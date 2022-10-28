Столичных школьников пустят на экспозиции по соцкарте или карте «Москвёнок»

Уже пять лет столичные музеи бесплатно пускают на экспозиции весь год детей из государственных и муниципальных школ Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве все больше выставочных площадок городского проекта «Музеи - детям». Напомним, уже пять лет столичные музеи бесплатно пускают на экспозиции весь год детей из государственных и муниципальных школ, подчиненных городу, учащихся столичных колледжей и негосударственных учебных заведений.

Для них открыты 111 городских, ведомственных и частных собраний картин, техники, предметов быта и других артефактов. В этом году в список добавились библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева» и музей истории района Внуково. Рассказываем, куда сходить и что для этого нужно.

КУДА МОЖНО ПОПАСТЬ

Во все музеи, подведомственные правительству Москвы. Например, музей Пушкина на Пречистенке, Музей археологии, Московский зоопарк, Музей космонавтики и Дарвиновский музей. Последние два, кстати, из года в год становятся лидерами по детским посещениям.

В проект входят и некоторые частные коллекции, среди которых музей «Огни Москвы», Музей военной формы и Стрелецкие палаты, Еврейский музей и центр толерантности, музей техники Вадима Задорожного. Есть и федеральная площадка - геологический музей имени В. И. Вернадского Российской академии наук.

Внимание! Третьяковская галерея и другие крупные федеральные музеи в проекте не участвуют. Для посетителей там действуют свои акции и льготные правила. Подробнее об этом можно узнать на их интернет-страницах и в соцсетях.

Полный список столичных музеев-участников проекта «Музеи - детям» - тут.

Важно! Перед визитом уточняйте расписание учреждения на его официальном сайте.

ЧТО НУЖНО

В кассе музея:

- школьники и студенты колледжей просто прикладывают к считывающему устройству соцкарту или карту «Москвёнок» (она ещё может быть в виде браслета, брелока или часов - все это тоже принимают). Если карта действительна, выдадут бесплатный билет;

- учащиеся негосударственных учебных заведений также пользуются соцкартой или могут принести справку об обучении, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации.

Важно! Если ребенок забыл соцкарту или взял чужую карту, а также, если она испортилась или не срабатывает, тогда бесплатно в музей его не пустят. С вопросами о проблемах с картой можно звонить на «горячую линию» - (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00.

Ещё вариант - карты у ученика столичной школы нет. Тогда на mos.ru можно заранее оформить соцкарту москвича, в своей школе или колледже - карту «Москвенок».

На время перевыпуска карты или при отказе родителей от ее использования в кассу можно принести справку из школы.

КСТАТИ

Ограничений по числу посещений музеев нет. При желании можно приходить ежедневно или за один день побывать на экспозициях сразу нескольких музеев. Если школьник планирует вернуться в тот же день в музей еще раз, то нужно сохранить выданный бесплатный билет и пройти по нему повторно.

Чтобы попасть на выставку с ребенком, родители, если у них нет льгот, покупают обычный входной билет. Но, если идет группа от 8 до 11 детей, то с ней бесплатно проходит один взрослый. С группой из 11 - 20 детей - двое взрослых, из 20 - 30 детей - трое взрослых.

ВАЖНО

Дети из школ Московской области или других регионов России могут купить билет в столичный музей со скидкой 50 процентов или бесплатно побывать в некоторых городских музеях Москвы по акции «Московская музейная неделя» (список площадок).