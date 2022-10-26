«Волга» Юрия Деточкина и участник забытого парада на Красной площади: в Москве открыли музей педальных машин

Прокатиться на ретрокарах тоже можно. Но только детям! А так хотелось… Фото: Андрей АБРАМОВ

В конгломерате необычных (хотя, порою, откровенно странных) музеев Измайловского кремля прибавление. 26 октября открылся «Музей педального транспорта». С порога поинтересовался:

— Конь педальный есть в коллекции?

Милейшие дамы-экскурсоводы подхватили под руки и потащили вглубь зала.

— Вот он! И еще один, и еще… А вы знаете, что предтеча педального коня появилась в Древнем Вавилоне, а у египетских фараонов…

Стало понятно: работают люди увлеченные. У таких получаются самые крутые музеи.

УЧАСТНИК ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Владелец коллекции — многодетный отец Олег Багров. Интерес к необычному собирательству у него проснулся с рождением четвертого ребенка. Олег отыскал в гараже педальную машинку, которую ему в детстве дарили родители. Захотел покатать своих чад. И тут снизошло откровение: если Олег сейчас не соберет оставшиеся реликвии, они просто сгниют. За два года накупил коллекцию. В музее 300 экспонатов: вместе с педальными машинами также выставлены миниатюрные модельки советского автопрома.

— Самая тяжелая машинка — 23 кг. Теперь представьте, вы живете на пятом этаже хрущевки и вам ребенок говорит: «Пойдем покатаемся в парк?» Но на самом деле, такие тежеловесы поставлялись в прокаты, а для населения делали облегченные модели, — рассказал коллекционер.

Владелец коллекции Олег Багров и копия ГАЗ-21 Юрия Деточкина. Только в музее версия кабриолет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самый ценный экспонат — машинка ГАЗ 1934 года. Молодая и гордая советская промышленность даже провела парад таких малюток под управлением октябрят и дошколят по Красной площади. Экземпляр из коллекции тоже участвовал. Олег Багров нашел его у пожилой дачницы в Подмосковье. Та превратила раритет в клумбу. И пока коллекционер не сделал ей новый цветник, отказывалась отдавать сокровище.

В основном выставлены советские педальные машинки. Но есть экземпляры из Европы — их них позже соберут отдельную выставку.

— Советская игрушка — не просто забава. Это культурный пласт и источник познания мира для ребятни. Педальные машинки повторяли оригиналы настоящих авто своего времени. Товар дефицитный, в основном, ставили их на прокат в парках. Часть шла на экспорт. Но покупались они и в семьи. Цены разные были, в среднем — 25 рублей, — поделилась директор музея Татьяна Михалютина.

БУДЕТ ЛЕТО — БУДУТ ГОНКИ

«Педальки» собирали промышленные гиганты СССР. Московский металлургический завод «Серп и Молот», Челябинский кузнечно-прессовый, Саратовский авиационный, Львовский завод автопогрузчиков. Даже в цехах АЗЛК на Волгоградском проспекте, который до недавнего времени был заводом «Рено», а теперь снова «Москвич», делал такие игрушки.

ГАЗ 1934 года. Предположительно, он участвовал в параде на Красной площади. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рационализаторские предложения и комплексный подход в советской промышленности старались ставить во главу угла. Вспомните миф про одинаковый калибр макарон и патрон. Для машинок брали детали от других товаров. Например, задние габариты делали из велосипедных фар, а передние фары — из фонарей, которые стояли в салоне настоящей «Волги».

Детский «автопром» закончился в 90-х. При этом коллекционеру удалось раздобыть и прототип педальной машинки тех лет. Это, как бы сказали автоэксперты, концепткар — прообраз, который только хотели запустить в серийное производство. У машинки не хватает фар и деталей — их просто не успели доработать: после распада Союза «педальки» стали не нужны заводам.

Педальные кони, тракторы и мотороллеры. Фото: Андрей АБРАМОВ

Запаркована в музее копия машины (1:3) из «Берегись автомобиля» — ГАЗ-21 Юрия Деточкина. Сделана под заказ умельцами. Кожаный салон, торпеда с подсветкой, радио. Есть даже электродвигатель, но прокатиться не дадут. А вот устроить фотосессию — пожалуйста.

Кататься можно на одной из семи педальных машинок (прокат входит в цену детского билета). За руль пускают ребят с 3 до 8 лет. В качестве трассы — все музейное пространство. Оно даже оформлено «зебрами», бордюрами и «лежачими полицейскими».

— Как будет тепло, устроим прокат на улице. У нас будет система чемпионата с заездами на скорость, — обещают в музее.

А вот педальный «Феррари», даже фары поднимаются из капота. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Чтобы найти музей, встаньте лицом ко входу в Никольский храм — деревянный, единственный храм в центре Измайловского кремля. Вход в музей будет слева за храмом — там же где выставка «Куклы с характером».

Работает ежедневно с 11:00 до 19:00. Можно прийти просто так (600 руб. взрослые, 300 руб. — дети/студенты/пенсионеры, 1500 руб. — двое взрослых + двое детей), посетить сборную экскурсию по выходным (в 13:00 и 15:00, 200 руб. + цена билета) или заказать индивидуальную экскурсию (1500 — 3000 руб. с группы в зависимости от числа участников).

В планах организовывать детские дни рождения, уроки ПДД для ребятни и мастер-классы «собери машинку своими руками» — по оригинальным советским брошюрам.