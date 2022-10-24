Как столица помогает семьям мобилизованных?

В Центре поддержки семей мобилизованных в Москве работают специалисты сразу нескольких столичных ведомств. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы

ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ ПРОФЕССИИ

О Центре поддержки семей мобилизованных Евгения, мама 4-летней малышки, узнала от воспитателя детского сада. Ее супруга призвали на службу в Вооруженные силы, и женщина решила обратиться за помощью. Специалисту центра она рассказала, что в настоящее время не работает, так как несколько месяцев назад попала под сокращение, и хотела бы обучиться новой профессии. Кроме того, ее интересовала возможность бесплатно посещать детский сад дочерью.

Специалисты помогли оформить заявления на освобождение от оплаты за детский сад и на адресную социальную помощь. Рассказали о возможностях получения новой профессии. После консультации женщина записалась на программу обучения по специальности «Графический дизайнер. Маркетинг» и тренинг «Как вести семейный бюджет в сложных обстоятельствах». Занятия начнутся в ноябре и продлятся пять недель. Оплату за детский сад отменили в течение трех дней. Кроме того, женщина получила единовременную социальную помощь.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Москвичка Екатерина обратилась в центр после мобилизации супруга. Ее интересовала отмена оплаты за горячее питание и за кружки для дочери-семиклассницы. Девочка посещает бассейн раз в неделю, и два раза - частный танцевальный кружок. Специалисты центра помогли оформить все необходимые заявления, в том числе на перерасчет на оплату услуг ЖКХ. Москвичке также была оказана юридическая консультация по вопросу оформления доверенности.

Уже на следующий день в школе было организовано бесплатное горячее питание для дочки. Предоставлено бесплатное посещение бассейна. В танцевальном кружке оформили большую скидку на занятия. Это позволило значительно сократить расходы на дополнительные занятия девочки. Также москвичке одобрен перерасчет на оплату услуг ЖКХ. Единовременная социальная выплата уже поступила на счет.

ВЫВЕЗТИ МУСОР И МЕБЕЛЬ

Мама мобилизованного москвича, пенсионерка Валентина, обратилась в центр за помощью в оформлении льготы на жилищно-коммунальные услуги и единовременной социальной помощи. Ей также была необходима поддержка социальных работников. В квартире, в которой она проживает с сыном, проходил ремонт. Сын не успел вывезти строительный мусор и старую мебель. В день обращения специалисты центра проконсультировали женщину по вопросам ЖКХ, а также составили заявку на помощь социальных работников. Уже через два дня с москвичкой связались и согласовали удобное время и вывезли весь мусор из квартиры. Женщине также одобрили льготу на газ и перечислили единовременную социальную помощь.