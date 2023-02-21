Владимир Ресин: С началом спецоперации близкие воинов, участников СВО, приходят в храмы на Поклонной горе и молятся за них

Владимир Ресин: На фронте, в боевой обстановке, атеистов не бывает. Все обращаются к Богу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы, советник Патриарха по строительству и советник мэра Москвы - с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым

С самым известным и титулованным строителем в России, многие годы возглавлявшим строительный комплекс столицы (коллеги до сих пор называют его «главным прорабом»), накануне Дня защитника Отечества, мы едем на знаменитую Поклонную гору, где расположен Мемориальный комплекс, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

Выбор неслучаен: Владимир Ресин один из тех, кто причастен к появлению знаменитого мемориала. Он его строил.

И первым делом Владимир Иосифович ведет меня в православный храм Георгия Победоносца, расположенный на территории мемориала.

Надо сказать, памятный комплекс на Поклонной, посвященный воинам,– первый крупный мемориал в нашей стране, в который были включены духовные религиозные сооружения: православный храм Георгия Победоносца, мемориальная мечеть и синагога в память о евреях – жертвах холокоста.

На фронте атеистов не бывает

- А это естественно,- объясняет Владимир Иосифович, - ведь свой вклад в великую победу над фашизмом внесли советские люди разных национальностей и разных вероисповеданий. В музее Великой Отечественной войны, который располагается на Поклонной горе, выбиты имена всех участников войны – Героев Советского Союза. И там - все национальности Советского Союза.

Владимир Ресин и Александр Гамов знакомы не один десяток лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это сразу было так задумано, в проекте?

- Нет, мысль о сооружении храмов появилась уже после перестройки. Дело в том, что вообще-то идея создания на Поклонной горе мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, возникла буквально по горячим следам - в 1947 году. Был даже объявлен конкурс проектов, но Сталин воспротивился и волевым решением отменил все мероприятия. И только после кончины вождя энтузиасты смогли вернуться к идее.

В 1958 году «застолбили» место, установив гранитную плиту с надписью о предполагаемом мемориале. В !961 году на этом поле разбили парк. А реальная подготовка к сооружению мемориала началась только в начале 80-х годов – тогда объявили о сборе средств для строительства. И уже через пять лет советские люди собрали 195 миллионов рублей.И никаких храмов в проекте не было.

-Так что же подтолкнуло к осознанию необходимости рядом с символами воинства соорудить духовные символы?

- А вы знаете, говорят, на фронте, в боевой обстановке, атеистов не бывает. Все обращаются к Богу.

И тяготы войны не обошли нас стороной

- Владимир Иосифович, во время Великой Отечественной войны вы были ребенком. Что-то из того времени помните?

- Ни боев, ни бомбежек я не видел, Бог миловал. Я был с мамой в эвакуации. Между прочим, то место, под Томском, где мы жили, тогда называлось Черемушки. Там была спичечная фабрика.

Я в 1943 году в школу в первый класс пошел именно в тех Черемушках. А потом в том же году перевелся в Москву в 306-ю школу, потому что мы вернулись.

Помню, на стадионе, что был рядом с домом - «Большевик» он тогда назывался - сделали стоянку американских машин «Studebaker», которые участвовали в войне. А на этих машинах были очень красивые такие… не знаю, как назвать… шарики-фонарики разного цвета, они светились. И мы, пацаны, пробирались через забор и старались их отвинтить, себе взять.

Ресин - юный пионер - с галстуком и со старшим братом, который ушёл на фронт. Фото из личного архива

- Значит, тяготы войны обошли нас стороной?

- Нет, конечно. Мы и голодали, как все советские люди, и через нищету прошли, и через труд с самого раннего возраста. Не обязательно на производстве – хотя в войну много ребят начинали трудиться на заводах с 10-11 лет, а по дому хватало забот, пока старшие сутками пропадали на производстве.

