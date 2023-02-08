Центру РХБ защиты в Москве вручили боевое знамя

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первый заместитель главы российского военного ведомства Руслан Цаликов вручил грамоту президента РФ Владимира Путина и боевое знамя 27-му научному центру Минобороны России (центр радиационной химической и биологической защиты).

Боевое знамя воинской части является официальным символом и воинской реликвией части. Оно олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции.

«Вручение 27 Научному центру Министерства обороны Российской Федерации Боевого знамени – важное событие в жизни вашего коллектива. Во все времена Боевое знамя считалось главной военной реликвией», - отметил Цаликов во время церемонии вручения.

Первый замминистра обороны также выразил уверенность в том, что специалисты центра войск РХБЗ будут и дальше вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В рамках церемонии Цаликов также вручил госнаграды и дипломы наиболее отличившимся специалистам научно-исследовательских организаций войск РХБ защиты. На ней присутствовали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник 27 Научного центра Министерства обороны Российской Федерации полковник Виктор Ковтун и личный состав центра, ветераны Вооружённых Сил и войск РХБ защиты и юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Отметим, что именно специалисты научно-исследовательских организаций войск РХБ защиты участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией, а сегодня изучают и делают заключения по документам и образцам найденным в захоронениях рядом с биолабораториями на Украине, а также по самодельным боеприпасам, что применяют украинские националисты.