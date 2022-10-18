Водитель опрокинувшейся на Киевском шоссе маршрутки вез недопустимо много пассажиров

В аварии пострадали десять человек, погибла женщина. Фото: прокуратура Москвы

В начале девяти часов утра 18 октября из подмосковной Апрелевки в сторону Саларьево двинулась маршрутка 490. Популярный рейс, который идет по Киевскому шоссе сквозь Новую Москвы. Автобус набился под завязку — 25 пассажиров. Лил дождь. В районе аэропорта Внуково водитель потерял управление.

Микроавтобус влетел в отбойник. От удара авто, машина завалилась набок. В салоне посрывало кресла, люди повалились друг на дружку… В страшной давке ранены десять человек — по информации ГУ МЧС по Москве. У людей сотрясения, ушибы, переломы. Рядом была пожарная часть, поэтому подмога подоспела оперативно.

В аварии погибла 35-летняя жительница Подмосковья. Она вылетела через боковое стекло и оказалась зажата под маршруткой. Пожарные быстро вытащили ее, но тщетно — женщина к тому момент уже не дышала. На место также прилетал вертолет санавиации, чтобы минуя пробки, доставить тяжелораненого в больницу.

На место также прилетал вертолет санавиации, чтобы минуя пробки, доставить тяжелораненого в больницу. Фото: прокуратура Москвы

Силовики устанавливают обстоятельства аварии. Главные вопросы к 40-летнему водителю — маршрут обслуживала коммерческая компания. Он настаивает: его подрезала иномарка. Шофер начал маневрировать и на скользкой трассе машину занесло.

Но даже если и так, то «Газелька», которая перевозила людей, по документам вмещает максимум 19 человек, а тут было больше пассажиров. Так что уголовное дело могут возбудить сразу по двум статьям: за нарушение ПДД, которое привело к смерти человека, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.