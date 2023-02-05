Если домашний кот начал охотиться на хозяев. Почему питомцы проявляют агрессию и как реагировать

Был Барсик обычным миролюбивым домашним котом. И вдруг в него как будто бесовщинка вселилась. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Мы его “упаковывам”, а он шипит, - так рассказывают о недавней встрече с котом-буяном столичные спасатели.

Героем этой истории стал обычный усатый-полосатый под кодовой кличкой Барсик (в суматохе он забыл представиться). Был Барсик обычным миролюбивым домашним котом. И вдруг в него как будто бесовщинка вселилась. По словам хозяев, ни с того ни с сего кот вдруг возомнил себя хищным зверем и начал охотиться на людей. Первую жертву подкараулил, когда та шла на кухню. Хвать ее за ноги! Та, конечно, начала кричать, на помощь прибежали остальные домашние, и тут Барсик окончательно озверел.

Почувствовать себя в безопасности люди смогли лишь когда между ними и котом оказалась дверь кухни. Разумеется, запертая. Кот продолжал буйствовать, а люди тем временем звонили спасателям, медикам и в полицию (на всякий случай).

- Мы доехали буквально за 10 минут, но когда зашли в квартиру, полицейские уже были там, видимо, экипаж проезжал недалеко от этого дома, - рассказал корреспонденту kp.ru старший смены ОПСО “СпасРезерв” Вячеслав Дрозд.

Полицейские рассказали: мол, кот настолько почувствовал себя безнаказанным, что попытался напасть на людей в погонах. Но был остановлен первой попавшейся под руку курткой, которую на него сверху метнули стражи порядка. Впрочем, извлекать из-под куртки хвостатого дебошира они не решались, и эту честь предоставили спасателям.

Те надели специальные рукавицы, достали переноску, одно отточенное движение - и буйный кот уже в заключении. Шипит, конечно, но сделать уже ничего не может. Осталось только зачитать ему права и отдать хозяевам для избрания ему достойного наказания.

- Там было три женщины и девочка лет семи, все исцарапанные, одна из женщин еще и покусанная, - вспоминает Вячеслав Дрозд. - Но кота решили строго не наказывать, а отвезти к ветеринару, чтобы разобраться, что с ним случилось.

Дальнейшая судьба Барсика, подозреваемого в зверском нападении, пока не известна. Но спасатели надеются, что он пришел в себя и помирился со своей семьей.

Мнение специалиста

“У агрессии всегда есть причина”

Екатерина Дергунова, главврач клиники “Идеал”

- Вряд ли нападение со стороны кота произошло просто так. Агрессию животное может проявлять по нескольким причинам: кот чем-то болен или не кастрирован и пытается доминировать над остальными членами семьи. Он может “ответить” на агрессию в свой адрес со стороны кого-то из домочадцев. Или еще один вариант: с ним ранее неправильно играли при помощи лазерных указок, хлопушек или других игрушек, которые могли его напугать. Как бы то ни было, если такое происходит, не пытайтесь дать ему валерьянки, ничем не кидайтесь в него, и вообще старайтесь никак с ним не взаимодействовать. Животное нужно закрыть в отдельной комнате и дать ему время успокоиться. Как долго ему там сидеть – предсказать сложно, каждый случай индивидуален.