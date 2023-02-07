Михаил Дегтярев: «Профессиональный волейбол вернется в Хабаровский край»

В регионе вновь появится профессиональный волейбольный клуб. Фото: правительство Хабаровского края

В каждом регионе местные спортсмены традиционно сильны в одном или нескольких базовых видах спорта. В Хабаровском крае таким, наряду с футболом и хоккеем, считается волейбол, где наши спортсмены достойно представляли не только регион, но и целую страну на Олимпийских играх.

Долгое время на федеральном уровне достойно выступал женский волейбольный клуб «Самородок», пока в 2012 году не прекратил свое существование, но спустя 11 лет, в честь векового юбилея волейбола в России, губернатор края Михаил Дегтярев принял решение, что в регионе вновь должен появиться волейбольный клуб.

О своем намерении глава региона сообщил в ходе встречи с юными волейболистками и представителями краевой федерации волейбола на площадке универсального спорткомплекса стадиона имени Ленина в Хабаровске.

- Работа по формированию новой команды уже начата. Планируем, что в следующем сезоне она примет участие в высшей лиге чемпионата России, ведь Хабаровский край должен снова греметь на всю страну! – заявил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Край, где волейболом занимаются порядка 17 тысяч человек, действительно нуждается в успешной профессиональной команде, ведь появление коллектива с амбициями способно дать новый импульс для дальнейшего развития волейбола на территории Хабаровского края, что, в свою очередь, повысит востребованность специализированных спортивных залов. Решение этого вопроса губернатор поручил проработать федерации волейбола в содействии с краевым министерством спорта.

Возрождение женского волейбола - по-своему, символичный момент, демонстрирующий, что в регион возвращаются времена былой славы Хабаровского края. Руководство региона внимательно изучает то, что в свое время эффективно работало, и дает этому вторую жизнь. Но кроме возрождения в крае профессионального волейбола, важный вопрос на повестке спортивного Хабаровска – 100-летний юбилей отечественного волейбола. В честь этого события в Хабаровске пройдет фестиваль волейбола на кубок губернатора Хабаровского края, где свое участие уже подтвердили 48 команд из Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, Хабаровского, Камчатского, Приморского и Забайкальского краев.