Да ведь те же «шарики» мы, ребятишки, откручивали не из простого озорства или каких-то криминальных наклонностей. Это же были для нас игрушки, маленькие радости, которых так не хватало в суровом военном детстве.

В 1944 году мой старший брат ушел на фронт. Как мы за него переживали! С надеждой ждали письма и страшно боялись получить похоронку. Брату повезло – он выжил в той мясорубке. И с тех военных дней свою жизнь связал с армией – после войны стал профессиональным военным. Так что и нас война коснулась.

В семейном кругу. Фото из личного архива

Как Ельцин останавливал стройку на Поклонной

- Конечно, я тогда был далек от религии. Не думал ни о храмах, ни о синагогах, ни о мечетях.

- Да и о том, что приложите руку к увековечению памяти героям войны, причем, на одном из самых впечатляющих мемориалах, тоже вряд ли были мысли. Но вот, довелось.

- Да, в конце 80-х, когда начиналось сооружение Мемориала на Поклонной горе, я был начальником «Главмоспромстроя», одной из самых крупных строительных организаций столицы с 70 тысячным коллективом, действующей на правах союзного министерства. На Поклонной горе у нас работали более двух тысяч человек. Пару десятков башенных кранов. Много механизмов, много субподрядчиков. Все кипело!

И вдруг, осенью 1986 года звонит по правительственной связи Борис Николаевич Ельцин и говорит: немедленно остановить все работы на Поклонной горе.

Встреча с Михаилом Ульяновым, великим актером - исполнителем роли маршала Георгия Константиновича Жуков . Фото из личного архива

- Он тогда был первый секретарь Московского горкома партии?

- Вот именно - партийная дисциплина была, понимаешь! Спорить без толку. Спрашиваю: как, почему? Говорит: массовые протесты общественности! Ну, той, что за экологию боролась. Пришлось остановить.

А когда в 1988 году меня назначили зампредом Мосгорисполкома – председателем Мосстройкомитета, я вернулся к этой теме. Но после событий 1991 года правительство вообще прекратило финансирование стройки. И только в 1993 году мемориал на Поклонной включили, наконец, в перечень особо важных объектов.

- Получается, ребенок войны, вернувшийся в 1943 году в Москву, через 50 лет, в 1993-м, пробил все-таки возможность построить памятник воинам, памятник Победы.

- Это было решение президента России Бориса Николаевича Ельцина.

- А, вы его уговорили?

- Нет, он сам принял решение. Все-таки он был русским, советским человеком, и как весь наш народ понимал ценность победы над немецким фашиствующим нацизмом и роль в ней советского народа.

- Уже не боялся общественности?

- Общественность в подавляющем большинстве своем, на самом-то деле, была за строительство – уже сбор денег это показал. Противников было очень мало, вот только кричали они порой громко.

Молитва у Святых мощей Георгия Победоносца за воинов-участников специальной военной операции.. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А частицы мощей Георгия Победоносца привез Юрий Лужков

- Как строитель скажу: ничего подобного в моей практике, как исторический комплекс на Поклонной горе, больше не было. Там каждый размер, каждая цифра – со значением. Вот высота центрального монумента 141,8 метров, и фонтанов на площади ровно 1418. Знаете, что это за цифра? Ровно столько дней шла Великая Отечественная война. Мемориальный комплекс открыли 9 мая 1995 года в день 50-летия Великой Победы.

- Прекрасно помню этот день: народу на площади была тьма-тьмущая. Мы пришли вместе с детьми. И вдруг народ побежал в одну сторону, а сын показывает: смотрите, Ельцин приехал! Борис Николаевич был высокого роста и его голова возвышалась над толпой.

- К этой же дате было приурочено и открытие православного храма Георгия Победоносца. 6 мая 1995 года – в День памяти св. великомученика Георгия – Патриарх Алексий II освятил новый храм.

