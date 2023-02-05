Не выставка, а временной портал: Посвященный 100-летию Союза проект открылся в Москве

Матвей Манизер, 1950 год. «Американские снаряды - в воду». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это не просто выставка. Это временной портал. Однако попасть через него можно только в советскую эпоху. И больше никуда. При этом не обольщайтесь. Здесь нет «Жигулёвского» пива и каспийской воблы. Нет водки по 3,62. Хлебного кваса в запотевшем стакане - тоже нет. Как и бычков в томате. И знаменитого сырка «Дружба».

Зато есть скульптуры Манизера и фотографии Халдея. Есть картины Малевича и фильмы Литовской ССР. Есть письма Аркадию Райкину. Кинопроекторы размером с мотоцикл «Урал». Мозаика Надежды Ходасевич-Леже. Проекты мавзолеев. Иллюстрации к детским стихам. Кинохроника.

Выставка к 100-летию СССР проходит в Центральном Манеже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этакий культурный срез 20 века. Великая история, которую так любят переписывать на западе. Летопись государства, чьи достижения поставили нас в ряд мировых держав.

Ох. Выражаюсь как политрук на занятии. Это на меня выставка так повлияла - «Дом культуры СССР». Организаторы приурочили её к 100-летию Союза. И соединили в одном пространстве Центрального Манежа аж 13 разделов. Это музыка, живопись, скульптура, театр, фотография, архитектура и др. Получилось 13 экспозиций в одной. К тому же именно так были устроены Дома культуры. Из художественной мастерской вы попадали в концертный зал, оттуда в библиотеку или на выставку, потом в театр или в какой-нибудь кружок пионеров.

Суровый стиль в советской живописи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идея ДК родилась именно в СССР. Каждый советский человек должен был иметь возможность «взаимодействовать с искусством» (вспомните Подберёзовикова и Деточкина с их самодеятельностью и няню Папанова с его художественным свистом). У любого Дома культуры был свой хор и драматический кружок. Не говоря уже о школьниках, которые выжигали по дереву, занимались художественной резьбой, кроили и шили, строили самолёты, ракеты, морские суда. Ещё Надежда Константиновна Крупская говорила, что советское государство не может выпускать в жизнь из школ белоручек - «стране социализма барчат не надо».

Но вернёмся на нашу выставку (ту, что на Центральном Манеже).

Утюгон (аналоговый синтезатор, который изобрели в 1983 году петербургские художники Тимур Новиков и Иван Сотников). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экспозиция начинается как раз с архитектуры Домов культуры. Их в советское время строили очень активно - и не только в городах, но и в сельской местности. Размещать театральные кружки в бывших барских дворцах было как-то не очень. Новая жизнь не соответствовала старым пышным формам. И потому за дело взялись архитекторы. Мельников, Гегелло, Леонидов. И другие. Многие их проекты (на мой взгляд, грандиозные) так и остались на тонированной бумаге.

А этот музыкальный инструмент называется «терпситон» - его платформа оснащена антеннами, с помощью которых танцор, двигаясь, сам создаёт музыку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метров десять в сторону - и вы в гостях у Евгения Халдея. Знаменитый советский фотограф, военный корреспондент. Автор снимков «Знамя Победы над рейхстагом» и «Регулировщица». Вот где начинает срабатывать ностальгия (даже у самых лютых антисоветчиков). Из 50-ти представленных работ нет ни одной лишней. И каждая из них вызывает бурю эмоций (звучит как очередной штамп, но по-другому не скажешь). Три хохочущих ребёнка на санках (все, разумеется, в одинаковых шапках), Дмитрий Шостакович за работой, сбор урожая на Кубани, школьники на деревянных шезлонгах в детском лагере «Артек» и ещё - очень смешно! - завтрак в детском саду Узбекистана (за круглыми столами сидят дети в тюбетейках, а перед ними на скатёрке виноград - и больше ничего). Постановочные фото, а сколько в них жизни, фактуры, света. И ещё чувства юмора.

Дальше посетители идут по разным залам, постепенно приближаясь к концу 20 века.

Плёночный кинопроектор 35-СПД-1. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что ещё вошло в культурный срез СССР?

Скульптура. Не только монументальная, но и коммуникативная (к ней, например, относятся пластичные фигуры Матвея Манизера). Детская книжная иллюстрация (глядя на все эти пожелтевшие, но ещё яркие обложки, невольно вспоминаешь, какой «Дядя Стёпа» был у тебя дома в детстве - скажем, моей книгой можно было запросто убить, ну или укрыться от дождя). Как пояснили организаторы, 90 листов оригинальных иллюстраций к детским изданиям - лишь малая часть обширной коллекции, принадлежащей Русскому музею.

Выставка, приуроченная к 100-летию со дня образования СССР, продлится до 1 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурсные работы Дворцов Советов (как известно, этот масштабный проект в жизнь так и не воплотился). А какие варианты были! У Ивана Жолтовского, у Бориса Иофана, у Гектора Гамильтона, у Ле Корбюзье. Предполагалось, что гигантское здание появится на Охотном Ряду. Позже его перенесли на Болотную площадь. Потом на Ходынское поле. И, наконец, на Волхонку. О том, как проходили конкурсы на лучший проект, можно почитать на информационном плакате в том же зале.

Мавзолей. И также масса эскизов. Если быть точным, то 117 (участником конкурса мог стать любой человек, даже школьник). В экспозицию вошли самые интересные из них.

Гелий Коржев, 1960 год. «Поднимающий знамя». Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВХУТЕМАС (высшие художественно-технические мастерские). По сути, первый институт дизайна и авангарда, который просуществовал лишь десять лет. В 1930 году его упразднили, объявив соцреализм главным направлением в искусстве. Есть очень любопытные скульптуры - мимо не пройдёте. Суровый стиль. Это уже конец 50-х - начало 60-х годов. Как раз то направление в живописи, которое противопоставлялось соцреализму. Герои этих картин выглядят крайне жизнеутверждающе. Если перед вами шахтёр, то это не безусый 17-летний мальчик, а плечистый мужик с квадратным подбородком. Этот стиль, несмотря на название, поэтизировал советскую эпоху и должен был внушать оптимизм.

Сергей Герасимов, 1936 год. «В. И. Ленин на II съезде Советов среди делегатов-крестьян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальше через запятую.

Киностудии советских республик (о каждой из них есть подробная информация), звуковая культура (есть наушники и многие вещи можно послушать), театр и советский зритель (от Сергея Эйзенштейна до перестройки), беспредметное искусство (без Малевича никак). В общей сложности 700 предметов разных лет.

После просмотра всей экспозиции у меня ещё долго крутилась в голове тривиальная мысль: «Эх, какую страну потеряли!» Выставка «Дом культуры СССР» в Центральном Манеже продлится до 1 апреля.

Матвей Манизер, 1947 год. «Физкультурница». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Входной билет - 500 руб (льготный - 250 руб).

Режим работы - ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 22.00.

Адрес: Манежная площадь, 1 (ст. м. «Охотный Ряд»).