Новые высотки Москвы: Башня в стиле Малевича - в «Сити», пирамида - около парка Победы

На севере города вырастет башня высотой 150 метров в виде кубка

Необычные гигантские новостройки появятся в скором времени в разных районах столицы. В Стройкомплексе Москвы рассказал подробнее о некоторых проектах.

ПОДНИМЕМ КУБОК

На севере города вырастет башня высотой 150 метров в виде кубка. Рядом - стадион «Динамо» с одноименной станцией метро, Городок художников на Масловке, комплекс «ВТБ Арена Парк».

Основную часть высотки в 32 этажа займёт общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой. А внизу, на крыше выступающего двухэтажного «подиума», разместится небольшой парк. Для сотрудников местных офисов там устроят «зелёные» переговорные с уличными диванами и креслами, рабочие места под открытым небом, лаунж-зоны, площадку для собраний и праздников. Здесь же обустроят спортивно-развлекательное пространство с настольным теннисом и мини-гольфом.

Новое здание полностью закроют стеклом с напылением. Его расчертят на прямоугольники с помощью металлических панелей.

Где построят: Ленинградский пр-т, д. 36, корп. 13.

Когда: ориентировочно в 2026 году.

ВСЕ КРАСКИ ХАМЕЛЕОНА

Около метро «Спартак» на северо-западе столицы возведут жилые дома в 27 этажей с фасадами-хамелеонами. Их сделают из гладких алюминиевых панелей, отражающих все оттенки солнечных лучей от рассвета до заката. Рядом высадят ландшафтный парк с сухим фонтаном, сенсорным садом и амфитеатром. Вдоль набережной Москвы-реки появятся зоны отдыха, воркаут, велосипедные и беговые дорожки.

Где построят: ул. Лётная, вл. 95.

Когда: в третьем квартале 2023 года.

Около метро «Спартак» на северо-западе столицы возведут жилые дома в 27 этажей

ПАНОРАМА - ЗАКАЧАЕШЬСЯ!

В «Сити» добавят ещё один небоскрёб в 80 этажей в стиле Казимира Малевича. Его высота зашкаливает - 400 метров! Это будет самое большое здание в деловом центре. Пока лидирует башня «Восток» из комплекса «Федерация». Она уходит ввысь на 373 метра. Необычный фасад нового гиганта украшен сразу в нескольких стилях - авангардизм, конструктивизм, супрематизм. В здании сделают открытые террасы с панорамными видами на Москву-реку и башни «Сити». На 35 и 36 этажах откроется кафе, развлекательная зона, смотровые площадки и пересадочные станции на верхние этажи. На разных уровнях разместят рестораны высокой кухни, фуд-моллы, фитнес-центр с бассейном длиной 50 метров, SPA-комплекс и сервисные службы. Посередине башни от основания до макушки запустят так называемый «световой водопад» - прозрачные этажи с общественными пространствами, атриумами и лифтовыми линиями. Подземный паркинг займёт шесть уровней.

Высотку в точке третьего этажа соединят с мостом «Багратион». Кроме того, ее свяжут и с общим подземным пространством «Сити» для удобного выхода к станциям метро «Выставочная» и «Деловой центр».

Где построят: на набережной Москвы-реки около моста «Багратион», в районе Краснопресненской наб., д. 16, стр. 1.

Когда: в 2030 году.

В «Сити» добавят ещё один небоскрёб в 80 этажей

ПАРЯЩИЙ СРЕДИ ЯБЛОНЬ МОСТ

Рядом с Поклонной горой построят офисно-торговый комплекс в виде скошенной пирамиды в 112 метров и жилую башню в 300 метров. Фасады сделают из стекла и алюминия. Причём в пирамиде их частично используют для защиты от прямых солнечных лучей, а также как солнечные батареи. Ее первые этажи отдадут под торговые точки и кафе. На верхушке разместят открытую для всех смотровую площадку.

Рядом появятся общественные пространства - небольшой променад, площадь с амфитеатром, аллея и детский парк. Для прогулок от соседнего яблоневого сада к метро и дальше к Кутузовскому проспекту протянут «парящий» мост.

Где построят: Кутузовский проспект, в районе д. 2.

Когда: ориентировочно в 2025 - 2026 году.