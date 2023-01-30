Как выглядит квартира-Версаль с дизайном от Зураба Церетели за 440 миллионов рублей в Москве: От фото рябит в глазах

В Москве выставили на продажу квартиру, в дизайне которой якобы принимал участие Зураб Церетели. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве выставили на продажу квартиру, в дизайне которой якобы принимал участие Зураб Церетели. Правда, «квартирой» сии палаты называть - все равно что «Порше» - кибиткой. Корреспондент «КП» представился покупателем и отправился на просмотр диковинного объекта.

ГАРАЖ РАЗМЕРОМ С ДВУШКУ

Палаты расположены в жилом комплексе «Триумф Палас». Его построили в 2006 году между метро «Сокол» и «Аэропорт». «Восьмая сталинская высотка» - так тогда пиарили грандиозный проект на 1000 квартир. Здоровенная люкс-махина с огороженной территорией, собственными клиниками, тренажеркой и салонами красоты. Светская хроника «прописала» среди обладателей квадратных метров в этом дворце Диму Билана, Илью Авербуха и Макса Фадеева.

Фото: ЦИАН

Цена квадрата жилплощади с голыми стенами - от 450 000 рублей. Крохи! Я направлялся в квартиру, 1 кв. м которой стоил почти 1,9 млн рублей. А за все 233 кв. м продавцы хотят выручить 440 млн. Сейчас это самое дорогое предложение в этом доме. В цену входит гараж на подземном ярусе площадью 70 квадратов - четыре тачки уместить без проблем. А ведь 70 кв. м - это площадь трешки в обычном доме.

Но прежде по дороге мне попался подвал, в котором торговали хозтоварами. В моей родненькой хрущевке прохудилась труба. Нужно было купить пару гаек - 95 рублей. Карты в магазине не принимали. Наскреб 90 рублей медью и пообещал, что на днях занесу остальное. Поигрывая в кармане латунными побрякушками, с грузом долга на душе, пошел изображать богача.

- Вчера девять показов было, - закусывая пышный ус, начал риелтор. - И все только пофотографироваться приходят!

Фото: ЦИАН

ВСТРЕТИЛИ ГОЛОЙ ГРУДЬЮ

233 квадрата, заставленных пышной мебелью, это не так уж много. Как-то я был в пустом пентхаусе на «Маяковке» площадью 1050 кв. м - вот его обходил минут пять. А тут с одного конца до другого можно пробежаться за полминутки. Потолки высоченные - больше трех метров. Кругом лепнина, золотые вензеля, античные колонны…

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бреду по коридору. Захожу за угол и едва не натыкаюсь глазом (глазом, не взглядом!) на острую дамскую грудь.

Принадлежала она нимфе, вылепленной на стене. У античной красотки был «синдром Барби»: осиная талия и непропорционально большой бюст. Хозяйка квартиры (миловидная женщина лет пятидесяти) виновато пояснила:

- Прошлый владелец был большой любитель такого… Ему 73 года, кажется, было…

Фото: ЦИАН

Я понимающе закивал.

-…в смысле классицистического стиля, - изящно вышла из ситуации владелица. - Предыдущим владельцем был экс-министр здравоохранения…

- Интересно, дизайн он сам придумывал?

- Он говорил, что дружил с Церетели и тот со своими учениками ему это воплотили.

- Церетели? Знакомое имя… А кто это? - решил я закосить под мажора.

- Так это же архитектор! Тот, который памятник Кутузову установил. Такой большо-о-ой, с кораблем на Москве-реке! - обстоятельно пояснил риелтор.

Я затормошил в кармане сантехнические гайки. Хозяйка кивала в такт. Вы скажете: «Абрамов все выдумал ради красного словца! И про грудастых нимф, и про Кутузова на корабле». Готов пройти полиграф, вы только усадите!

Фото: ЦИАН

ТРУБЫ ТОЖЕ ПОЗОЛОЧЕНЫ?

Обошел квартиру, потрогал изготовленную на заказ дворцовую мебель. Восхитился джакузи на высоком подиуме в хозяйской спальне (ее еще модно называют «мастер-спальня»).

В коридоре с потолка взирали позолоченные остроклювые орлы - тоже из гипса. Напоминали тех, что изображали на древнеримских военных штандартах.

«Коммуналка», по словам владельцев, вполне адекватная: 35 тысяч рублей в месяц. У меня закралось подозрение, что канализационные трубы тоже позолочены.

Фото: ЦИАН

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«В 90-е появились деньги, чтобы копировать дворцы»

Мы не смогли дозвониться до Зураба Константиновича, чтобы спросить, правда ли, он выполнял дизайн-проект квартиры. Не удалось найти упоминаний о том, чтобы Церетели когда-либо в принципе выступал как дизайнер интерьеров.

Дизайнер интерьеров Ирина Шикина рассказала, востребованы ли сегодня подобные проекты:

- Интерьер класса люкс трансформировался из направления ар-деко, которое возникло в начале 20-х годов прошлого столетия во Франции. С 90-х годов, получив возможность реализовывать любые свои желания, некоторые обеспеченные люди не остановились на ар-деко. Начали воспроизводить буквально каталоги лучших дворцов мира в своих квартирах.

Фото: ЦИАН

Дворцовый стиль прекрасен во дворце, а не в квартире с потолками три метра. Гармонично, когда интерьер отвечает экстерьеру здания. В данном примере очевидны композиционные проблемы квартиры. Многие элементы дворцового стиля просто не читаются из-за ее масштаба.

Среди заказчиков сегодня практически нет запросов на такой стиль. При продаже квартир подобный ремонт - однозначно минус. Многое здесь соответствует вкусу конкретного человека и его семьи. А сейчас время индивидуальности, «как у соседа» давно никто не делает.