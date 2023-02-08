В Турции семья из Москвы может быть погребена заживо. Спасатели ничего не могут сделать

Семья Эрйетли-Макаровы — Ирина и Аталай живут и работают в Москве.

Семья Эрйетли-Макаровы — Ирина и Аталай живут и работают в Москве. Аталай родом из Турции, там его родители и братья. Этой зимой супруги взяли двоих сыновей — 1,5 и 3 лет — и поехали навестить родню в турецкий Хатай — юг страны на границе с Сирией.

6 февраля землетрясение на Ближнем Востоке начало рушить дома в обеих странах. Эпицентр находился в провинции Кахраманмараш (туда направился российский отряд МЧС), которая всего в трех часах езды от Хатая.

Ирина, Аталай и дети оказались под завалами в квартире на первом этаже. Вместе с ними были родители Аталая — их удалось достать. Однако до москвичей спасатели добраться не могут. Идут третьи сутки.

Так дом, где жила семья Эрйетли-Макаровых, выглядел до землетрясения. На втором снимке тот же квартал — после. Фото: «Google Карты»/Мурадим Сиях

— Родственники Аталая написали, что из-под завалов слышат их голоса, они живы. Но добраться до них не могут, — рассказала kp.ru коллега пострадавшего Ксения.

Квартал серьезно пострадал. Спецтехника не может проехать к месту — путь преграждают завалы. На месте работают только «пешие» отряды поисковиков, но разобрать разрушенные апартаменты они физически не могут.

Спасение Аталая, Ирины и детей стало в местных соцсетях одной из горячих тем. Сограждане постят информацию и призывают спецслужбы скорее помочь. Рухнувший дом расположен в области Хатай, городе Антакья на улице Сакарья, дом 31.

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