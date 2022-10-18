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Общество17 октября 2022 22:00

Уроки и личный пример родителей: Как снизить уровень риска пожаров в осенне-зимний период в Москве

Сотрудники МЧС ежегодно принимают меры и проводят работу среди подрастающего поколения
Валентина ПРОКОФЬЕВА

Осенне-зимний период является особым периодом для надзорных органов в связи с возрастающими рисками пожаров. О важности формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения рассказал Александр Бобров, заместитель начальника Управления надзорной и профилактической деятельности Главного управления МЧС России по Москве.

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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Именно осенне-зимний период является особым в связи с тем, что возрастают риски пожаров и гибели людей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года нам удалось добиться снижения пожаров в Москве на 8%, также снижено количество погибших и травмированных людей во время пожаров - на 23% и 6% соответственно, - рассказал Александр Бобров.

Конкретно

Конкретно

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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