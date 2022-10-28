На курсы записываются как отдельные люди, так и целые группы. Фото предоставлено Центром подготовки "Шанс на спасение"

- Курс по оказанию первой помощи? Что вы, у нас уже закрыта запись на ноябрь, - курсы Красного Креста пользуются огромной популярностью, хотя и стоят денег (цена базового курса, к примеру, 4400 рублей).

Что уж говорить про бесплатное обучение. Волонтеры АНО «Вершина», например, проводят его при поддержке Фонда президентских грантов. Записывают желающих через электронный сервис Timepad: регистрация открывается в определенную дату и время. И этот момент нужно буквально караулить, ведь пара минут – и мест больше нет.

- После объявления частичной мобилизации в сентябре мы заметили сильное падение спроса, а потом, наоборот, - увеличение, которое продолжается до сих пор, - рассказала корреспонденту KP.RU учредитель и исполнительный директор АНО «Вершина первая помощь» Наталия Ярлыкова. – Обычно запись в группы у нас закрывалась за 3-10 минут. Сейчас – за 1-2 минуты. На курсы записываются как отдельные люди, так и целые группы, у многих в запросе появилась строка «с прицелом на оказание помощи в боевых условиях - вдруг понадобится». Думаю, можно говорить о росте спроса в 3-5 раз.

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ КУРСЫ

В зависимости от изменений современных реалий организации вроде «Вершины» открывают дополнительные тематические наборы: курсы по остановке кровотечений, первая помощь при ожогах и т.д.

Обучение онлайн стоит брать лишь для тем про ожоги и обморожения: фотографий и видео будет достаточно для усвоения материала.

В остальных случаях потребуется практика. Уточняйте заранее, сколько времени отведено практическим занятиям. В идеале – не менее 50% от курса.

Второе различие: вас могут учить оказанию первой помощи в условиях города (когда «Скорая помощь» уже в пути) или в походе, где до цивилизации идти и идти. Это две большие разницы.

Немного особняком стоят курсы тактической медицины, где покажут, как спасать жизни в экстремальных условиях (при катастрофах, авариях с большим числом пострадавших, терактах и др.).

Фото предоставлено Центром подготовки "Шанс на спасение"

ГЛАЗА БОЯТСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ

Мне повезло: случайно узнала о лекции-тренинге по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, которую проводила детско-юношеская скаутская Организация Российских Юных Разведчиков.

- Мы показываем, как действовать в случаях, когда вам и пострадавшему угрожает смертельная опасность: вот-вот рванет горящая машина, упадет здание, раздастся взрыв. Но вы всегда должны помнить о приоритете своей жизни: никому не сможете помочь, если сами пострадаете, - объясняет Евгений Тертишников, спасатель, инструктор по первой помощи и врач, который спас множество жизней в «Скорой помощи» и реанимации, а сейчас работает терапевтом в столичной поликлинике.

Евгений показывает нам разные типы жгутов. Те, что чаще всего лежат в стандартной аптечке, называются венозными, и использовать их можно разве что для забора крови. Не порвутся в руках и перекроют артерию жгуты Эсмарха и «Альфа», плюс так называемый «турникет» (жгут, который можно затянуть одной рукой), но последний, если он хорошего качества, стоит от 1500 рублей за штуку. Специалисты советуют использовать жгуты лишь в крайних случаях, когда человеку нужно срочно остановить кровь, чтобы эвакуировать оттуда, где опасно. В среднем перекрывать кровообращение в конечности можно на полчаса-час в зависимости от времени года (чтобы не путаться - полчаса). Потом жгут нужно снимать, иначе начнется омертвение.

Нет жгута? Используйте любой кусок ткани (скауты-разведчики носят шейные платки – их и используют в случае ЧП) и палку, чтобы с ее помощью туго закрутить узел.

Фото предоставлено Центром подготовки "Шанс на спасение"

- Палка может сломаться, поэтому у меня с собой есть дудка – она очень прочная, - демонстрирует на практике организатор курсов первой помощи «Шанс на спасение» Владимир Федянин. – А некоторые из наших с собой кусок арматуры носят – бесценная вещь!

Мы пытались использовать ручки (ломались) и маркеры (срывало колпачки). Бывалый инструктор по туризму Денис, с которым мы работали в паре, достал металлические колышки от палатки.

НАЧИНАТЬ НУЖНО С ДЕТСТВА

Мы научились накладывать давящие повязки, определять, жив ли человек, делать сердечно-легочную реанимацию (30 нажатий на грудную клетку, 2 вдоха), вытаскивать «пациента» на себе в безопасное место, оказывать помощь при пневмотораксе (скопление воздуха в легком).

В завершение курса «испытание боем»: по легенде, автобус с большим количеством пассажиров попал в ДТП, есть угроза взрыва. Нам нужно «пересчитать» пациентов, вызвать «скорую», вытащить всех до момента взрыва и оказать помощь пострадавшим до приезда медиков.

- Оказывать первую помощь надо учиться еще в школе, - уверен Владимир Федянин. – Более того, закон это разрешает, но для этого должна быть отдельная ставка для специально обученных людей. В 2019 году благодаря Фонду президентских грантов даже был запущен проект «Школьная команда первой помощи». Наш проект «Шанс на спасение» в Москве запущен относительно недавно, но мы намерены его активно развивать, проводить курсы для детей и взрослых: как платные, так и бесплатные. По данным МЧС, 70% погибающих в несчастных случаях могли бы жить, если бы им в первые минуты грамотно оказали первую помощь.

КОНКРЕТНО

Какие организации учат оказывать первую помощь в Москве и области

- Российский Красный Крест: firstaid-rrc.ru

- АНО «Вершина первая помощь»: vk.com/firstaidinmountain

- Учебный центр тактической медицины: tactmedi.ru

- Центр подготовки «Шанс на спасение»: vk.com/chance_rescue

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России работает мобильное приложение «Спасатель рядом». Оно скачивается на смартфон, и в случае ЧП позволяет позвать тех, кто находится по геолокации неподалеку и умеет оказывать первую помощь (если у них установлено аналогичное приложение). Зарегистрироваться можно в качестве обычного пользователя или спасателя. На сайте проекта и в соцсетях также регулярно выкладывают информацию о курсах по обучению первой помощи.