Нейросеть за один вечер написала диплом за российского студента. Преподаватели в шоке – как теперь проверять знания?

На написание дипломной работы у Александра ушло 23 часа Фото: архив героя публикации

Александр Ждан заканчивает пятый курс РГГУ по специальности менеджмент. Настало время писать и сдавать диплом — парень учится очно-заочно, поэтому защита прошла в январе. Вместо того, чтобы корпеть над материалами, студент поручил дело нейросети ChatGPT.

Это бесплатный чат-бот, то есть программа-робот, которая может изображать собеседника. Если не вдаваться в глубины программирования, то работает это так. Суперкомпьютер (очень производительная машина, по мощности в сотни раз превосходящая рядовые устройства) загрузил в нейросеть огромный массив текстов. Буквально по всем областям знаний: от художественной литературы до ядерной физики. А затем разработчики обучили алгоритм, грубо говоря, отвечать «впопад».

Уникальность программы в том, что она способна не просто вести светскую беседу, а создавать вполне адекватные материалы. Например, с помощью ChatGPT уже пишут программный код для создания интернет-сайтов, статьи (тут вся журналистская братия напряглась), песни, сюжеты. А еще, как выяснилось, дипломы для российских студентов (см. «Конкретно»).

— Диплом мне не нужен, работаю по специальности и без него. Я — бренд-менеджер в CM Games (компания создает видеоигры — Авт.). На все у меня ушло суммарно 23 часа. Можно было заказать написание за деньги, но тогда бы это просто сделал другой человек. А тут я создал алгоритм. Я бы и сам мог написать все, но решил ускорить процесс с помощью нейросети, — рассказал Александр Ждан корреспонденту kp.ru.

Тема Александра: «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» (та, которая занимается видеоиграми). Защитился молодой человек на «удовлетворительно». Подвоха ни рецензент, ни научрук не заметили. Перед комиссией парень на все вопросы ответил, ведь тема связана с его реальной работой — тут он все знает.

Беда пришла откуда не ждали.

Своим успехом парень похвастался в соцсетях. Один из читателей блога Александра написал на него кляузу в университет и федеральное Министерство образования. После этого в РГГУ начали проверку — думают, что делать со студентом. Раньше студенты просто воровали или писали чужими руками. А тут — мировая премьера аферы.

Мы также спросили Александра, согласится ли он написать диплом честно, если разрешит вуз. И в принципе поинтересовались, как его неординарный поступок расценили в универе. Однако тут студент комментарии давать отказался. А ведь мог бы снова попросить ChatGPT выдать что-нибудь мудрое.

https://www.kp.ru/share/i/4/2518648/wr-960.jpg

Конкретно

Как робот писал диплом

Не по мановению кнопки, а в несколько этапов.

1. Сначала студент попросил нейросеть составить план диплома — то есть из каких глав он будет состоять.

2. Готовый план научный руководитель Александра несколько раз отклоняла (с преподавателем нужно было согласовать тематику работы). Студент признается: в итоге препод помогла написать ему план.

3. После студент «заказал» нейросети претворить план в большой текст. Но столкнулся с тем, что робот отказывался писать так много — диплом это минимум 60 страниц.

4. Тогда парень стал просить робота писать отдельные главы. Например, «Напиши введение/теорию/анализ по моей теме». И дело пошло! Нейросеть генерировала разумный текст и сдабривала его ссылками на реальные исследования по теме, как того требует научная работа.

5. Александр перевел ответы машины через онлайн-переводчик: ChatGPT отвечает по английски. После составил из них диплом и отправил на поверку научруку. Та «частично разнесла работу», в том числе за кривой язык. Но сжалилась над студентом и сказала, что нужно доработать. При этом уникальность текста была 82%, хотя для защиты достаточно 70%.

6. Дорабатывал правки Александр лично, а также вновь взывал к помощи нейросети.

Александр Ждан заканчивает пятый курс РГГУ по специальности менеджмент Фото: архив героя публикации

Вопрос ребром

Как быть с такими студентами?

Доктор экономических наук профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы при Финансовом университете при Правительстве РФ Александр Цыганов:

«Эта история — вызов для высшей школы, для классической системы аттестации. Нейросеть создает тексты, которые проходят антиплагиат. Нужно вырабатывать педагогические и технические приемы, которые помогут преподавателям распознать подобный “подлог”.

23 часа на работу — это немало. Но по учебному плану на написание диплома выделяется несколько месяцев. Ведь это исследование, которое предполагает: человек будет искать материал, интерпретировать его. А самое главное — выработает определенные навыки и компетенции. И компетенции не по общению с роботом, а по своей специальности.

Думаю, история не получит развития. Студент может сказать: «Это была шутка!» — на этом все закончится. Но отныне преподаватели знают, что такое возможно, и будут внимательнее. Можно сравнить текст диплома с другими письменными работами студента. Имитировать слог конкретного человека сложнее. Хотя допускаю, что нейросети и этому научатся.

Есть два способа противостоять таким историям. Во время консультаций с научным руководителем студент должен показывать, что понимает, о чем его работа. Во-вторых, отказываться от «описательных» дипломов, к которым мы привыкли. Нужно переходить на дипломы-проекты. В которых выпускник представляет какое-то практическое решение, что-то создает.

Что делать с этим студентом, я ответить затрудняюсь. Не могу сказать, что работа проведена зря. С другой стороны, поощрять такое не нужно, но и двойку ставить не хотелось бы».