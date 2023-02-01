Первый "книжный" сериал в Москве. На премьеру пришли Ирина Безрукова и певица ALEKSIA

Премьера первого книжного сериала "Кристина от А до Я" состоялась в Москве. Фото: предоставлено организаторами

Однажды я получил странную открытку. На лицевой стороне было нарисовано что-то вроде девятого вала, а на обороте было написано "Твоя Бо". Никаких "Бо" в окрестностях не было, да и никто из коллег в авторстве открытки ни в какую не хотел сознаваться. Благо, что вскоре все разрешилось само собой. Под "Бо" скрывалось новое ответвление "Эксмо", названное бомбическим именем "Бомбора". Так у австралийских аборигенов называется волна мечты, оседлать которую мечтает каждый серфер.

С тех пор, страшно подумать, минуло пять лет. За это время издательство "Бомбора" завоевало не только сердца читателей, но и рынок (каждая третья книга из нехудожественного сегмента издана у "Бомборы"). Так что в честь первой полукруглой даты имело возможность создать и воплотить креативную придумку. В кинотеатре "Иллюзион" приглашенным гостям представили первый на книжном рынке сериал "Кристина от А до Я".

Главная героиня сериала - 27-летняя журналистка Кристина (звезда "Нулевого пациента" Лиза Шакира). Кристина работает в глянце, чуть ли не все деньги тратит на съем жилья (неплохого). В жизни Кристины куча проблем: то пятно на пузе вскочет, то что-то неполезное в кафешке съела, то пошла на треню, да забыла, зачем шла. А тут еще дела любовные. Сердце героини штурмуют кудрявый летчик, похожий на француза и усатый француз, похожий на молодого батьку Лукашенко.

Выстоять в эдаких передрягах помогают книги (изданные "Бомборой"). Кристина начинает лучше заботиться о своем здоровье благодаря фолианту "Очаровательный кишечник". Узнает, как приготовить маффины (они не получились) из путеводителя по "Аббатству Даунтон". А также эффективно нейтрализует страстного летчика посредством вовремя подсунутого фотоальбома.

Фото: предоставлено организаторами

Каждая серия от режиссера Дениса Виленкина занимает минут пять времени, смотрится ненапряжно и с явным закосом под "Секс в большом городе". Картинка же свидетельствует о большом количестве потраченных денег.

Правда, о бюджете сериала директор по маркетингу Ирина Золина сказала туманно: "Цена умеренная. Немножко поменьше, чем "Чебурашка", конечно."

Впрочем, по словам создателей, рассматривать сериал как рекламу книг было бы совсем неправильно. Ведь главным для них было - донести миссию "Бомборы".

"Мы хотели рассказать, что книга поможет в любой сложной ситуации. Прочитал - научился готовить. Не мог найти мужчину мечты, но прочитал нужную книгу - и нашел", - поделилась радужными мыслями Золина.

Но, судя по всему, утилитарный эффект (или двадцать пятый кадр) все же был. По окончании премьеры журналисты, забыв про вкусную еду, чуть не подрались за книгоновинки. Наибольший ажиотаж вызвали "История жизни Ангелы Меркель", "Мистическая Москва" и "Частная жизнь сестер Виндзор".

Приглашенные звезды участия в дележе фолиантов не принимали, а просто были и светили с расстояния фуршетных столиков. Среди звезд, кстати, была замечена Ирина Безрукова в красной кофте и черных спортивных штанах со штрипками (возможно, шла на тренировку) и юная певица ALEKSIA, сочинившая и исполнившая песню к сериалу: "Не грущу и ни одной тусы не пропущу".

Посмотреть весь сериал уже можно "Вконтакте" "Бомборы". Создатели говорят, что если все сложится, то снимут продолжение, а нынешний - опубликуют на стриминговых платформах. В первом сезоне Кристина несет в "Бомбору" рукопись. Так что во втором, возможно, расскажут, как опубликоваться в издательстве, не будучи иностранцем или, на худой конец, рукодельником Андреем Курочкиным, вяжущим толстые кофты. Эту штуку от Бо я тоже посмотрел Бы.