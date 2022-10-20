Гастроквартал с катком и кинопаркингом: каким будет «Депо. Три вокзала» в Москве

Территория нового «Депо. Три вокзала» будет благоустроена Фото: предоставлено пресс-службой

Новый гастрономический квартал с концертной площадкой, детскими зонами, воркшопами, выставочными пространствами и прогулочными зонами планируют открыть ближе к Новому году. Жители Басманного района получат современное общественное пространство, где можно не только купить свежие продукты, попробовать итальянскую и грузинскую кухню, но и культурно провести время всей семьей.

Создатели первого московского гастроквартала «Депо Лесная» не дублируют свой первый проект, а создают пространство для комфортного отдыха в городской среде. Корреспондент kp.ru побывала на площадке 2,8 га, которая в скором времени станет доступна всем.

Новый гастрономический квартал планируют открыть ближе к Новому году Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сохранить исторически облик»

«Депо. Три вокзала» формируется в пешей доступности от площади Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов. Раньше на этом месте был Рязанский трамвайный парк. Комплекс по проекту инженера Поливанова включал вагонный сарай и ремонтные мастерские. Парк стал функционировать с 1911 года, но всего до 1937 года – тогда трамваи перевели в Ростокино, а на этом месте создали троллейбусный гараж.

Последние годы исторические здания стояли в запустении, что сильно влияло на привлекательность района. Местные жители старались обходить это место стороной.

Трамваи перевели в Ростокино, а на этом месте создали троллейбусный гараж

- «Депо» на Лесной мы сделали на месте Миусского трамвайного парка, здания которого являются объектами культурного наследия. Здесь история подобная, поэтому мы также начали с бережной реставрации кирпичной кладки, фасадов и сводов в каждом строении. Стояла задача вернуть первоначальный исторический облик, - рассказали kp.ru в пресс-службе кластера «Депо. Три вокзала».

Здания выполнены в «кирпичном стиле» с элементами модерна и псевдорусского стиля, который просматривается и у рядом стоящего Казанского вокзала. Реставрация зданий проходит под контролем Департамента культурного наследия, так как сохранилось много знаковых элементов: фланкированная висячими полуколонками ниша-киот для уличных часов, башенки со свисающими на фасад парными колонками и щипцеобразными треугольными подвышениями карниза, торцы кровельных «шедовых» фонарей, полуциркульные декоративные арки.

Здания выполнены в «кирпичном стиле» Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Новая жизнь депо»

Общественное пространство привлечет не только молодежь, но и семьи с детьми. Место станет современной событийной площадкой, на которой будут проводиться фестивали, ярмарки, концерты. Здесь же появится круглогодичный кинопаркинг, где посетители смогут смотреть фильмы, не покидая свой автомобиль.

- Ключевым станет гастрономический фудмолл, который разместят в самом большом здании, площадью 8000 квадратных метров. В нем будет событийная площадка, детская зона, библиотека и территория буккроссинга, - рассказали в пресс-службе «Депо. Три вокзала».

Жители Басманного района получат современное общественное пространство. Фото пресс-служба "Депо. Три вокзала"

Фудмолл будет отличаться от «Депо» на Лесной. Гостям предложат около 60 гастрономических концепций (более 15 кухонь мира). Под одной крышей разместят сцену для концертов и презентационный подиум для выступлений диджеев, презентаций автомобилей.

Для детей создадут отдельную зону, где будут работать аниматоры. Родители смогут оставить здесь детей, пока делают покупки или общаются с друзьями.

Летом будет открыта веранда на более 1000 мест, а также планируются терраса на крыше, откуда откроется панорамный вид на город, в том числе на сталинские высотки.

«Депо. Три вокзала» станет не только гастрономическим центром, но и современным бизнес-кластером с коворкингом, где места займут молодые предприниматели, развивающие гастростартапы и другие проекты в сфере food tech (технологии пищевых производств).

В соседних зданиях откроют современный Дом быта, куда можно будет сдать в ремонт одежду, обувь, зонт. Отдельные помещения займут офисы и банки. Парковка на 300 мест будет создана отдельно. Автомобилисты смогут не только поставить здесь машину, но и побывать в уникальном кинопаркинге. Смотреть фильмы можно будет в любую погоду, не выходя из машины.

«Зеленая зона с березами»

Территория нового «Депо. Три вокзала» будет благоустроена. Фактически от Ольховская улица плавно перейдет в пешеходную зону с лавочками и зелеными насаждениями возле гастрокластера.

Создатели общественного пространства соорудили между зданиями фонтан, отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны и сохранили исторические березы.

- На центральной площади перед фудмоллом в летнее время будем проводить мастер-классы для детей, устраивать выставки, а зимой будем заливать каток и ставить новогоднюю елку, - рассказали в пресс-службе «Депо. Три вокзала».

Кластер уже претендует стать одним из посещаемых мест столицы. Прибывающие туристы могут прямо с поезда от Казанского, Ярославского или Ленинградского вокзалов отправиться подкрепиться, посетить выставку, взять книгу и одновременно прикоснуться к истории Москвы - изучить памятник архитектуры. Как и в «Депо» на Лесной, для показа планируют установить настоящий троллейбус.

Фото: пресс-служба "Депо. Три вокзала"

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

– ориентировочно 650 тысяч посетителей в месяц,

2,8 га общая площадь,

- 56 минут – среднее время нахождения посетителей,

- 60 гастрономических концепций в фудмолле,

- 5 ресторанов,

- 3 минуты в пути от станции метро «Комсомольская».

КСТАТИ

Прогулочная зона от Кремля до «Сокольников»

Город еще летом, чтобы сделать территорию привлекательной, привел в порядок 17 улиц Басманного и Красносельского районов. А реставрация зданий займет еще некоторое время.

- Появилась хорошая пешеходная прогулочная зона от Кремля до «Сокольников». И от Кремля дальше до «Лужников», до делового центра «Москва Сити» можно дойти. Между районами появилось очень комфортное объединенное пешеходное пространство. Все это вместе, конечно, преображает эти районы, придает им другой статус, другой уровень, ценность этих территорий, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Соседнее здание от «Депо. Три вокзала» тоже реставрируют, в нем разместят Музей транспорта Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей транспорта Москвы откроют в 2024 году

Соседнее здание от «Депо. Три вокзала» тоже реставрируют, в нем разместят Музей транспорта Москвы.

- Сейчас снимаем фермы крыши гаража Мельникова, чтобы отреставрировать. Возвращаем зданию исторический облик. Постоянная экспозиция откроется в конце 2024 года, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Гости музея смогут увидеть уникальные для мировой истории экспонаты, посетить общественную библиотеку технической и популярной транспортной литературы, мультиформатный центр для выставок и «автолабораторию» для занятий по машиностроению. Для детей откроют классы, где они смогут попробовать себя в качестве реставраторов городской техники и получить детские водительские права.