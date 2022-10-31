Дороги Новой Москвы и МКАД: Как будут развиваться крупные транспортные проекты столицы

Москва с каждым годом становится удобнее для водителей и пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается создание нового транспортного каркаса. Разработкой плана развития дорог и метро до 2032 года сейчас занимаются Москомархитектура совместно с Институтом Генплана города. В ближайшие десять лет появятся дополнительные магистрали в разных районах Москвы. При этом изменения коснутся и действующих крупных автотрасс. Подробнее об этом рассказали в Москомархитектуре.

ПАССАЖИРЫ И ГРУЗЫ ПОЕДУТ БЫСТРЕЕ

В «старой» Москве сейчас выполняются сразу несколько важных дорожных проектов. Среди них - магистраль вдоль МЦК от Дмитровского до Звенигородского шоссе, Северный дублер Кутузовского проспекта и дублер Варшавского шоссе.

Планы в Новой Москве тоже грандиозные. Сюда входят продление магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово до ЦКАД, создание основного поперечного направления в зоне между Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и ЦКАД – Минское шоссе – Троицк − Щаповское − Варшавское шоссе, строительство новой трассы Калужского шоссе от ЦКАД до автодороги Подольск − А-101 Москва − Малоярославец – Рославль, магистрали Рассудово − Пудово − Безобразово − Ворсино − Чириково от Киевского до Варшавского шоссе.

«Целесообразность строительства новых магистралей обуславливается необходимостью создания сбалансированного планировочного каркаса, обеспечивающего безопасное и устойчивое функционирование города, передвижение пассажиров и грузов», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ

Москва с каждым годом становится удобнее для водителей и пассажиров. Но все же остаются никак не связанные между собой районы в местах с железными дорогами, крупными водоёмами и природными территориями. Эта проблема сегодня решается. Одновременно обеспечивается безопасность движения с учетом запуска ускоренных пассажирских маршрутов «город-аэропорт» и пассажирских перевозок МЦД.

Например, вместо переездов через железнодорожные пути в городе уже построены несколько путепроводов - около платформ Переделкино, Крёкшино и Кокошкино Киевского направления МЖД, платформы Щербинка Курского направления МЖД, платформы Нижние Котлы Павелецкого направления МЖД. В этом списке также путепроводы на пересечении Талдомской и Фестивальной улиц с Октябрьской железной дорогой, Рябиновой улицы с Киевским направлением МЖД, Элеваторной улицы с Павелецким направлением МЖД, улицы Пруд Ключики с МЦК, Веерной улицы с Киевским направлением МЖД. Кроме того, готов мост через Кожуховский затон на Москве-реке.

Теперь строители возводят два путепровода через Савёловское направление МЖД – на пересечении улицы 800-летия Москвы – Инженерной улицы и улицы Хачатуряна, путепровод через Курское направление МЖД на пересечении с магистралью Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево.

Дальнейшие планы по строительству связок также позволят справиться с несколькими проблемными точками. Среди них - прокладка путепроводов через железные дороги и железнодорожные ветки в Зеленограде, на пересечении с Северной рокадой, на Ярославском и Курском направлениях, Алексеевской и Медведковской железнодорожными ветками, моста по трассе Юго-Восточной хорды в створе Каспийской улицы – Шоссейной улицы. Сейчас проектируются путепровод на пересечении улицы Менжинского – улицы Дудинка с Ярославским направлением МЖД, мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда, улицы Мясищева и улицы Новозаводская. Благодаря этим проектам уменьшатся перепробеги транспорта и откроются дополнительные маршруты наземки.

Что касается связки исторических районов Москвы с Троицким и Новомосковским округами, то ее обеспечивают развивающиеся действующие трассы юго-западной части города. Например, Ленинский проспект – Киевское шоссе, Профсоюзная улица – Калужское шоссе, Мичуринский проспект – Боровское шоссе, Варшавское шоссе. Кроме того, создаются и поперечные направления, которые дополняются этими радиальными магистралями. Из-за расположенных вдоль МКАД особо охраняемых природных территорий не удаётся проложить дополнительные радиальные связи. Юго-Восточная хорда станет единственной новой магистралью, соединяющей «старую» и Новую Москву.

Московскую кольцевую автодорогу тоже ждут перемены. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

РАЗВЯЗКА БЛИЗКО

Московскую кольцевую автодорогу тоже ждут перемены. Многое на ней уже стало другим. К началу 2022 года реконструированы участки МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе, от Каширского шоссе до Бесединского моста. Помимо этого, обновились развязки на пересечении с Дмитровским шоссе, Рязанским и Волгоградским проспектами, Каширским шоссе, Профсоюзной улицей, Ленинским проспектом, Можайским шоссе, улицей Генерала Дорохова и Волоколамским шоссе. Рядом с ними появились боковые проезды, а также направленные съезды с улучшенной планировкой.

Сейчас идёт реконструкция МКАД на участке от Варшавского до Каширского шоссе, в том числе перезагрузка развязки на пересечении с Липецкой улицей. Параллельно приводят в порядок участок от Бесединского моста до Косинского шоссе, включая развязку на пересечении с улицей Верхние Поля, а также реконструируют ещё две развязки – на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

«Постепенный переход от развязок клеверного типа к системе направленных съездов не позволяет узлам замыкать самих себя, то есть допускать ситуаций, когда нагрузка на один съезд приводит к блокировке всех остальных, - отметила Княжевская. - В среднем пропускная способность реконструированных развязок увеличивается на 30%».