На самом деле это уникальное творение современного зодчества, в сооружении которого приняли участие самые известные мастера архитектуры и искусств. Проект был исполнен лауреатом Государственной премии Анатолием Полянским, а трехъярусный иконостас с 48 изображениями святых расписывал признанный мастер духовной живописи с мировой славой Александр Чашкин. Гигантские бронзовые барельефы на фасадах храма выполнил знаменитый скульптор Зураб Церетели. Каждый такой барельеф весит 9 тонн. Они двусторонние. Мы их видим и внутри храма и снаружи. А мозаичные фрагменты – великолепный мастер Евгений Ключарев, который оформлял соборы и на Красной площади, и в Иерусалиме, и в Италии, и в США.

- В храме даже реликвии хранятся?

- Главное, там хранится уникальный духовный артефакт – частица святых мощей самого Георгия Победоносца, покровителя Москвы, покровителя православного воинства и ратных побед, в честь которого и построен храм? Эта бесценная реликвия была преподнесена столице в дар Патриархом Иерусалимским Диодором в 1998 году. Так вот, именно бывший мэр Москвы Лужков лично привез мощи в храм. Я был с Юрием Михайловичем, все это помню.

- А вы, ведь, не с одним руководителем страны и Москвы общались близко, были и другие. Масштаб личности всегда чувствуется?

- За 60 лет столичных строек приходилось пересекаться с руководителями государства и плотно работать со столичными градоначальниками. Не будь сильной личности - не были бы они у руля. Но масштаб личности Президента Путина и мэра Москвы Собянина меня поражает. Не зря Путина наши враги считают самым влиятельным политиком в мире.

Собянин - государственник, радеющий за Москву. Он ее увеличил в 2 раза и превратил в цветущий сад. Посмотри на ту же Поклонную гору, - она стала не только мемориалом воинской славы, но и одним из любимым мест общения и отдыха москвичей.

Фото из личного архива

* * *

- Владимир Иосифович, почему сейчас храм, который вы построили, посещает все больше и больше народу?

- Наши поколения, как и мы, не перестанут чтить память павших воинов народа-героя, который ценой 27 миллионов жизней советских граждан, излечил в 1945 году мир от коричневой чумы. Излечим и сейчас.

Нет ни одной семьи, которой так или иначе не коснулась Великая Отечественная. Выросли новые поколения, но память о тех событиях у всех нас, что называется, на генетическом уровне. Достаточно взглянуть на многомиллионный людской поток «Бессмертного полка», который движется каждый год 9-мая по Москве, проходя и через Поклонную гору. Достаточно пройтись вместе с ними в этом строю. Поклонная гора - это место силы.

И в музей, и в храмы на Поклонной горе приходят близкие люди, родственники тех, кто сегодня на передовой, на фронте на Юго-востоке Украины. Приходят помолиться за родных, за всех ратников.

В храмы на Поклонной горе приходят близкие люди, родственники тех, кто сегодня на передовой, на фронте на Юго-востоке Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПЛАНЫ

«И храмы на новых территориях России восстановим»

- Удивительная перекличка времен: сегодня воины России разных национальностей, разных конфессий защищают Родину на Донбассе.

- А строители из России – тоже разных национальностей и вероисповедания - восстанавливают там не только жилые кварталы, но и церкви. Причем, даже быстрее, чем там, где войны нет. Такая природа у нас, такой характер. Когда тяжело, мы все сплачиваемся и делаем то, что никогда в обычной обстановке не получилось бы. И вообще, все эти новые территории, которые вошли в состав России в результате Специальной военной операции – в недалеком прошлом были нашими, с нашим народом и общей Родиной – СССР. Это потом сознание многих переформатировали, задурили пропагандой, отравили нацистскими идеями «самостийности» и «украины для украинцев».

- Там же многие храмы пострадали от боевых действий.

- Ужасно, что украинские вояки намеренно обстреливают православные святыни. Да и вообще за годы «самостийности» многие церкви просто обветшали.

