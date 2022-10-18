В московских магазинах «Читай-города» появилась продукция проекта «Наивно? Очень»

В коллекции проекта «Наивно? Очень» текстильные сумки, кружки, термостаканы, открытки и другие сувениры. Фото: Андрей АБРАМОВ

В московских магазинах сети «Читай-город» появились стенды с товарами проекта «Наивно? Очень». Шоперы, открытки, чашки, термостаканы и прочие сувениры, иллюстрации для которых создали «особые» авторы — ребята с ментальной инвалидностью. В команде их 16 человек.

Проект «Наивно? Очень» — яркий пример социального предпринимательства. Такой бизнес в отличие от «классического» направлен не только на получение прибыли, но и на достижение общественно полезных целей. В данном случае — трудоустроить людей, которых обычные работодатели не хотят принимать. Ведь такому сотруднику нужно уделять время.

Начало сотрудничества с федеральной сетью книжных магазинов авторы проекта оценивают как большое событие.

Все рисунки нарисованы «особыми» художника эксклюзивно для нового партнера. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Нас часто называют «фондом», но это неверно. Мы себя полностью сами содержим: платим зарплаты и аренду, развиваем проект. На нашем производстве задействовано больше людей, чем на аналогичных проектах. Просто сесть и нарисовать рисунок ребята не могут. С ними рядом — креативные руководители, мастера, психологи, — говорит директор проекта Елена Вахрушева.

В «Читай-городе» говорят, что это шанс предложить покупателям возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Просто, заглянув в книжный, сделать доброе дело.

— Сегодня книжные магазины не просто место, где люди покупают книги. Это коммуникационная площадка. Тут проводят презентации, назначают свидания и встречаются, если потерялись в большом торговом центре. Поэтому наше сотрудничество с «Наивно? Очень» — не случайно. Все, что делают «особые» художники, дает нам возможность прикоснуться к чему-то большему. Все, что сделано наивно, искренне, с душой — всегда находит тропинку к сердцам людей. А мы рады, что можем материально помочь ребятам, — рассказала руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети «Читай-город» Елена Абрамова.

— Всегда есть опасение, что социальный бизнес — это что-то с краю. Большинство людей его не видят. А здесь в одном из ключевых торговых центров Москвы большая книжная сеть представляет продукцию социального предпринимателя. То есть ее смогут увидеть люди, которые с таким никогда не сталкивались. Мы рады, что такое происходит, — поделился руководитель дирекции стратегических исследований фонда «Наше будущее» Михаил Космачев.

Актриса и идейный вдохновитель проекта Нелли Уварова. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Откуда пошло название проекта

— Я придумала это название. Я очень честный человек и понимала, что брать на себя такую ответственность [за судьбу художников], когда у меня другая жизнь и свои задачи — это очень наивно. Поэтому я сказала команде: «Будем честны — это очень наивно». Еще советовалась с людьми перед созданием проекта, и они говорили — это все очень наивно, не выживет… Решили, что так и будем называться! — рассказывает актриса и идейный вдохновитель проекта Нелли Уварова.

НА ЗАМЕТКУ

Где купить

Стенды с продукцией «Наивно? Очень» представлены в двух отделах «Читай-города»: В ТРЦ «Европейский» (4 этаж) и ТРЦ Columbus (3 этаж).