Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка под открытым небом «Гордость московского долголетия» открылась сразу в трех любимых москвичами точках: на Гоголевском и Чистопрудном бульварах и в Екатерининском парке. Красивые, улыбающиеся люди смотрят со стендов. Про таких говорят, что старость их дома не застанет. Они могут все: садиться на шпагат, переводить итальянскую поэзию, жонглировать железными гирями. Они заряжают оптимизмом, не теряются в любой ситуации, регулярно занимаются творчеством, спортом, образованием, вопреки всему. Для многих участие в проекте «Московское долголетие» – новый этап жизни и возвращение молодости, второй шанс осуществить давнюю мечту.

– Безусловно, этот проект и эта выставка – демонстрация наших достижений, – говорит Ольга Курдюмова. – Мы взяли очередной рубеж, поднялись на еще одну ступень.

Ольга Курдюмова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Мы благодарны за то, что нами так занимаются государство, город, – вторит Светлана Фильсова. – Мы при деле, в обществе друг друга, остаемся в активной форме, проект «Московское долголетие» помогает сохранять нам здоровье, и так мы поддерживаем своих близких.

– Выставка делает нас еще и узнаваемыми другими людьми, – подхватывает и Наталья Лобачева. – Придает статусности, если можно так выразиться. Показывает, какие мы активные, дружные, веселые.

Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов так прокомментировал значение проекта:

«Самая главная ценность проекта – люди. Своими историями, судьбами, опытом они убеждают, что нет пределов человеческих возможностей и в любом возрасте можно достичь всего, если есть желание. А еще эта история о том, что всегда нужно заниматься собой, чинить мир вокруг себя, что бы ни происходило вокруг. Старшее поколение для нас пример мудрости и стойкости. Никогда не поздно начать новое.

Ежегодно мы проводим уличные фотовыставки, на которых можно узнать вдохновляющие истории людей, как они в «серебряном» возрасте становятся актерами, изучают иностранные языки, пишут картины, и во всем этом им помогают занятия проекта. «Московское долголетие» открывает перед жителями столицы все возможности, которые есть в городе, главное – не бояться сделать первый шаг и записаться в проект».

Подобные уличные фотовыставки устраиваются два раза в год. И они рассказывают всем вдохновляющие истории о том, как в «серебряном» возрасте можно стать актером, художником, танцором.

В этом году самым старшим героем выставки стал 76-летний Виктор Устинкин. Мужчина три года назад осуществил давнюю мечту и записался на занятия танцами в проекте «Московское долголетие».

«С детства мечтал танцевать, как в исторических фильмах и на балах, но набрался смелости и исполнил мечту только в 73 года. Благодаря проекту уже танцую, как профессионал, и даже принимаю участие в соревнованиях по бальным танцам», – говорит участник.

Ольга Потапова и Виктор Устинкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А 74-летняя Наталья Лобачева два года назад благодаря изучению итальянского языка раскрыла в себе и поэтический дар. Сейчас женщина переводит тексты любимых итальянских песен в стихотворной форме.

Участница проекта Светлана Шамина после выхода на пенсию взяла курс на здоровый образ жизни и свободное время посвящает движению, танцу и спорту. Женщина не пропускает ни одного спортивного события в «Московском долголетии», сдает нормативы ГТО и в свои 63 года, занимаясь пилатесом, села на шпагат.

Проект «Московское долголетие» помог раскрыть талант художника Светлане Фильсовой. Сейчас ее работы могут оценить не только друзья и близкие, но и все желающие. В этом году Светлана стала одним из участников арт-проекта «Мастерская художников», где поработала в тандеме с известным современным иллюстратором Вовой Перкиным. Увидеть результат работы творческих лабораторий можно в Центре Гиляровского, где до 23 октября работает выставка «Мастерская художников».

Светлана Фирсова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Познакомиться с другими историями участников можно на выставке «Гордость московского долголетия», которая продлится до конца ноября, и на сайте «Комсомольская правда».

Стать участником проекта «Московское долголетие» может каждый. Достаточно обратиться в территориальный центр социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником». Присоединиться можно к любому занятию, выбрав удобный формат – очно или онлайн.