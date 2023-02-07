Загрутдинов: На юго-западе Москвы демонтировали 25 домов по реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Юго-Западный округ столицы признан лидером среди округов по количеству домов, которые были снесены с начала программы реновации.

«При помощи технологии «умного» сноса здесь снесено 25 ветхих зданий, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Всего же с момента старта программы в Москве демонтированы 156 домов».

Напомним, стандартом реновации является «умный снос», с помощью которого уже провели разборку всех 156 ветхих зданий. Главными преимуществами технологии считаются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Например, полезные элементы дома вручную разбирают и распределяют по отдельным контейнерам. В них складывают металл, дерево, стекло, изоляционные материалы. Даже крупные части бетона и кирпичи идут в дело. Из них после дробления получается крошка для ремонта дорожных покрытий, засыпки котлованов или траншей.

Еще один из приоритетов «умного сноса» - максимально возможное сохранение соседних с демонтируемым зданием деревьев. Их стволы прячут под специальными коробами. Это позволяет защитить растения от возможных повреждений.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.