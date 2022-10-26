Гидрометцентр обещает неожиданное и аномальное потепление: Холода опаздывают в Москву на месяц

В выходные погода будет на 7 градусов теплее климатической нормы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночь на вторник, 25 октября, в Московской области оказалась самой холодной с начала осени. В Подмосковье подморозило серьезно, до -7 градусов. В столице до -3…-4.

Причём холоднее всего было не ночью, а в первый час после рассвета - то есть в 7.30 - 8.30 утра. Москвичи, которые вышли на пробежку солнечным утром или рано поехали на работу, увидели хрустящий белый иней на траве, скамейках и машинах.

Значит ли это, что впереди настоящее зимнее похолодание? Все-таки октябрь на излёте. По климатическим нормам, 25 октября в Москве обычно ложится первый снег. Да, это временный снежный покров и он быстро тает. Но сейчас и такого нет.

И не будет - во всяком случае, до конца октября. И морозов не будет. Опять же как минимум ещё неделю. Такие прогнозы единодушно дают и Гидрометцентр России, и центр «Фобос».

Мало того - в выходные в Москву придет аномальное тепло! Аномальное по меркам последних числах октября, конечно. Увы, в комплекте с теплом идут дожди. Так что еще не известно, какая погода лучше. Как сейчас, с солнцем и ночными заморозками. Или тёплая, но пасмурная и мокрая.

В среду, 26 октября, днём +5…+7 градусов, облачно, с прояснениями, небольшой дождь.

В ночь на четверг уже без заморозков, +2…+4 градуса, днём +6…+8, серо и дождливо.

В конце недели Московская область окажется в теплом секторе циклона, объясняют синоптики «Фобос». В пятницу и субботу потеплеет до +10 градусов днём и до +6…+7 по ночам.

В воскресенье, 30 октября, днём +12…+13 градусов, и даже ночью +10. Такая погода на 6 - 7 градусов теплее климатической нормы. Осень как будто вернётся на месяц назад, в конец сентября - начало октября.

В понедельник, 31 октября, Гидрометцентр обещает и вовсе идеальный день: +10 градусов и солнце.