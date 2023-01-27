Гуляем под «звёздным небом» - на Никольской улице, загадываем желания в тоннеле из гирлянд - на Тверском бульваре

Фото: mos.ru

Новогодние гулянья закончились, но ещё можно полюбоваться сказочной красотой на улицах. А если вдруг не успели в праздники сделать яркие селфи, то время для фотосессии ещё есть.

«Как и в прошлые годы, решили оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- Они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы».

Сверкающие арки, тоннели, фигуры и другие инсталляции начнут убирать примерно в первых числах марта. Все это увезут на склады, где оставят до декабря. За это время мастера их осмотрят, почистят и при необходимости отремонтируют. А потом вновь украсят город световыми композициями накануне зимних праздников.

Рассказываем, где до конца февраля можно заряжаться теплом и хорошим настроением.

1. Ажурные арки - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках, на улице Кузнецкий Мост и площади Революции.

Фото: mos.ru

Огромные конструкции напоминают фасады главных столичных театров. Самая большая арка в виде театра «Эрмитаж» - на Тверской площади. Ее ширина - 70 метров, высота - почти 20 метров.

Фото: mos.ru

2. Световые тоннели - на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, а также на площади Никитские Ворота и на Новой площади.

Фото: mos.ru

Самый длинный - на Тверском бульваре. Волшебный купол из разноцветных лент и гирлянд, шаров, светящихся снежинок и «бегающих» по стенам световых змеек растянулся на 100 метров. Его высота - около четырёх метров. Новогодние тоннели стали ещё одним местом в столице, где многие загадывают свои самые заветные желания.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

3. «Звездное небо» - на улицах Ильинка, Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, а также в Столешникове и Камергерском переулках.

Фото: mos.ru

Самая длинная «небесная» гирлянда - над Никольской улицей. Если вытянуть ее в одну линию, то получится 92 километра. Во время ЧМ-2018 Никольская стала центром гуляний футбольных фанатов. Многие из них уносили с собой на память украшения из «звёздного неба». Чаще всего это были светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика.

«Мы не против, потом новые лампочки вывесим, - сказал тогда в интервью радио «Комсомольская правда» заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - А у болельщиков останется сувенир из Москвы».

4. Театральная маска и веер, ажурные сверкающие диадемы и арки-браслеты вокруг фонтана, 11-метровый новогодний шар около входа на площадь со стороны Театрального проезда - все это на Театральной площади. Кстати, внутрь шара можно зайти и посидеть там на лавочках.

Фото: mos.ru

5. Полярные медведи и 14 наклонных елей с золотыми звёздами - около Ростокинского акведука.

Фото: mos.ru

Москвичи прозвали семейство мишек «Умка». Общая длина этой инсталляции - 330 метров. Высота мамы-медведицы - 10 метров.

Что еще

- Сверкающие фужеры на фонарях - вдоль Тверской улицы и некоторых центральных набережных. Идею подарили французские дизайнеры, оформлявшие Елисейские поля в Париже. Высота кубков - до семи метров.

- Дед Мороз и Снегурочка в сияющих санях - около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Длина саней - 12 метров. Высота сказочных персонажей - около пяти метров.

Фото: mos.ru

- Пара ярких павлинов с разноцветными хвостами - около входа в Московский зоопарк на Садовой-Кудринской улице и в народном парке «Покровский» в Чертаново Южном, недалеко от станции МЦД-2 Покровское.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

- Арки с золотыми жар-птицами - около цирка на проспекте Вернадского и на фестивальной площадке на улице Хачатуряна, недалеко от метро «Отрадное». Высота птичек - четыре метра.

Фото: mos.ru

- Шестиметровый елочный шар - перед центральным входом в парк Горького. Он мерцает светодиодными огнями в цветах российского флага. Можно зайти внутрь «игрушки» и отдохнуть на полукруглых скамейках.

Фото: mos.ru

- Световой парусный корабль, световые люстры и деревья - около здания Северного речного вокзала. Рядом на центральной аллее парка - световые торшеры.

- Светодиодные стелы «Волшебный дождь» - в парке «Зарядье», на Ленинском проспекте над Гагаринским тоннелем и на смотровой площадке напротив главного здания МГУ на Воробьевых горах.