Транспортный каркас Москвы развивается комплексно

В ближайшие десять лет Москва прирастёт новыми радиальными и вылетными магистралями, а также другими дополнительными маршрутами для водителей и пассажиров. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В ближайшие десять лет Москва прирастёт новыми радиальными и вылетными магистралями, а также другими дополнительными маршрутами для водителей и пассажиров. Все это входит в план транспортного развития столицы на 2023 - 2032 годы. Его сейчас разрабатывают специалисты по планированию. Им предстоит понять, в каких районах будет создаваться новый транспортный каркас Москвы и где именно прокладывать дороги.

Как отмечает председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, для этого используются принципы взаимной интеграции.

«Основу будущего каркаса составляет магистральная улично-дорожная сеть и скоростной внеуличный транспорт – метрополитен и городская железная дорога, - говорит Княжевская. - Развитие идет высокими темпами как в старых административных границах Москвы, так и на новых территориях − в соответствии с перспективными схемами Генерального плана».

По ее словам, участки для перспективных дорожных проектов отмечаются красными линиями. Их определяют по утвержденным градостроительным документам – проектам планировки территории участков линейных объектов улично-дорожной сети, метрои трамвайных линий.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ МЕЖДУ РАЙОНАМИ

«Старая» Москва уже почти полностью обеспечена системой хордовых общегородских магистралей. Остается только запустить в 2024 - 2025 годах Юго-Восточную хорду и периферийный участок Северо-Восточной хорды от Лухмановской улицы до границ города.

В Новой Москве активно строятся магистральные улицы. Например, уже готовы важные поперечные «связки» - трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, М-3 «Украина» – деревня Середнево – деревня Марьино – деревня Десна, Боровское шоссе − Киевское шоссе − деревня Ботаково, через деревни Рогозинино, Верховье, М-3 «Украина» – город Московский − деревня Сосенки – деревня Ямонтово и радиальное направление Саларьево − Марьино.

К финишу приближается и стройка поперечной магистрали Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, радиальных магистралей Мамыри – Пенино – Шарапово и МКАД – Коммунарка − аэропорт Остафьево. Для создания транспортного каркаса столицы и параллельно развития ТиНАО как раз и необходимы магистральные дороги в радиальном и, особенно, поперечном направлении. Сюда также входит дальнейшее расширение метро и включение железной дороги в пассажирские перевозки внутри города. Благодаря этому появятся дополнительные линии наземки как в самих районах между основными поселениями, так и маршруты для поездок к станциям метро и железной дороги.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДОРОГ, МЕТРО И ДИАМЕТРОВ

Планы по дальнейшему развитию дорог включают в себя продление магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово до ЦКАД, создание основного поперечного направления в зоне между трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и ЦКАД – Минское шоссе – Троицк – Щаповское −Варшавское шоссе.

Транспортный каркас составляют не только дороги, но и подземка. Ключевым проектом стала Большая кольцевая линия (БКЛ) метро. Она проходит в срединной зоне города. На маршруте длиной порядка 70 километров разместится 31 станция. Почти все они представляют собой транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В них соединяются действующие и проектируемые линии метро, железные дороги, в том числе Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК).

К ним добавятся и новые радиальные линии метро, которые уже сейчас строятся и проектируются. В будущем при развитии сети и появлении связывающих их центральных участков это будут полноценные диаметральные линии. Сюда входят Бирюлёвская, Троицкая и Рублёво-Архангельская линии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В планах до 2023 года - продление Сокольнической линии до станции «Новомосковская» («Потапово»), Калининско-Солнцевской линии – до станции «Внуково». К этому же времени построят первый отрезок Троицкой линии - от «Столбово» до «Новаторской». Эта ветка станет самой длинной за границами МКАД – около 20 километров. На ней разместится 10 станций. Строители готовятся также продлить Бирюлёвскую линию в Щербинку и поселение Рязановское, а также проложить линию в Рублёво-Архангельское.

