Кричал в ужасе, когда понял, что натворил: вскрылись подробности убийства 9-летнего мальчика в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве мальчика уверяет, что тот сам напоролся на нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я не знаю, как это произошло. Он сам напоролся на нож! Да я бы никогда ему не причинил вреда! - 47-летний Игорь Т. из подмосковной Балашихи сейчас вместе со следователями пытается восстановить цепочку событий вчерашнего вечера. Вечера, когда он зарезал ребенка.

Славе (имя ребенка изменено. - прим. автора) было девять, в Балашихе он жил с папой и его новой женой в квартире на ул.Советской. Маму почти не видел — да она и не особо стремилась к этому и вообще была лишена родительских прав. В соседней комнате жил дядя Игорь. Мальчик и мужчина легко нашли общий язык, потому что оба любили единоборства и боевые ножи.

- Некоторым приемам его в свое время научил дедушка, - рассказали корреспонденту kp.ru знакомые семьи. - Еще он прямо «горел» боевыми ножами: читал о них, мечтал о них. Вот Игорь однажды и подарил мальцу раскладной ножик, чем окончательно его покорил.

Дружба соседей крепла день ото дня, тем более, что «дядь Игорь» то и дело показывал ребенку отдельные боевые «приемчики». Так было и вечером 4 февраля.

Когда до мужчины дошло, что он натворил, он взял мальчишку на руки и в ужасе закричал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К несчастью, к тому моменту Игорь уже выпил немало спиртного - позже он вспомнил о 5 выпитых бутылках пива. И все же, когда Славик подошел с традиционным «Дядь Игорь, покажи приемчик», он согласился. И это еще полбеды. Гораздо хуже, что мужчина взял в руки настоящий нож. Один мах, другой - и вот уже нож торчит из груди Славика.

Когда до Игоря дошло, что он натворил, он взял мальчишку на руки и в ужасе закричал. На его крики прибежали соседи. Отец Славы глазам своим не поверил и все пытался привести сына в чувство. Но было уже поздно.

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщили: уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего». Прокуратура Московской области взяла ход расследования под контроль.

Игорь Т. задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о том, останется ли он на время следствия на свободе или отправится в СИЗО.