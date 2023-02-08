Неожиданное завершение Московского фестиваля искусств. Юрий Башмет надел военную форму

Дирижер Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в сцене из спектакля "Живые и мертвые.Спектакль приурочен к 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Неожиданно завершился Московский фестиваль искусств Юрия Башмета. На концерте 6 февраля в бывшем Гоголь-центре 70-летний артист вместе с камерным оркестром "Солисты Москвы" появился на сцене в военной форме.
Перевоплощение было связано с программой вечера. Музыканты и актеры представили на суд зрителя музыкально-драматическую постановку "Живые и мертвые" по роману Константина Симонова.
Ранее Башмету не приходилось дирижировать в шинели.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
- Из-за особой конструкции рукавов двигать руками в ней очень тяжело, - пожаловался на музыкант.
Несмотря на неудобства, премьера, рассказывающая о Сталинградской битве, прошла на ура. В конце спектакля зал плакал.
- Такое ощущение, что почистили ауру этого места после всего, что здесь было, - рассказала журналистам зрительница Анастасия Дериглазова.
Главные роли в спектакле исполнили Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов и другие. Режиссером-постановщиком выступила Полина Агуреева.
Музыку к постановке, рассказывавшей о битве с немцами под Сталинградом, написал живущий в Германии композитор Валерий Воронов. Возможность увидеть спектакль еще раз предоставится гостям Зимнего фестиваля искусств в Сочи, который откроется уже через неделю.