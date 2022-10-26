Москвичи бросили Tinder и ищут любовь в русском Telegram

Корреспондент kp.ru узнала, кого ищут девушки на телеграм-каналах и почему мужчины из Москвы реже размещают свои анкеты. Фото: Shutterstock

Иностранные приложения для знакомства и поиска любви ворвались в жизни москвичей десять лет назад. С того времени появились Tinder, Badoo и другие приложения. Все они, по отзывам пользователей, пустили под откос искренние чувства, романтику. Новый тренд - тридцатилетние москвичи переходят в русский Telegram. Корреспондент kp.ru узнала, кого ищут девушки и почему мужчины из Москвы реже размещают свои анкеты.

«Tinder без любви»

Русские девушки всегда и везде ищут большую светлую любовь: на работе, в театре, в общественном транспорте. Именно по этому принципу они всегда хорошо выглядят: хоть ранним утром в понедельник, хоть в выходной день. А вдруг встреча с тем самым?

- Можно один раз сфотографироваться для соцсетей, а потом расслабиться и жить обычной жизнью, - говорит знакомый Денис.

Два года назад благодаря Tinder подруга Алина познакомилась с бельгийцем Даном, переписывались год. Жених приезжал в Москву, потом он ей показал Брюссель и Париж. Мама Алины готовилась к переезду к обеспеченному зятю, но оказалось, что у Дана было еще несколько подружек – одна местная, еще одна из Украины. Терпеть этого Алина не стала - роман завершился.

- Иностранные приложения превратились в «грязные знакомства» - хотят только одного. Есть, конечно, редкие примеры, когда пары реально знакомятся, и потом даже женятся. Но я бросаю Tinder, больше не верю, что там можно найти любовь, - пожаловалась мне после очередного неудачного свидания подруга Алина.

Искать любовь подруга пошла в русские соцсети. Оказалось, что в последнее время в русском Telegram появилось много сообществ, где можно знакомиться интеллигентно. Приходят туда, как правило, девушки, которые ищут партнеров для совместных пробежек по утрам, выгулу собак, походов в театр или бар.

«Любовь за деньги не купишь»

Пробую разместить свою анкету в группе «Кто со мной?». Написать нужно имя, возраст, для каких целей ищу компанию, мужчину или подругу. Выбрала красивую фотографию, отправила. Оказалось, что размещение анкет платное – 6000 рублей за сутки. Однако можно бесплатно написать тем, кто уже разместил свои анкеты.

- А где сейчас знакомиться? Стоять с плакатом «Ищу друзей» или подходить к людям на улице? Вот решила разместить здесь анкету. Правда, с меня денег не взяли, - рассказывает 29-летняя Вероника. - Я в Москве полгода, устроилась на работу в банк, пока подружек не нашла. А хотелось бы вместе ходить в кино, по магазинам, в кафе.

В разговоре девушка признается, что анкету создала все же для привлечения внимания мужчин, которые заходят в подобные группы. Кстати, свои анкеты они практически не размещают – то ли стесняются, то ли денег жалко.

Некоторые используют такие анкеты, как реальный поиск друзей и отношений, кто-то пишет конкретно: «хочу найти людей для совместных пробежек в парке «Царицыно» по выходным», «для походов на блошиные рынки», «для выгула собак», «для обмена детскими вещами», «ищу близкого человека по духу», «мои подруги уехали заграницу, а мне теперь скучно», «давай вместе играть в настольные игры». При этом даже уточняют, что не ищут отношений, потому что замужем или женаты.

Кто-то сразу обозначает, что «ищу интеллигентного человека для высокой дружбы и, в идеале, для создания семьи», но для начала «не помешает сходить вместе в филармонию». Некоторые москвичи используют площадку для личной презентации – рассказать о своей работе, привлечь клиентов – кто-то делает фотосессии, кто-то печет торты на заказ, кто-то организатор свадеб. Средний возраст девушек, которые выставляют анкеты – от 24 до 38 лет. Ищут отношения и парни – от 18 до 32 лет.

- Я еще ни с кем из этого чата не встретился. Девушки требовательные, нужно пройти хотя бы несколько уровней проверки: общение через переписку, разговор по телефону. Они интересуются, где работаю, с кем живу, есть ли квартира. Но ведь не в деньгах счастье, - жалуется 28-летний москвич Сергей.

Жалуются и девушки, что парни порой переходят границы и начинают критиковать за нарощенные ресницы, длинные ногти, предлагают снизить планку при поиске принца. Докатятся ли русские чаты для знакомств до уровня иностранных аналогов или станут реальной площадкой для дружбы или любви? Покажет время.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Катерина Рублева о «социализации» вместо знакомства

- Людям среднего возраста совсем непросто знакомиться в приложениях. Нет легкости выставить себя на общее обозрение, тяжело транслировать, что в реальности познакомиться сложно и часто не совпадают фотографии и реальность при встрече, так как ждешь человека с картинки. Поэтому люди среднего возраста заменяют знакомство на трюк для мозга - «социализация». Дома все загружены бытом, некогда сходить в кино, театр, прогуляться по парку теплым вечером, а тут ведь можно совместить приятное с полезным. Пойти не на свидание, а заняться каким-то любимым делом вместе с кем-то намного проще. Мозг свободен от важности поиска партнера и проводит время в «социализации», в тоже время тратит время на себя любимого, получает удовольствие и бонусом находит себе партнера.