Готический замок, лестница-волна и панно по Врубелю: Как попасть в особняки гения модерна Федора Шехтеля в Москве

Дом Зинаиды Морозовой на Спиридоновке — один из самых известных особняков Шехтеля в Москве Фото: Елена ПОПОВА

В мире бложиков есть модная вещь – искусство для чайников. Там обучают, как отличать художников и стили живописи. Например, если на портрете глаза и нос не на месте – это Пикассо, а если изображено много людей без штанов, страдающих ожирением, – это Рубенс.

Так вот, если вы входите в столичный особняк и в главном помещении со словами «ах, вау, ну ничего себе и тд.» задираете голову вверх – это Шехтель.

КОРОТКО ОБ АРХИТЕКТОРЕ

Про талантливых людей говорят, что такие рождаются раз в столетие. Шехтель эту цифру перешагнул. Недоучка (Московское училище живописи, ваяния и зодчества так и не окончил), благодаря безупречному вкусу, работоспособности и немножечко – нужным связям (ему покровительствовал Павел Третьяков), в конце XIX-начале XX вв. он стал самым модным архитектором Москвы. Разбогатевшие торговцы и промышленники наперебой приглашали Федора Осиповича проектировать и отделывать помещения. И в столичных переулках стали появляться английские замки и русские терема – стилизация, на которой стоит модерн. Прошло сто лет – и опять люди, нажившие капиталы, ударились в обустройство фантазийных дворцов. Но каков результат. Домам Шехтеля мы поклоняемся и оберегаем, а нелепые новострои попробуй продай, как пугачевский особняк в Грязи за миллиард рублей.

Фёдор Осипович Шехтель

ДОМ РЯБУШИНСКОГО, КВАРТИРА ГОРЬКОГО

Ул. Малая Никитская, 6/2, стр. 5, м. «Арбатская»

В особняк на Никитской публика нынче попадает с черного хода. Оно и лучше, потому что когда из тесной дворницкой, от кассы открывается дверь в центральный вестибюль, задираешь голову – ну ничего себе! Здесь завихряется та самая мраморная лестница-волна, вокруг которой кружится весь дом. Комнаты плывут по кругу. А когда поднимаешься на второй этаж, кажется, что тебя выносит водоворотом со дна на поверхность. И на третьем этаже, как логичное завершение этого движения вверх – старообрядческая молельня семьи предпринимателей Рябушинских, для которых строился дом.

Снизу фонарь на лестнице напоминает медузу, а если смотреть сверху — это черепаха Фото: Елена ПОПОВА

В 1932 году в особняк привезли Максима Горького, окончательно вернувшегося в СССР. Пролетарский писатель сопротивлялся (по крайней мере письменно), селиться в буржуйских хоромах не хотел, вступил в перепалку со Сталиным, в результате чего вождь народов назвал его самым капризным из писателей. При этом прожил в особняке до конца своих дней. Зато теперь, благодаря Горькому, мемориальный музей которого здесь открыт, можно свободно попасть внутрь (заплатив 350 рублей за вход) и полюбоваться шехтелевскими интерьерами. Алексей Максимович нарушил задумку мастера только своей страстью к чтению. Понавез 40 бочек томов и томиков, для которых везде понаставили шкафов – и вдоль лестницы, и в кабинете, и в гостиной, и в парадном холле, заслонив модерновые витражи. Но опять же, благодаря шкафам с двух сторон, они сохранились, а скоро их обещают открыть.

Максим Горький наставил книжных шкафов везде, где только можно Фото: Елена ПОПОВА

Как попасть

Посетите музей-квартиру Горького. Подробнее об экскурсиях и времени работы - на сайте museum.imli.ru.

ЕГИПЕТСКИЙ ВЕСТИБЮЛЬ, ГОТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Подсосенский переулок, 21, стр. 1, м. «Курская», «Чкаловская»

Этот дом для купца и мануфактурного магната Викулы Елисеевича Морозова построил архитектор Дмитрий Чичагов. А когда во владение вступил сын Алексей Викулович, он решил интерьеры осовременить. И, как и большинство московских купцов-старообрядцев, будучи не квасной бородатой дубиной, а человеком образованным, с хорошим вкусом, коллекционером предметов искусства (главное собирательство – фарфор), пригласил Шехтеля. Здесь мастер выступает как дизайнер.

Самое досадное упущение – экскурсовод сразу же начинает рассказывать, где чей интерьер. Это лишнее. Шехтелевскую руку видно сразу. Для Алексея Викуловича он оформил египетский вестибюль с зеркалом-порталом и готический кабинет.

Зеркало-портал в египетском вестибюле некоторые гости путают с дверью Фото: Елена ПОПОВА

Чтобы построить кабинет, сломали перекрытия между первым и вторым этажом, поэтому вы входите и невольно задираете голову вверх.

- Какой все-таки он гений, - выдыхает девочка-«губы уточкой».

Без всяких сомнений.

Эта лестница ведет в библиотеку, расположенную на втором этаже кабинета Фото: Елена ПОПОВА

Снова лестница, галерея, движение и смысл каждой детали, врубелевские сюжеты из «Фауста» (оригиналы в Тертьяковке). Наверху лестницы белоснежная воздушная Маргарита, а у подножия темный деревянный карлик.

У ног карлика — раскрытая книга с надписью на латыни «Жизнь коротка, искусство вечно» Фото: Елена ПОПОВА

Как попасть

К сожалению, в морозовский особняк пролетарских писателей не селили, в результате он оказался принадлежащим ООО «Русский дом». Что там будет, доподлинно неизвестно, но летом дом готовили к реставрации. Попасть можно с экскурсией. Например, достаточно часто проводят umnyeludi.ru, пореже rus-traveller.ru. Цена – от 1500 руб. (если дороже – проведут еще и по переулкам, прилегающим к Садовому кольцу).

Другие известные постройки

Этот дом Шехтель строил для своей семьи Фото: Елена ПОПОВА

Особняк, выстроенный Шехтелем для своей семьи (Ермолаевский переулок, 28, стр. 1). До недавнего времени здесь располагалось посольство Уругвая.

Фабричное здание для Левенсона патриотично названо скропечатня, а не типография Фото: Елена ПОПОВА

Скоропечатня товарищества «Левенсон А. А.» (Трехпрудный переулок, 9). Не так давно особняк отреставрировали и открыли для публики, устроив выставку. Но в дальнейшем применения «дому с чертополохом» не нашли.

Савва Морозов изучал химию в Кембридже, а текстильное дело — на фабриках Манчестера. Увлекся Англией. Поэтому для супруги промышленника Шехтель строит дворец в стиле английской готики Фото: Елена ПОПОВА

Дом Зинаиды Морозовой (ул. Спиридоновка, 17). Подарок от супруга промышленника Саввы Морозова. Сейчас здесь находится Дом приемов МИДа.

Еще один дом, построенный архитектором для себя всего за три месяца в 1909 г. (ул. Большая Садовая, 4). Классические колонны и портик фасада не должны вас обмануть – это чистый модерн, причудливый и ассиметричный.

Ярославский вокзал (Комсомольская площадь, 5). В 2011 году перед зданием вокзала по инициативе РЖД установили бюст Шехтеля.