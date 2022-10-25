В Грачёвском парке дуб зелёный: где в Москве растут самые старые деревья

Дуб в Грачевском парке Фото: Павел КЛОКОВ

В Сети в очередной раз появилась карта самых возрастных деревьев столицы. И вновь разыгрался спор. Те комментаторы, которые живут на северо-востоке Москвы, утверждают, что их черешчатые дубы старше остальных (местная усадьба Архангельское-Тюриково была образована чуть ли не 600 лет назад - и якобы старинная часть парка сохранилась). Жители Коломенского смеются им в лицо и начинают пересказывать историю Вознесенского сада, который был высажен ещё раньше Дмитрием Донским. А те, кто из Ховрина, кидают на стол документ - официальный. В котором написано: «Настоящим подтверждается, что дуб, растущий недалеко от пруда в Грачёвском парке, является самым старейшим деревом города Москвы (его возраст 434 года)». Получите и распишитесь.

- В случае с Грачёвским парком получилось так, - рассказал «КП» редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. - Два года назад один депутат Мосгордумы перелопатил городские архивы и выяснил, что самое старое дерево - а именно дуб черешчатый - растёт на территории нынешнего района Ховрино. Мы рядом с ним даже табличку установили. Однако народ документам не поверил. И начал приводить другие примеры. Мол, у нас есть усадьбы и заповедники с более возрастными деревьями. В том числе в Коломенском. А мы были только рады такой реакции. Потому что люди заинтересовались историей. Полезли искать литературу. Нашли интересные факты. Если среди них были школьники, то вообще чудесно. Добавлю, что возраст деревьев зависит от многих вещей. Не только от окружающих условий, но и от генной памяти, например. Один дуб прожил пятьсот лет и прекрасно себя чувствует. А второй такой же на соседней аллее не протянул и века.

В нашей стране нашлись активисты, которые организовали перепись зелёных долгожителей и создали Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Информация самая подробная. Возраст, высота, диаметр ствола, история. Есть даже результаты обследований Центра древесных экспертиз (если они были, конечно). В разделе «Москва» сейчас можно найти 29 деревьев, среди которых 18 черешчатых дубов, 2 обыкновенных сосны, клён сахаристый, лиственница европейская, вяз гладкий, тополь чёрный и другие. Любопытно, что среди них нет грачёвского дуба - того самого, которому 434 года. А самому старому дереву в Коломенском всего 174 (Дмитрий Донской, прости).

Тем не менее, дадим краткую справку со ссылкой на реестр.

Из 18-ти дубов, согласно переписи, самый старый растёт на территории Храма Николая на Берсеневке (район Якиманка, ст. м. «Кропоткинская»). Ему 372 года. На втором месте сразу два дерева. Одно из усадьбы Архангельское-Тюриково (район Северный, ст. м. Алтуфьево). Второе из поселения Щаповское (Троицкий административный округ). Обоим дубам по 350 лет. Бронза у такого же дерева на ул. Профсоюзной (возле 113-й школы, ст. м. «Коньково»). Ему ровно три века.

Самый молодой дуб недавно отпраздновал столетие - его можно найти в Серебряном Бору (именно под его сенью любил отдыхать выдающийся певец Сергей Лемешев).

Из 29 деревьев одно, к сожалению, погибло - это вяз шершавый, которому было 90 лет (на Куркинском шоссе).

Любопытно, что информацию для необычного реестра собирают сами жители. И зелёный список постоянно обновляется (подать заявку на участие в программе можно на сайте rosdrevo.ru). Если сложить возраст всех 29-ти деревьев, занесённых в раздел «Москва» (не считая одного умершего), то на всех получится 5 275 лет.