Про МЦД тоже не забыли. Первые два диаметра уже востребованы пассажирами. Их развитие продолжается - возводятся и реконструируются вокзалы, строятся дополнительные участки и путепроводы. При создании транспортного каркаса идёт разработка перспективных линий МЦД. Для них готовят проекты планировки, проектную и рабочую документацию, перегоны и станции. Следующим маршрутом станет третий диаметр − «Ленинградско − Казанский». МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным городом Раменское. МЦД будут развиваться и дальше. Уже сегодня началась проработка четвертого и пятого диаметров.

ПРОГНОЗЫ ПОМОГАЮТ УЛУЧШАТЬ ГОРОД ПЛАНОМЕРНО

Развитие транспортного каркаса было бы невозможно без прогнозирования. Этим занимаются специалисты Института Генплана Москвы. Они учитывают данные по районам и масштабам строительства разных сооружений, а также завершение ранее начатых дорожных проектов. Прогнозы прежних лет по количеству транспорта и пассажиров в городе достаточно точно сбываются.

«Сейчас прогнозируется снижение темпов роста парка личных автомобилей и увеличение темпов роста машин такси и каршеринга, - уточнила Княжевская. - На 2030 год прогнозируется достижения уровня автомобилизации в 345 легковых автомобилей на 1000 жителей, в том числе 300 легковых автомобилей физических лиц».

При этом после запуска новых дорог и метро Москомархитектура совместно с Институтом Генплана столицы постоянно, начиная с прогнозов 1970-х годов, проверяют транспортные и пассажирские потоки. Они также сравнивают их с ранее озвученными прогнозами. Такая оценка не только помогает увидеть реальную точность расчётов, но и показывает динамику изменения города. Например, что вырывается вперед - транспортное развитие или застройка, а может, они идут в тандеме.

В Москомархитектуре подтверждают совпадение на 80-85% реальных транспортных и пассажирских потоков с расчетными. То есть транспорта и территории развиваются планомерно. Для примера возьмём открытие станции метро «Некрасовка» в 2019 году. Посадка и высадка пассажиров по факту и по прогнозам продемонстрировала, что план застройки в соседних Люберцах выполняется быстрее. В результате созданный в 2012 году прогноз на 2025 год воплотился в жизнь уже в 2020-м.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНО

Многих интересует, можно ли по-новому решать транспортные проблемы столицы, например, вечную тему дорожных пробок. Как отмечают в Москомархитектуре, главный рецепт один - стимулировать жителей чаще выбирать общественный транспорт.

Столичные власти сделали для этого немало за последнее десятилетие. Прежде всего, расширили систему общественного транспорта по километражу. Но изменения произошли не только количественные, но и качественные. В этом списке - появление общих проездных, запуск комфортных автобусов и вагонов метро, улучшение безопасности.

Проектировщики тоже приложили руку к улучшению ситуации на дорогах города. Это и выделенные полосы для общественного транспорта, и парковки для такси и каршеринга, и комфортная и безопасная среда около станций метро, МЦК и МЦД, а также удобные переходы через железнодорожные пути.

«Без новых технологий не стало бы так популярно такси и каршеринг, не появилось бы единых проездных, - отмечает Юлиана Княжевская. - Но и это не все: благодаря современным системам анализа мы можем работать с данными, позволяющими видеть тенденции и оперативно на них реагировать».

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему транспортное развитие столицы планируется на две пятилетки вперёд, а АИП - на три года?

План развития транспорта в Москве составляется на два срока - с 2023 по 2027 годы и с 2028 по 2032 годы. В Москомархитектуре объясняют такой подход необходимостью долгосрочной перспективы при транспортном планировании. Это позволяет заранее определить возможные проблемные точки и постараться справиться с ними уже сейчас. То есть заниматься развитием более комплексно.

Что касается Адресной инвестиционной программы (АИП), то перед ней ставятся конкретные задачи по строительству разных сооружений. Причем АИП решает не только транспортные вопросы. В неё входит и много других проектов города, например, создание новых детских садов и школ. Иными словами, отличие между АИП и программой транспортного развития заключено в подходе и целях разрабатываемых планов.