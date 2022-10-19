Синоптики Московского метеобюро предупредили о резком похолодании

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Золотая осень сменилась самой прозаической осенью - серой и дождливой. Однако синоптики оптимистичны:

- Самую противную погоду мы пережили во вторник, 18 октября. В столице и области за сутки выпало от 5 до 10 мм осадков, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В среду дождей уже будет меньше. Температура, как и во вторник, на 2 - 3 градуса выше климатической нормы, +10…+11 градусов.

В ночь на четверг, 20 октября, через Московскую область пройдёт холодный атмосферный фронт. Днём в четверг и пятницу всего +5…+7 градусов - и такая погода на полтора градуса прохладнее, чем обычно в этих числах.

В пятницу и субботу по ночам в Подмосковье заморозки до -2 градусов. Но существенных осадков в эти ночи не ожидается, так что скользко на дорогах не будет - замерзать нечему.

Впрочем, у синоптиков, как водится, две новости - одна хорошая, другая плохая. И начали мы с плохой. А хорошая - в том, что похолодание будет коротким.

Уже в воскресенье, 23 октября, вновь потеплеет до +12 градусов, обещают в Гидрометцентре России. Хотя будет дождливо. А вот в понедельник +10 и солнце! Так что ещё есть надежда на продолжение золотой осени.

- Мы все хотим продлить очарованье! - соглашается Татьяна Позднякова. - Ни морозов, ни снегопадов в прогнозах пока не видно.