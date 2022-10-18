Уроки и личный пример родителей: Как снизить уровень риска пожаров в осенне-зимний период в Москве

Осенне-зимний период является особым периодом для надзорных органов в связи с возрастающими рисками пожаров. О важности формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения рассказал Александр Бобров, заместитель начальника Управления надзорной и профилактической деятельности Главного управления МЧС России по Москве.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Именно осенне-зимний период является особым в связи с тем, что возрастают риски пожаров и гибели людей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года нам удалось добиться снижения пожаров в Москве на 8%, также снижено количество погибших и травмированных людей во время пожаров - на 23% и 6% соответственно, - рассказал Александр Бобров.