Названы города, в автосалоны которых начнут поставлять новый кроссовер «Москвич»

Автомобили «Москвич» начнут поставлять в регионы РФ в феврале. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Преобразованный из «Рено» автозавод «Москвич» нашел новых дилеров в регионах. Среди партнеров производителя с 27 января еще 20 центров в 12 городах России (см. «Конкретно»). Это уже третье «пополнение» числа автосалонов по стране, куда будут поставлять российско-китайские паркетники. Всего дилерская сеть сейчас состоит из 52 точек продаж и обслуживания в 23 регионах.

— Запустив производство в рекордные сроки, завод «Москвич» продолжает идти опережающими темпами – теперь и в направлении официальной дилерской сети. Первый этап ее формирования должен быть завершен к марту, уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России, – сообщил гендиректор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

До 10 февраля предприятие также найдет дилеров в Симферополе и Сочи. Прибавится и автосалонов в Москве — пока их 11. К автосалонам-партнерам завод предъявляет ряд требований. Например, нужна инфраструктура для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей. И хотя паркетники преимущественно выпускают с бензиновым мотором, машины с силовой установкой (электродвигателем) также собирают в Москве и продают.

Конкретно

Новые автосалоны, куда будут поставлять «Москвич»

Волгоград («Агат»);

Воронеж («Автомир», Fresh Auto);

Казань («ТрансТехСервис», «Луидор», «Кан Авто»);

Красноярск («Сиал Моторс»);

Омск («Автодом «Сибирь Моторс», «КЛЮЧАВТО»);

Оренбург («ТрансТехСервис»);

Пермь (VERRA, «Сатурн», «Сильвер Моторс»);

Самара («Самарские автомобили», «Самара-Авто»);

Саратов («Толсар»);

Ставрополь («Агат»);

Тюмень («Автоград»);

Челябинск («Сатурн», «Регинас»).

Также авто доступно в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Ижевска, Кемерова, Набережных Челнов.

На заметку

Что за машина «Москвич-3»

Большой паркетный кроссовер для каждодневных поездок. Это не российская разработка: большую часто авто изначально создают на китайских заводах — модель JAC JS4. К нам везут отдельные части машин и собирают их. Однако со временем отечественных компонентов в машине будет все больше.

Модификация с бензиновым 1,6-литровым движком 109 «лошадей» и шестиступенчатой «механикой» стоит 1,97 млн руб. без учета возможных скидок. Комплектация с мотором мощностью 150 л.с. и вариатором дороже на 50 -90 тыс. руб. Электроверсия машины стоит от 3,5 млн рублей.