К нам из 5 епархий Донецкой и Луганской народных республик поступило 152 заявки на проведение реставрационных или восстановительных работ. Представители Финансов-хозяйственного управления Русской Православной церкви обследовали объекты непосредственно на местах и в число первоочередных приняли 12 заявок: 6 храмов из Донецкой Епархии, 3 из Горловской, 2 из Луганской и 1 из Ровеньской епархий. Кстати, два храма в Мариуполе и один в Горловке были полностью разрушены, их невозможно восстановить. Было решено временно возвести деревянные храмы по модульной технологии. Все 12 храмов уже восстновлены и туда ходят люди молится, чтобы в опоре на веру найти силы и поддержать себя в непростых условиях жизни.

В октябре 2022 года еще 14 заявок на возведение церквей из ЛДНР взяты в работу. Их восстановление и строительство идет.

Придет время – все восстановим. Вот разобьем укронацистов – и все сделаем, как надо.

Владимир Ресин убежден, что храмы на новых территориях России будут восстановлены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

***

А в Москве, в восточном округе, мы тоже возведем православный храм, посвященный всем нашим воинам, принимавшим участие в военных конфликтах и тем, кто защищает сегодня своих детей, нашу страну и наши традиционные ценности от неонацисткой заразы размалеванной свастиками. Уверен, что после Победы те, кто живет в Москве, со своими семьями обязательно придут и в этот храм.

КСТАТИ

Почему мы так уверены в нашей Победе

- Почему мы так верим в нашу Победу в этом конфликте, хотя нам яростно противостоит фактически вся Европа во главе с Соединенными штатами?

- Я прагматик и по своей работе, и по мыслям, и по воспитанию. В данном случае речь не идет о слепой вере. Это реальная оценка ситуации. У нас все есть для того, чтобы не отступить перед натиском врагов. Россия - мощная страна, владеющая атомным оружием. Страна, располагающая всеми необходимыми для жизни и борьбы ресурсами. И самое главное – страна, населенная потрясающим многонациональным единым народом, самоотверженным, бесстрашным, любящим свою Родину. Народом, который умеет за себя бороться, который не проигрывает войн. И за ценой, как говорится, мы никогда не постоим, когда защищаем свои ценности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Недавно Сергей Собянин встретился с Президентом и рассказал о столичных темпах строительства… Мощное развитие, как сказал Владимир Путин. Выходит у страны есть еще один фронт - строительный, где в авангарде Москва?

- Я бы сказал - это трудовые будни в созидании суверенной России, где Москва в передовиках. Есть чем гордиться. Столица реализовала целый ряд масштабных проектов и стала одним из мировых лидеров среди мегаполисов. Не случайно, наш мэр пригласил Президента на открытие БКЛ - важнейшего звена транспортной системы города. Развиваются и Московские центральные диаметры. Один из таких проектов строиться в Лондоне уже лет двадцать и считается крупнейшим в Европе. Власти Москвы завершили целых два аналогичных проекта и ещё два запустят в этом году. Стройка - локомотив экономики, набирает ход.

Да что говорить, у нас в Москве только за пятилетку сдали в два раза больше жилья, чем прежде. Причём жильё по качеству на порядок лучше. Столичные строители вышли на пять - семь млн. кв.м жилья в год. И это не только дома по реновации.

- А реновация тоже ускорилась?

- Реновация набирает темпы. Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. В ближайшие три года ещё 200 тысяч передут в новые квартиры. Мы и тут удваиваем объём, ускоряем темп.

- Все новые и новые санкции не помешают?

- Для Москвы и всей нашей страны это не препятствие. Все городские программы идут успешно. Открываются новые предприятия и производства. Уверен, Москву ждет качественное и динамичное развитие. И так, за пять лет объем инвестиций удвоился. Россия умеет рассчитывать на собственные силы и ресурсы. Москва тому пример.