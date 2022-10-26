Электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии метро построят до конца 2022 года

Новое депо разместится на площадке бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро скоро запустят еще одно электродепо - «Нижегородское». Напомним, одновременно на западе столицы к старту движения всего кольца готовится также новое депо «Аминьевское» из 57 зданий и строений. Всего БКЛ будет обслуживать три электродепо, включая действующее «Замоскворецкое».

«Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро, и для его запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура, - сказал сегодня, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки основного пускового комплекса электродепо. - Как вы знаете, на западе мы строим огромное электродепо «Аминьевское», а на востоке - «Нижегородское». Тоже большое депо, одно из крупнейших. Сюда будут сразу же заходить около 30 составов метрополитена. До конца декабря здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания».

По его словам, новое депо разместится на площадке бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича.

«Оно располагается в границах Третьего транспортного кольца, 70 лет в Москве электродепо не строились так близко к центру города, - уточнил мэр. - Это диктуется неотъемлемостью запуска БКЛ».

КОНКРЕТНО

Электродепо «Нижегородское» будет выглядеть так:

- общая площадь всех строений - 118 тысяч квадратных метров;

- административно-бытовой корпус;

- отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими;

- мотодепо;

- камера мойки подвижного состава;

- здание эксплуатационного персонала;

- для выезда поездов - соединительная ветка от камеры съездов за станцией «Нижегородская». Развернутая длина путей депо с учетом этой ветки - более 13 километров;

- общая площадь благоустройства - 36 тысяч квадратных метров;

- площадь озеленения - 7 тысяч квадратных метров.

Поезда будут обслуживаться в депо по контракту жизненного цикла специалистами завода-изготовителя. Комплекс рассчитан для ремонта 288 вагонов в год, ночного отстоя - 30 составов по восемь вагонов, эксплуатационного обслуживания - 30 составов в сутки, мойки - 16.

ПЛАНЫ

В 2022 - 2024 годы в столице планируется построить еще три электродепо - «Аминьевское», «Столбово» и «Южное».

В перспективе планируется реконструкция электродепо «Новогиреево» Калининской линии, а также строительство электродепо «Троицкое» («Летово»), «Ильинское» и «Бирюлёвское» («Красный строитель») для обслуживания Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий метро соответственно.

ЦИФРЫ

В двадцати депо столичного метро сегодня работают порядка 16 тысяч человек, в том числе 5,6 тысячи машинистов. Эксплуатируемый парк - 6 364 вагона различных моделей. При этом уже 70% парка - вагоны нового поколения.