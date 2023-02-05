Били на глазах у прохожих, но никто не заступился: в Подольске двое парней растерзали мужчину, который сделал им замечание

Сергей был человеком активным, а еще не мог смолчать, если ему что-то не нравилось Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сделай сегодня то, что хотел отложить на завтра» - таков был девиз 49-летнего Сергея К. из Подольска. Несмотря на возраст, он был человеком активным, а еще не мог смолчать, если ему что-то не нравилось.

Возможно, это и стало причиной конфликта, который привел его к гибели.

Вечером 4 февраля Сергей шел по скверу «Бульвар Юности», это пешеходная зона на ул. 50 лет ВЛКСМ, открытая пару лет назад. Место благоустроенное, красивое, поэтому там частенько отдыхает молодежь.

Так было и в этот раз. Компания «гудела», слушала музыку. Сергею показалось, что слишком громко, и он не побоялся сделать парням замечание. Того, что произошло дальше, не ожидал никто.

- В ходе конфликта его толкнули на землю и нанесли ему удары кулаками в область головы и туловища, - говорят в ГСУ СК России по Московской области.

В соцсетях добавляют: мужчину жестоко избивали на глазах у прохожих, но никто не заступился. Злые языки также поговаривают, что обе стороны были пьяны – и жертва, и его «палачи”.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Их двое: 40-летний тезка убитого по имени Сергей (в соцсетях он хвастался фотографиями детей, а его знакомые отказываются что-либо говорить о нем, потому что «положительного сказать нечего») и его 33-летний товарищ Александр.

Человек с теми же данными, что и Александр, в 2017 году был судим за кражу: в СНТ он вскрыл частный дом, вынес оттуда инструмент на 25 тысяч рублей, который сдал в ломбард за 3200, а на полученные деньги купил себе героина. Когда понял, что его ищет полиция, сбежал в монастырь «лечиться от зависимости», но через месяц вернулся к сожительнице, где и был задержан. Александра суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

Возможно, в ближайшее время ему «светит» новый срок.

- Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили следователи.

За это преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.