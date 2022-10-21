Едем на выходные из Москвы в Тулу: узнаем, при чем тут борода Льва Толстого и гармония деда Филимона

Казанскую набережную в Туле в шутку называют «красных фонарей». Но ничего крамольного — просто здесь действительно стоят красные фонари и декор. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Приедь вы к нам пять лет назад — на все достопримечательности области ушел бы день. А теперь только на Тулу надо по-хорошему дня два-три, — говорит гид Артем Зенов.

Он ведет группу по здешнему Арбату — улице Металлистов. Обычно местные экскурсоводы дипломатично обходят темы благоустройства и расходов на туристические прелести. Подчас либо ничего не сделано, либо денег вгрохано столько, что потом какого-нибудь чиновника сажают.

У стен местного Кремля — азбука Тульского области. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но коренной туляк Артем в восторге от того, во что превратили центр:

— Улица Металлистов упирается в Туламашзавод. Мой кум раньше в день получки по ней два дня домой шел. Наливайки, притоны, коммуналки, кругом стекла выбиты. И все это в 300 метрах от мэрии.

А сейчас группа стоит посреди улицы из «пряничных» купеческих особнячков. Лавки, кафешки, березовый квас в стаканчиках — лепота. Добрый привет туляки шлют главному по городском хозяйству Москвы Петру Бирюкову, который помогал возрождать Казанскую набережную у речки Упа — она тут рядом. В холмообразном рельефе и мостиках угадывается Зарядье.

Вход в Кремль свободный, открыт он с 10:00 до 18:00 с понедельника по четверг и воскресенье. А в пятницу и субботу до 20:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ради набережной удалось договориться с местным ФСБ: управление перенесло свой забор, чтобы расширить прогулочную зону. Хотя для многих регионов сделать так, чтобы силовая структура, которой в наследство досталось историческое здание или земля, решила «подвинуться» — великое политическое достижение.

Борода Льва Толстого в Туле торчит отовсюду: мемориальные таблички «здесь был», педуниверситет его имени, памятники и граффити. Даже на фасаде Туламашзаводе рядом с орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени поместили досточтимого графа. И пущай тот был пацифистом, для туляков он — наше все.

Улица Металлистов — местный Арбат. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Туле заметно ниже цены в общепите, нежели в Москве. При этом сервис и качество еды для не избалованных пафосом Патриарших и Рублевки — на уровне. Добираться в Тулу и возвращаться в Москву удобно (см. «Как добраться»). Одного дня жадным до музеев и достопримечательностей мало, но как небольшое приключение — вполне.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И КУДА СХОДИТЬ

В Центре приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации, 1А/1) напротив площади Ленина каждую субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 12:00 организуют двухчасовые пешеходные экскурсии (500 руб.). Записывайтесь заранее 8 (800) 201-71-00. Проверено корреспондентом KP.RU — гиды по-хорошему болтливые.

В Тульский кремль вход свободный. Самое интересное — прогулка по крепостной стене, но она доступна только в летнее время. Музей на территории (300 руб.) для любителей краеведения и археологии.

Есть в городе арт-пространства вроде московского «Хлебозавода» и прочих. На фото кластер «Искра»: кафе, магазины, вечеринки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Музей оружия в виде богатырского шлема — четыре этажа мечей, ружей и пушек (500 руб.).

Славится частный музей гармони Деда Филимона (350 руб.). 45 минут экскурсоводы растягивают меха, играют Баха на баяне и травят байки про музыкальное семейство гармоник.

Всего же в городе и области порядка 80 музеев и выставок. Среди примечательных — тульского пряника, обороны Тулы, самоваров, филиал Государственного исторического музея (того, что на Красной площади).

Молодежь тусуется в арт-пространствах «Искра», «Ликерка» и «Октава» — по типу «Хлебозавода» в Москве. Гулять и кататься на великах — в парк Белоусова. Кстати, в Туле хотят в течение четырех лет проложить велодорожку от центра города до усадьбы Льва Толстого Ясная Поляна — 18 км.

Если поедете на машине или будете заказывать экскурсии, то кроме Ясной Поляны (на экскурсию сюда лучше записываться за две недели), можно съездить в музей-заповедник художника Поленова возле села Бехово, на голубые озера в деревне Кондуки, в заповедник «Куликово поле» и древний город Белев, известный кружевами и пастилой.

ЧТО ПРИВЕЗТИ

Печатные пряники. Берите в лавках на территории кремля. Место хоть и туристическое, но цены лучше, чем в рядах у жд-вокзала или отделах по городу. Можно предварительно записаться на мастер-класс по росписи пряника (800 руб.)

Суворовские конфеты. Предприятие известно фруктами в шоколаде. Можно взять коробку ассорти (650 руб. за 800 г) или на развес орехи-цукаты в йогурте (95 руб. за 100 г).

Крепкий алкоголь. В Туле несколько лет не было вино-водочных заводов, пока в 2018-м не возродили одно из предприятий. У него есть пара фирменных отделов по городу. Там продают тульский джин, аперитивы и крепкие настойки на травах. Часть напитков даже выиграла медали на отраслевых выставках. Это, конечно не «Хеннесси» с «Мартини», зато в разы дешевле и на вкус недурственно.

В музее гармони Деда Филимона (это имя — собирательный образ народного умельца-туляка) экскурсию сопровождают музыкальными паузами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Филимоновская игрушка. Пестрые звери-свистульки из глины. Возможно, современным чадам интереснее Хаги Ваги и трансформеры, а вот любителям поставить на полку яркий сувенир — самое-то. 150 — 4000 руб. в зависимости от размера.

Самовары местные гиды не советуют. Говорят, у современных тонкие стенки, тепло не держат. При этом стоят от 7500 руб. Разве что в качестве оригинального подарка. Еще один бренд — белевская пастила, но ее и в Москве много продают.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Автобусы от автостанций «Новоясеневская» или «Орехово» (у одноименных метро) отходят примерно раз в час с 07:30. Билет 700 – 750 руб. Современные электрички и «Ласточки» с Курского вокзала ежедневно – в 06:59, 08:48 и 11:47 (есть и более поздние рейсы). В дороге около 2,5 часов, билет в среднем 700 – 1000 руб..

Кстати, оплатить проезд в общественном транспорте Тулы (25 руб.) можно по карте «Тройка».

КОШЕЛЕК «КП» (РУБ.)

Автобусный экскурсионный тур на 1 день - 3300

Двухдневный тур по Туле + Ясная поляна - 11 000

Номер в отеле на сутки - 3000 – 7000

Аренда квартиры на сутки - 2000

Средний чек за обед в кафе - 600 – 800