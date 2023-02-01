«Она одинокая, кроме животных у нее никого нет»: Зачем американка выгуливала теленка на Красной площади

На выгуливавшую теленка на Красной площади американку составили два протокола Фото: СОЦСЕТИ

«Китаянка, которая живет на долго в России», - именно так пишет о себе в соцсетях 34-летняя Алиса Дэй. По паспорту она – гражданка США, на весь мир девушка прославилась в 2019 году, когда в Лондоне спасла свинью от убоя и поселила животное у себя в квартире. Через пару лет свинью сменил украинский теленок. В 2022 году девушка активно постила в соцсетях фотографии с бараном, которому показывала Варшаву.

В январе 2023 Алиса добралась до Москвы. Здесь она решила показать Красную площадь теленку. Но местные силовики зверопросвещение не оценили, и на девушку составили сразу два протокола: по ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Материалы по этому поводу полицейские уже передали в суд, эту информацию корреспонденту kp.ru подтвердили в Тверском районном суде.

Из-за чего весь этот сыр-бор?

- Я хочу подчеркнуть: Алиса всегда была аполитичным и человеком, она живет в каком-то своем мире, - рассказала корреспонденту kp.ru одна из ее подруг. – У нее были проблемы в личной жизни, она чувствовала себя одинокой, возможно, поэтому искала утешения в животных.

Алиса удаленно преподает английский язык, неплохо знает русский, много путешествует. И да, много где ее сопровождают животные. Правда, по словам знакомых, в последнее время «питомцы» живут отдельно:

- Теленок в России жил на ферме, она оплачивала его содержание там. Возможно, из-за того, что до этого баран в Варшаве жил у нее в гостинице и поломал мебели на крупную сумму, - вспоминает Алексей Г. – Она их обоих очень любит, всегда старалась гулять с ними подольше. Вполне вероятно, она просто не подумала о том, что на Красной площади этого делать нельзя. Это очень специфический человек.

По закону за подобные чудачества девушке грозит штраф до 20 тысяч рублей, административный арест или обязательные работы. Какое наказание посчитает нужным назначить суд, узнаем совсем скоро.

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