массовое психонасилие, которое действительно могло бы сформировать готовность умереть по первому слову духовного лидера.

Сотрудники ОМОН в оцеплении во время задержания бывшего схиигумена Сергия, декабрь 2020 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два других эпизода относились к событиям 17 сентября 2020 года, когда представителей Епархии не пустили на территорию монастыря для проведения инвентаризации и молебна (защита утверждала, что комиссию не пускали прихожане, но Романов их об этом не просил). Измайловский районный суд Москвы вину Романова посчитал доказанной по всем статьям и приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Защита пыталась приговор обжаловать, но ничего не добилась.

Второй судебный процесс завершился 27 января. И снова Романов не признал себя виновным. Следствие обвинило его в экстремизме, суд назначил новый срок. Смирится ли мятежный экс-священник в этот раз, пока не ясно. На то, чтобы принять решение, у него есть 10 дней.

Последователи отца Сергия в помещении суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Досье «КП»

Николай Васильевич Романов (отец Серий) родился 19 марта 1955 года в селе Криуша под Нижним Новгородом. Служил в армии, окончил школу милиции.

В 1985 году был судим за ДТП со смертельным исходом, кражу государственного имущества, грабеж и убийство, за что был приговорен к 13 годам лишения свободы. Освободился в 1997 году, вскоре поступил в духовную семинарию, однако учился не слишком прилежно и был отчислен.

Тем не менее, в 2000 году стал первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. По некоторым данным, для этого ему пришлось скрыть криминальное прошлое (осужденные за тяжкие преступления не могут строить церковную карьеру).

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2002 году отец Сергий начал возводить в Среднеуральске женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Настоятельницей считалась игуменья Варвара (Крыгина), но фактически руководил всем он.

В 2020 году лишен сана и отлучен от церкви, становится фигурантом трех уголовных дел. Первый приговор оглашен в 2021 году, второй – в 2023.

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