Неожиданное завершение Московского фестиваля искусств. Юрий Башмет надел военную форму

Дирижер Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в сцене из спектакля "Живые и мертвые.Спектакль приурочен к 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Неожиданно завершился Московский фестиваль искусств Юрия Башмета. На концерте 6 февраля в бывшем Гоголь-центре 70-летний артист вместе с камерным оркестром "Солисты Москвы" появился на сцене в военной форме.

Перевоплощение было связано с программой вечера. Музыканты и актеры представили на суд зрителя музыкально-драматическую постановку "Живые и мертвые" по роману Константина Симонова.

Ранее Башмету не приходилось дирижировать в шинели.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Из-за особой конструкции рукавов двигать руками в ней очень тяжело, - пожаловался на музыкант.

Несмотря на неудобства, премьера, рассказывающая о Сталинградской битве, прошла на ура. В конце спектакля зал плакал.

- Такое ощущение, что почистили ауру этого места после всего, что здесь было, - рассказала журналистам зрительница Анастасия Дериглазова.

Главные роли в спектакле исполнили Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов и другие. Режиссером-постановщиком выступила Полина Агуреева.

Музыку к постановке, рассказывавшей о битве с немцами под Сталинградом, написал живущий в Германии композитор Валерий Воронов. Возможность увидеть спектакль еще раз предоставится гостям Зимнего фестиваля искусств в Сочи, который откроется уже через неделю.