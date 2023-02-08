Канатчикова дача, подводная лодка и бункер времен СССР: Самые неожиданные места, в которых работают московские музеи

Экскурсия Музее истории психиатрии ПКБ №1. Фото:pkb1.ru

Из чего сделаны столичные музеи? Под многие из них когда-то отдали бывшие дворянские особняки, дворцы, усадьбы и прочие роскошные дореволюционные постройки. Но есть в Москве некоторые экспозиции, для которых выбрали довольно необычные места. Рассказываем, что там посмотреть и как туда попасть.

Отделение для полубеспокойных

Знаменитая «Канатчикова дача» из песни Высоцкого или «Кащенко» - все это Московская городская психиатрическая больница имени Алексеева. Желающие могут побывать в музее истории одной из старейших лечебниц страны. Экспозицию устроили прямо в бывших больничных палатах, в которых в царские времена находилось мужское отделение для полубеспокойных и беспокойных.

Среди артефактов - реальные истории болезни, смирительная рубашка конца 19 века, рисунки и поделки душевнобольных, копия меню для пациентов в 1910 году (кормили яблочным пудингом и даже жареным тетеревом с красной капустой!).

Фото:pkb1.ru

Отдельный зал посвящён благотворителю, московскому городскому голове Николаю Алексееву, благодаря которому больница и появилась в 1894 году на месте выкупленной у купца Канатчикова дачи. Кстати, отсюда и народное название. А сокращённое «Кащенко» добавилось с 1922 по 1994 годы, когда больница носила имя своего бывшего главврача Петра Кащенко.

Цена: бесплатно, только по предварительной записи и в экскурсионной группе не более 15 человек. Подробнее - на сайте больницы.

Как добраться: Загородное ш., д. 2. Ст. м. «Шаболовская», далее трамвай № 26, маршрутка 244м, 439м до остановки «Больница имени Алексеева».

65 метров под землей

На Таганке желающих совершить путешествие в СССР приглашают на секретный во времена холодной войны объект «Бункер-42». Сегодня оказаться на 65 метрах под землей может каждый. Главное - суметь преодолеть спуск на глубину и подъем на поверхность по лестнице. В музее заранее предупреждают, что это испытание не для слабаков. А девушек просят не надевать обувь на каблуках.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время экскурсии покажут зал заседаний руководства страны, в том числе воссозданный кабинет Сталина, макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину, запасной командный пункт и другие тайные места бункера. Есть программы для взрослых с интерактивом, звуковыми и световыми спецэффектами.

Цена: 600 - 2000 руб. за человека в зависимости от программы. Подробнее - на сайте музея

Как добраться: 5-й Котельнический переулок, д. 11, рядом для ориентира - трехэтажный желтый особняк и зеленые ворота с красной звездой. Ст. м. «Таганская» (кольцевая).

Слушать в отсеках

Настоящая подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец» превратилась в выставочную экспозицию в парке «Северное Тушино». В 80-90-е годы прошлого века судно защищало рубежи Родины в составе Северного флота. Теперь навечно пришвартовано в музейно-мемориальном комплексе истории ВМФ России на Химкинском водохранилище. В подводной лодке семь отсеков. Посетители увидят торпедные аппараты с частями мин и торпед, центральный пост управления, каюты, камбуз, душевую и даже гальюн (так у моряков называется туалет. - Прим.). В тёплую погоду, с середины весны до середины осени, разрешают забраться и в рубку подводной лодки. Рядом можно посмотреть с улицы ещё два экспоната - экраноплан «Орленок» и десантно-штурмовой катер «Скат».

Фото: mos.ru

Цена: взрослые - 300 руб., дети от 7 до 18 лет - 120 руб., дети до 6 лет включительно - бесплатно. Есть отдельные программы с экскурсиями по отдельной цене (подробнее).

Как добраться: ул. Свободы, д. 52. Ст. м. «Сходненская».

В гости к подпольщикам

В бывшем доходном доме в центре столицы можно перенестись в начало прошлого века. Во время революции 1905 - 1907 годов здесь работала подпольная типография. В ней печатались газеты и листовки партии социал-демократов. И все это под боком у Бутырской тюрьмы и полицейского участка! Шпикам так и не удалось раскрыть секретное место, уж очень хитро его замаскировали революционеры. С виду это был обычный магазин с вывеской «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». А в подвале вырыли комнатку, в которой до сих пор и стоит портативный печатный станок.

Фото: sovrhistory.ru

Теперь посетители могут побывать в торговом зале со старинными витринами, жилой комнате и кухне. Затем спуститься в подвал точно так же, как это проделывали подпольщики.

Цена: взрослые - 260 руб., пенсионеры и студенты - 130 руб., дети до 16 лет - бесплатно. Подробнее - на сайте музея.

Как добраться: ул. Лесная, д. 55. Ст. м. «Белорусская».

Первый кремлевский водопровод

В комплексе бывшей Главной канализационной насосной станции, построенной в 1898 году по проекту русского архитектора М. К. Геппенера, сегодня работает музей воды «Мосводоканала». Здание станции признано памятником промышленной архитектуры. Экскурсоводы расскажут историю первых кремлевских водопроводов, Ростокинского акведука и современных очистных сооружений. В экспозиции собраны действующие макеты разных водных механизмов, электрифицированные карты источников водоснабжения, схемы очистки природной и сточной вод, интересные предметы быта VIII - XIX веков, связанные с водой.

Цена: бесплатно, экскурсии проходят по предварительной записи. Справки по тел.: (495) 676-92-13, 676-26-89, пн. - чт. - с 10.00 до 17.00, пт. - с 10.00 до 16.00. Выходные дни - сб., вск.

Как добраться: Саринский пр-д, д. 13. Ст. м. «Пролетарская».

Здание с историей

Дом культуры «ГЭС-2» поселился, как понятно из названия, в историческом здании бывшей электростанции 1907 года постройки. Главный корпус - сам по себе музей! Во время реставрации в нем воссоздали башню с часами. Прозрачную крышу украсили высокими синими стальными трубами. Внутри тоже аутентично - старинная лестница с сохранившимся кованным ограждением и метлахской плиткой, металлические фермы, окна на всю стену от пола до потолка. Виды на центр города отсюда открываются шикарные!

Теперь здесь работают концертный зал, выставочные галереи, библиотека, кафе, крытая игровая площадка. А в прежней насосной с пятиметровым потолком устроили зал на 700 гостей для развлекательных и познавательных событий.

Цена: вход бесплатный по регистрации на сайте. Там же можно купить билеты на культурные мероприятия - кинопоказы, мастер-классы, выставки, перформансы.

Как добраться: Болотная наб., д. 15. Ст. м. «Полянка», «Кропоткинская».

Следующая станция - «Выставочная»

Музей метро работает… в метро. Но по своему графику - ежедневно с десяти утра до шести вечера. Многие экспонаты можно трогать, нажимать кнопки, крутить рычажки, собирать и разбирать участок пути. Даже посидеть в настоящей кабине машиниста и с помощью тренажёра порулить поездом. Ещё здесь собрана коллекция исторической униформы работников транспорта, предметы из собраний частных коллекционеров, старые и новые проездные билеты. Музей проводит кинопоказы фильмов о метро разных лет.

Цена: бесплатно. Подробнее - на сайте метро.

Как добраться: ст. м. «Выставочная», 2-й этаж станции (первый вагон из центра).

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