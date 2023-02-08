Старый Английский двор и Ивановская горка. Места в Москве, где остановилось время

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открыть для себя другую Москву можно, посетив ее исторические места. Здесь нет новостроек, шумных улиц. Можно укрыться от городской суеты и изучить историю столицы не по учебникам, а лично прикоснуться к старинным усадьбам и монастырям, увидеть необыкновенную архитектуру и улочки – там время будто остановилось.

Крутицкое подворье

Все, кто приезжают сюда впервые, могут подумать, что оказались на съемочной площадке исторического фильма. Но здесь нет операторов, актеров. Здесь и туристы толпами не ходят. Пройдет матушка в темной одежде, деревянные избы, из небольшого ларька, аромат свежей выпечки. Это Крутицкое подворье. Сохранилось оно с XIII века. Все постройки имеют практически первоначальный вид.

Изначально это был монастырь, позднее здесь образовались резиденции епископов Сарских и Подонских. На сегодняшний день Крутицкое подворье — это Патриаршее подворье и церковный отдел по делам молодежи.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- «Крутицы» обозначали возвышенность. Село формировалось на левом берегу реки Москвы ниже устья Яузы, оно стояло на важных для Москвы дорогах, ведущих в Коломну и Рязань. Известно, что в 1272 году здесь образовывается Сарская епархия, тогда уже был первый Петропавловский храм, - рассказывают в храме.

- Часто к вам сюда туристы ходят?

- Бывают. Им интересно посмотреть сохранившиеся Святые ворота с фресками, Малый Успенский собор. Сейчас храм Петра и Павла на реставрации.

Не во все здания можно попасть, но внешне можно рассмотреть и Митрополичьи палаты, и колокольню с арками. Успенский собор открыт ежедневно – здесь проводят богослужения.

Где: улица Крутицкая, дом 11, 13. Ст. метро «Пролетарская».

Стоимость: бесплатно.

Старый Английский двор

Недалеко от Кремля сохранилось самое старое гражданское здание Москвы. Белоснежные палаты, появившиеся в XV веке, можно увидеть в парке «Зарядье».

- С зарождением и становлением русско-английских отношений в 1555 году в Лондоне была создана торговая «Московская компания», которая спустя год получила в дар от Ивана Грозного двор в Москве на улице Варварке, - рассказывают в парке.

Английский двор в «Зарядье». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Древние палаты стали музеем в 1994 году при участии королевы Великобритании Елизаветы II. Интерьеры купцов пришлось воссоздать, но по-прежнему можно увидеть маленькие окна, низкие потолки. На постоянной экспозиции в музее представлена коллекция предметов, найденных в разное время на территории Зарядья и Китай-города.

Английский двор в «Зарядье». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас гости могут попасть на выставку «Алиса в Нейроцарстве», переосмысляющую классические произведения Льюиса Кэрролла через эстетический и исторический контекст русской культуры, - рассказали в парке.

Выставка «Алиса в Нейроцарстве» в Английском дворе. Фото: zaryadyepark.ru

Где: ул. Варварка, д. 4. Ст. метро «Китай-город».

Стоимость: 350 рублей.

Донской монастырь

На Руси вокруг больших городов для их обороны часто строили монастыри-крепости. Так были возведены в Москве несколько монастырей: Новодевичий, Симонов, Андроников и Даниловский. Последний упоминается еще в 1282 году – деревянный храм появился после указа московского князя Даниила Александровича. Однако именно это здание не сохранилось, перестройка соборного храма началась в 1561 году.

Даниловская обитель пережила многое. Ее часто грабили и разоряли – в Смутное время, в Отечественную войну 1812 года и после революции. В советские годы на территорию Донского монастыря свозились остатки сносимых московских храмов.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Большое возрождение монастыря началось 32 года назад. Вход стал доступен для всех, можно попасть на богослужения в Большом соборе и посетить некрополь.

- Паломники или гости могут провести один день в Донском монастыре. Это такая экскурсия (прим. ред. – 6000 рублей за двоих), на которой можно не только с архитектурой познакомиться, но и посетить ризницы, в которой хранятся облачения и иконы первого русского патриарха Тихона. Побывать в усыпальнице грузинских царей, подняться на одну из монастырских башен и пообедать в монастырской трапезной, - рассказали в монастыре.

Где: Донская площадь, 1-3. Ст. метро «Шаболовская».

Стоимость: вход свободный, экскурсии – от 1500 рублей.

Андроников монастырь

Бывший мужской монастырь на левом берегу реки Яузы привлекает своей историей. Он основан в 1357 году. Только задумайтесь: зданию 666 лет. Это самое старое здание, которое было построено в Москве и не перестраивалось.

Монастырь небольшой, стены низкие, темные купола, но именно в этих деталях ощущается особенный дух. В интерьере Спасского собора уцелели фрагменты фресок, которые были выполнены Андреем Рублевым в 1428 году. Так как он был иноком Андроникова монастыря, то предполагается, что его могли здесь же и похоронить (точное местонахождение могилы неизвестно).

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На территории монастыря в советские годы открыли Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, который стал интересен даже далеким от религии людям.

Где: Андроньевская площадь, 10. Ст. метро «Площадь Ильича».

Стоимость: бесплатно, но посещение музея платно – 350 рублей.

Ивановская горка

Это один из семи холмов, на которых стоит Москва. Свое название горка получила от Ивановского монастыря. Раньше это место называли Кулишки, потому что здесь жили в основном малообеспеченные семьи, и вообще место считалось криминальным. Именно отсюда и пошло выражение «у черта на куличках».

Сейчас это территория современного Китай-города, легендарная Хитровка. Но при этом место стало своеобразным архитектурным заповедником с историческими храмами, объектом культурного наследия «Палаты дьяка Украинцева» 1665 года постройки. Посмотреть на старинные дома Москвы приходят группы туристов и художники, здесь часто снимают кино.

Где: Малый Ивановский переулок, 2.

Где еще сохранилась старая Москва?

- палаты бояр Романовых (в парке «Зарядье»),

- Китайгородская стена. Сохранились два небольших участка: один на Площади Революции за гостиницей «Метрополь», другой – на Китайгородском проезде вдоль парка «Зарядье»,

- Остоженка и Пречистенка, где сохранились городские усадьбы, музей Льва Толстого, дом-музей Тургенева,

- двор-колодец на Тверской 6, строение 6,

- парк Коломенское,

- усадьба Измайлово,

- усадьба Виноградово,

- Гранатный двор на Спиридоновке.