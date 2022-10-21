Женщина, пытавшаяся увести ребенка с площадки в Москве, несколько дней закармливала игравших там детей сладостями

Предполагаемая похитительница ребенка и Алиса. Фото: Личный архив

История эта началась еще 19 августа, когда молодая узбечка взяла за руку и просто увела с детской площадки девочку, чья мама отвлеклась буквально на пару минут. Старший брат забил тревогу, девушку остановили, ребенка вернули. Уголовное дело сейчас расследуется в столичном Следственном комитете.

4-летняя Алиса живет дома с мамой Инной Багрениной, ее не состоявшаяся похитительница – 20-летняя Сожидахон Рузибоева – в центре временного содержания для мигрантов (см. «Вопрос ребром»).

Казалось бы, все разрешилось, но маму девочки не покидает беспокойство: что-то с этим делом не чисто.

- Мне говорят: да у нее же мотива нет, да и жалко ее по-человечески, - негодует Инна Багренина. – Такое ощущение, как будто это дело вот-вот закроют. А что дальше? Опять моего ребенка похитят? Или другого какого-нибудь?

Инне Багрениной вторит ее адвокат Константин Ерохин:

- Мы считаем, что Рузибоева простой исполнитель, и девочку должна была передать своим сообщникам. Более того, возможно, киднепперов кто-то покрывает. Уж больно много странностей: целую неделю после происшествия Рузибоева была на свободе, мою доверительницу все это время уговаривали забрать заявление, а сейчас дело будто застопорилось. Мы обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину и зампредседателя Госдумы РФ Петру Толстому, но ответов пока не получили.

КИДНЕППИНГ

- Мы об этой истории узнали из СМИ, и у меня она также вызвала множество вопросов. Не похоже все это на банальную кражу ребенка, - признал юрист, глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

Вместе с ним мы разобрали возможные версии произошедшего.

- Исключать киднеппинг нельзя, но уже больно необычен сценарий, – отмечает Исмаилов.

Зачем похищать ребенка среди бела дня с площадки, где гуляет множество мамочек с детьми, а главное – братья и сестры Алисы? С другой стороны, дети, которые видели, что произошло, вспоминали: тетя (так они говорят о Сожидахон Рузибоевой) так уверенно взяла Алису за руку, что они подумали, будто она ей родная. Если бы не брат Саша, никто бы и не заподозрил неладное.

Вот только какая выгода похитителям? Семья у Алисы многодетная, причем Инна одна растит четырех детей, выкуп выплачивать просто не из чего. Продать малышку на органы? Как-то это больше напоминает сценарий американского ужастика. Передать бездетной семье? Тут есть риск нарваться на недовольство: у Алисы астигматизм, миопия (поэтому она носит очки), плюс есть ощутимый дефект речи, который они с мамой сейчас всеми силами пытаются исправить вместе. Наверняка можно было «приглядеть» более здорового ребенка.

Инна показывает детскую площадку, где все произошло: качели, на которых качалась ее дочь. Фото: Александра БУДАЕВА

БАНДА

И все же некоторые основания для беспокойства у жителей Гольянова, где произошли эти события, наверное, есть.

Сожидахон Рузибоева, как утверждали ее родители в разговоре со следователями, не один день раздавала детям сладости и «вкусняшки» на детской площадке. Возможно, по доброте душевной. А может, и нет. При этом Инна Багренина заверяет: до дня ЧП ни она сама, ни другие ее знакомые Рузибоеву на этой детской площадке не видели.

В день происшествия, когда Инна поймала девушку за руку, вокруг них собрались не только мамы с детьми, которые гуляли рядом, но и мигранты, появившиеся словно из ниоткуда.

- Они будто за углом стояли. А тут понабежали и давай на меня «наезжать»: «Ты зачем ее схватила? Она ничего такого не сделала!» - вспоминает Инна Багренина. – А когда мы в полицейскую машину садились, начали кричать в мой адрес: «Да какая она мать, у нее детей давно пора забрать!»

- Это крайне необычно, - признает Бахром Исмаилов. – В таких ситуациях люди предпочитают оставаться в стороне – никто не хочет проблем с законом. Так что, возможно, это в самом деле могли быть сочувствующие, которые знают обо всем больше, чем мы с вами.

Что в итоге

Разобраться поможет экспертиза?

Подозреваемой провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. Ее результаты пока не разглашаются.

- Интересно поведение этой девушки, когда ее поймали за руку. Она не пыталась сбежать. Наоборот, спокойно ждала полицию, как будто чувствовала за собой какую-то правду, - обращает внимание на видеозаписи с места событий и рассказы очевидцев Бахром Исмаилов. - Вся эта ситуация «всколыхнула» многочисленные страхи, которые бытуют в обществе. Мы привыкли к тому, что во всем мире есть негативный фон по отношению к трудовой миграции. Я уверен: какие бы ни были мотивы, следствие их оценит объективно, и девушка понесет ответственность, если дело дойдет до суда и ее признают виновной.

Вопрос ребром

Почему задержанную не арестовали?

Рузибоеву отправили в центр временного содержания для мигрантов, потому что она жила не по месту регистрации, как должна была по закону. Обычно за такое нарушение штрафуют. Возможно, следствие пошло на своеобразный компромисс с потерпевшей. Не факт, что суд согласился бы арестовать Рузибоеву, как того хотела мама Алисы. А так она и не арестована, и в то же время не на свободе: центр временного содержания нельзя покидать самовольно.