Москвичам рассказали о самых популярных музеях ВДНХ

В павильонах ВДНХ за последние годы открылось больше 20 выставок Фото: Shutterstock

Конгломерат всех экспозиций парка называется «Музейный город». Многие выставки — премьеры прошлого года и ковидных лет. Могли и пропустить! В 2022 году все музеи суммарно посетили 2 млн гостей. Топ-3 самых популярных: центр «Космонавтика и авиация», павильон «Макет Москвы» и Музей гаража особого назначения ФСО. Что там интересного? Рассказываем!

Центр «Космонавтика и авиация»

павильон №34, у ракеты

11:00 — 22:00

Под «хрустальными» сводами стоят 120 образцов летательной и космической техники. Отдельные зоны посвящены космической медицине, биологии и быту астронавтов. Часть музея — про авиацию и покорение неба человеком. Рассказывают про первые парашюты, воздушные шары, махолеты и планеры. За дополнительную плату (600 — 1000 руб.) можно поиграть на авиатренажере или тренажере для вертолетчиков.

Билеты: взрослый 500 руб., льготный 250 руб., экскурсия +300 руб.

«Макет Москвы»

одноименный павильон северо-восточнее фонтана «Каменный цветок»

10:00 — 20:00

Макет строили несколько лет и постоянно продолжают расширять. Над проектом трудятся 60 человек. Москву в миниатюре (масштаб 1:400) сначала катали по международным выставкам. После домики «осели» на ВДНХ. Сейчас макет занимает 429 кв. метров. Когда он станет в два раза больше — достигнет границ Третьего транспортного кольца. Посетители могут через интерактивные экраны играть с подсветкой зданий и включать всякие спецэффекты.

Вход свободный.

Музей гаража особого назначения ФСО

павильоны №53, 54 за Музеем космоса

11:00 – 20:00

Разные силовые структуры содержат небольшие музеи, но в них редко кто попадает. А тут здоровенная экспозиция с настоящими авто, которые возили партийных бонз прошлого и современных лидеров. Крутят интерактивные ролики, можно посмотреть на двигатель в разрезе, покрутить рули, рычаги и прочие штуковины. Даже если вам кажется, что машины — не ваша стихия, все равно закладывайте часа полтора на осмотр. Уж больно тут интересно. Есть буфет с блюдами по рецептам кремлевской кухни.

Билеты: взрослый 600/750 руб., льготный 350/450 руб. (будни/выходные и праздники).

«Слово»

павильон №58, перед фонтаном «Каменный цветок»

11:00 – 22:00

Музей славянской письменности и культуры. Кажется, тема на любителя. Но создатели музея смогли сделать интересно. Например, дают расшифровывать СМС древних новгородцев. Отдохнуть можно в зоне медитации, усевшись в войлочный кокон под напевы колыбельных. Дети больше всего любят комнату с городским фольклором: из шкафов потусторонний голос рассказывает страшилки.

Билет: взрослый 300 руб., льготный 100 руб., экскурсия +150 руб.

«12 признаков живого»

павильон №31, слева от Музея космоса

11:00 — 19:00

Премьера 2022 года. Большая выставка от биологического музея им. Тимирязева. 600 научных экспонатов, которые переплетаются с арт-объектами. Показывают динозавров, древних моллюсков, зубы мамонта и первобытных людей. А еще гибридные чудо-растения, клеточные организмы — для тех, кто без ума от фильмов «Энимал пленет». Дают бесплатный аудиогид по музею.

Билет: взрослый 300 руб., льготный 150 руб., экскурсия +300 руб.

ЧТО ЕЩЕ

Бесплатные

Павильон «Нефть». Про нефтяную промышленность, есть стилизованная детская площадка.

Музей транспорта. Пока открыта инсталляция «Машина времени». Скоро заработает новая выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» (будет платной) — посвящена утопическим и реальным проектам столичного транспорта.

Музей городского хозяйства. Что обозначают надписи на канализационных люках, как устроен мусоросжигательный завод и зачем в дождь моют дороги? Все узнаете на выставке про ЖКХ.

Музей госслужбы. Во Дворце Госуслуг (бывшем павильоне РСФСР) рассказывают о работе чиновников всех времен!

«Умный город». Все про технологии современного мегаполиса: транспорт, медицина, образование и т.д.

Платные

«Буран». Внутри макета орбитального корабля — интерактивный музей о ракетоплане. 150 — 300 руб.

Музей ВДНХ. Пять тематических зон про историю выставки. 50 — 100 руб., экскурсия 250 руб.

Музей кино. Шесть выставочных зон, три кинозала, где крутят ретрофильмы и читают лекции. 150 — 300 руб., экскурсия 200 — 350 руб.

La Atmosfera. Галерея современного искусства с уклоном в дизайн и архитектуру. Читают лекции, проводят концерты. 300 руб.

Музей Востока. Скульптура, графика, живопись и декоративно-прикладное искусство Востока в самом широком географическом и идейном смысле. А также полотна Николая и Святослава Рерихов. 150 — 300 руб.

Узнать про все музеи, расписание работы и другие подробности можно на сайте ВДНХ (раздел меню «Подборки» — «Музейный город»).

Понедельник везде выходной.

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